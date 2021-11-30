Баринов: «Слышал, Рангник хочет забрать меня с собой в МЮ. Перееду скоро»

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вчера, 22:48

Полузащитник «Локомотива» пошутил по поводу скорого переезда в «Манчестер Юнайтед».

Слышал, что Рангник хочет забрать меня с собой в «Манчестер Юнайтед». Перееду скоро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении на пост главного тренера клуба до конца сезона-2021/2022. До этого Рангник был руководителем «Локомотива» по развитию и спорту.