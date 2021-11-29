Гисдоль: «Хотел бы замены делать, но наша скамейка не позволяет»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала» (1:3).
Первый мяч пропустили из-за ошибки, второй — из-за стандарта, потом пытались вернуться в игру, это был не наш день. Хотел бы замены делать, но наша скамейка не позволяет делать такие замены, которые были бы идентичны игрокам в стартовом составе, в запасе много молодых игроков.
АХАХАХХАХА
АХАХАХХАХА
Николича пока не поздно возвращайте. Пусть Цорн на коленях перед ним ползает, уговаривает - на то, он и спортивный директор. Гиздоль - это провал.
Николича пока не поздно возвращайте. Пусть Цорн на коленях перед ним ползает, уговаривает - на то, он и спортивный директор. Гиздоль - это провал.