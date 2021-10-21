На табло «РЖД Арены» перепутали «Галатасарай» и «Баварию»

Курьезный случай произошел перед матчем «Локомотива» и «Галатасарая» в Лиге Европы.
Вместо состава турецкой команды на табло «РЖД Арены» появился состав «Баварии», которая в прошлом году играла с «Локомотивом» на данном стадионе.
|Локомотив0 : 1Галатасарай
|Матч завершен
Курьезный случай произошел перед матчем «Локомотива» и «Галатасарая» в Лиге Европы.
Вместо состава турецкой команды на табло «РЖД Арены» появился состав «Баварии», которая в прошлом году играла с «Локомотивом» на данном стадионе.