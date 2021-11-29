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Гисдоль: «Хотел бы замены делать, но наша скамейка не позволяет»

вчера, 22:15
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала» (1:3).

Первый мяч пропустили из-за ошибки, второй — из-за стандарта, потом пытались вернуться в игру, это был не наш день. Хотел бы замены делать, но наша скамейка не позволяет делать такие замены, которые были бы идентичны игрокам в стартовом составе, в запасе много молодых игроков.

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Все комментарии
2evtupfj6x4a
2evtupfj6x4a
сегодня в 05:58
Шёл бы ты лесом, Гисдобол!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:43
Так-с теперь виновата скамейка....что же дальше?
YVG
YVG
вчера в 23:29
Тебя заменить давно пора, явно не у дел.
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:03
продают Крыховяка, выгоняют Николича, обьявляют стратегию на молодежь.. зовут Гнисдоля... Гнисдоль жалуется что не на кого делать замены, на скамейке молодежь, не хватает игроков))))
АХАХАХХАХА
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:45
Очки последней ставки не учитывались. И пожалуйста - не говорите что все хорошо, и они учитывались.
протон
протон
вчера в 22:21
Просто посмотрите как достойно при Гисдоле проигрывает Локомотив!
Николича пока не поздно возвращайте. Пусть Цорн на коленях перед ним ползает, уговаривает - на то, он и спортивный директор. Гиздоль - это провал.
Гор Тищенко
Гор Тищенко
вчера в 22:17
Это все что он смог сказать.но сегодня дело не в скамейке
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:16
Наша скамейка не позволяет.
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