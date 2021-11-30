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Баринов: «Слышал, Рангник хочет забрать меня с собой в МЮ. Перееду скоро»

вчера, 22:48

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пошутил по поводу скорого переезда в «Манчестер Юнайтед».

Слышал, что Рангник хочет забрать меня с собой в «Манчестер Юнайтед». Перееду скоро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера клуба до конца сезона-2021/2022. До этого Рангник был руководителем «Локомотива» по развитию и спорту.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:58
насмешил однако)))
санек002
санек002 ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 13:40
наших давно пора!а тех не надо!
санек002
санек002 ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 13:39
к саше в италию его!лавка еще не занята!
протон
протон
сегодня в 13:08
Да игрокам только и остаётся стебаться над тем, что в клубе происходит
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:56
На всякий случай обозначился, где то лайк прилетит...)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 12:11
По какой чаще, берёзовой, осиновой ?
Союзник противников
Союзник противников ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 10:05
Порекомендую тебе ещё раз прочитать довольно короткое сообщение и обратить внимание на слово в первой строчке-"пошутил".И тогда получится,что твой гневный комментарий неуместен,как минимум.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:42
бла бла бла ещё один клоун от тренера гл.команды заражаются и игроки по чаще с ним встречайтесь
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 08:17
Так думают не только игроки но и весь штаб Локо...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:13
Там уже и арабские шейхи ПСЖ засуетились, все хотят Диму.
cska1948
cska1948
сегодня в 07:43
Судя по последней игре игроки Локо уже без всяких шуток забили на наш чемпионат и сидят на чемоданах в ожидании вызова в Манчестер.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 07:42
Рангник красавчик развел глупых паровозов на бабло, пошел дальше на повышение.
112910415
112910415
сегодня в 06:43
говорят, Криштиану требует, чтоб Дима ему ассистировал уже в ближайшем матче !
LOpp
LOpp ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:43
То Дзюба в Тоттенхэм...
ДСА
ДСА
сегодня в 06:32
Мячики на тренировке тоже кто-то умело должен подавать.
pele1981
pele1981
сегодня в 06:16
Да уж! Петросян нервно курит - нашлась ему замена)))))))))
pele1981
pele1981 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 06:16
Прирожденный комик!))))))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:10
А он смешной! 🤣🤣🤣
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:36
Весёлый парень, повеселее бы играть.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:45
Лучше играл бы...
Gahi
Gahi
сегодня в 03:48
Если есть мечта, то нужно к ней стремиться. Удачи
4RT
4RT
сегодня в 02:21
Правильно, развалим буржуев изнутри 😁
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 01:35
В принципе можно Баринова взять болл-боем на Олд Траффорд
Других шансов попасть на большие европейские стадионы в ближайшие годы у него не будет
Верг
Верг
сегодня в 00:58
разве что на бутылку
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:21
Слуховые галлюцинации....вполне частое явление...в рядах паспортистов....
То Чалов в Кристал Пэласе...то Баринов в МЮ....
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:52
Баринов - ближайшая и главная цель МЮ.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:28
Баринов - игрок средненький. За Локо то не блещет, очень нестабильный, прямолинейный, совсем некреативный.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:24, ред.
Странный парень, то болельщиков выслушивает извиняясь, то шутит неуместно
протон
протон
вчера в 23:14
Кто-то скажет молодец, адекватно себя оцениваешь, по факту же это уровень амбиций и веры в себя. А потом имеем, как на видео было перед матчем с Хорватией, "Мячик, Саня, держим, не пытаемся быстро разыграть."
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:11
Это Локо в нагрузку к Рангнику дает, а без него - никак!
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