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«Динамо» анонсировало открытие магазина клубной атрибутики в стиле 90-х

вчера, 17:15

«Динамо» на официальном ютуб-канале оригинально представило открытие магазина клубной атрибутики.

«Магазин на „Динамо“ начинает свою работу! Ведущий Сандро Шварц подробно расскажет всё о наших товарах. Только несколько дней — больше такого не будет! Скидки не могут не радовать!

Понравилась вещь? Звоните в магазин на „Динамо“: +7(999)-916-01-47 (почти круглосуточно, бесплатно). Мы доставляем по всей России. Или заходите на сайт», - говорится в подписи к видеоролику.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:45
Осталось только немецкое порно еще сделать.
Отрицательная оценка.
Тренер не в том амплуа.
4RT
4RT
вчера в 18:22
У нас уже вся жизнь откатилась к девяностым
Futurista
Futurista
вчера в 18:10, ред.
В стиле 90-х?)...кидалово в подарок...
баск
баск ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:56
Это Полина Лысенко.
Раньше крутила волчок в "Что, где когда", щас закончила журфак МГУ и работает ведущей на ДинамоТВ
протон
протон
вчера в 17:33
Такие красивые девушки, это не Медведева по фигурному катанию? интерсно
shlomo
shlomo
вчера в 17:16
Кто то успеет на скидки... и то хорошо!
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