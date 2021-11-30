Баринов: «Слышал, Рангник хочет забрать меня с собой в МЮ. Перееду скоро»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пошутил по поводу скорого переезда в «Манчестер Юнайтед».
Слышал, что Рангник хочет забрать меня с собой в «Манчестер Юнайтед». Перееду скоро.
Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера клуба до конца сезона-2021/2022. До этого Рангник был руководителем «Локомотива» по развитию и спорту.
Других шансов попасть на большие европейские стадионы в ближайшие годы у него не будет
Других шансов попасть на большие европейские стадионы в ближайшие годы у него не будет
То Чалов в Кристал Пэласе...то Баринов в МЮ....
То Чалов в Кристал Пэласе...то Баринов в МЮ....