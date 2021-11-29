ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Черчесов: «„Золотой мяч“ должен получить Левандовски»

вчера, 21:49

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Золотой мяч» должен получить Левандовски. Последние сезоны стабильно становится лучшим бомбардиром, чемпионом и так далее. Он его заслужил. Уже в совокупности он его должен получить. В этом году особо ещё никто не выделялся, если только ещё Бензема.

Да, Месси выиграл Кубок Америки — возможно, это сыграет свою роль, но в клубном сезоне он особо ничем не выделялся, поэтому Роберт заслужил.

Все новости
Сёмин: «Сборная России равна по силам со сборной Польши»
Вчера, 22:44 Комментарии12
Гисдоль: «Хотел бы замены делать, но наша скамейка не позволяет»
Вчера, 22:15 Комментарии8
Ловчев: «Витория, как #####, хочет доказать, что Рассказов — хороший игрок»
Вчера, 22:03 Комментарии20
Хавбек «Уфы» Голубев: «В раздевалке была тишина. Мы упустили победу»
Вчера, 21:37 Комментарии10
Радимов: «Спартачи, поддержите Колю Рассказова!»
Вчера, 20:33 Комментарии16
Мостовой: «Где настоящий „Спартак“? Что происходит?»
Вчера, 20:23 Комментарии17
Сортировать
Все комментарии
pele1981
pele1981
вчера в 23:42
Тебя забыли спросить)))))
mr.bra
mr.bra
вчера в 22:52
меньшее зло всё равно ещё Лёня, поэтому ...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:46
Многие так думают.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:10
Так и хочет попасть тренировать в Польшу !
Grouch
Grouch
вчера в 22:05
Удивительно, конечно, но абрек прав.
протон
протон
вчера в 22:00
Левандовски уже два года как лучший, но аргентинский пижон взял кубок водокачки в этом году, чинуши отдадут ему ЗМ...
Cat01
Cat01
вчера в 21:52
Так и будет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100