«Динамо» анонсировало открытие магазина клубной атрибутики в стиле 90-х

«Динамо» на официальном ютуб-канале оригинально представило открытие магазина клубной атрибутики.
«Магазин на „Динамо“ начинает свою работу! Ведущий Сандро Шварц подробно расскажет всё о наших товарах. Только несколько дней — больше такого не будет! Скидки не могут не радовать!
Понравилась вещь? Звоните в магазин на „Динамо“: +7(999)-916-01-47 (почти круглосуточно, бесплатно). Мы доставляем по всей России. Или заходите на сайт», - говорится в подписи к видеоролику.
Отрицательная оценка.
Тренер не в том амплуа.
Отрицательная оценка.
Тренер не в том амплуа.
Раньше крутила волчок в "Что, где когда", щас закончила журфак МГУ и работает ведущей на ДинамоТВ
Раньше крутила волчок в "Что, где когда", щас закончила журфак МГУ и работает ведущей на ДинамоТВ