«Динамо» анонсировало открытие магазина клубной атрибутики в стиле 90-х

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вчера, 17:15

«Динамо» на официальном ютуб-канале оригинально представило открытие магазина клубной атрибутики.

«Магазин на „Динамо“ начинает свою работу! Ведущий Сандро Шварц подробно расскажет всё о наших товарах. Только несколько дней — больше такого не будет! Скидки не могут не радовать!

Понравилась вещь? Звоните в магазин на „Динамо“: +7(999)-916-01-47 (почти круглосуточно, бесплатно). Мы доставляем по всей России. Или заходите на сайт», - говорится в подписи к видеоролику.