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На табло «РЖД Арены» перепутали «Галатасарай» и «Баварию»

вчера, 22:49
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Курьезный случай произошел перед матчем «Локомотива» и «Галатасарая» в Лиге Европы.

Вместо состава турецкой команды на табло «РЖД Арены» появился состав «Баварии», которая в прошлом году играла с «Локомотивом» на данном стадионе.

На табло «РЖД Арены» перепутали «Галатасарай» и «Баварию»

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:25, ред.
Рангник,Цорн и Гиздоль решили что всё теперь в Локо должно быть немецким....
И Директор и Менеджер и Тренер.......и табло...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:18
Баварии и проиграть не стыдно)))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:12
Эта ошибка была неслучайной. Работники стадиона как будто предчувствовали поражение. Для Локомотива Галатасарай оказался таким же непобедимым соперником как и Бавария.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:19
Настраивались на Баварию а вышел Галатасарай.
Gahi
Gahi
вчера в 23:38
Видимо действительно у страха глаза велики, год назад играли этот матч 27 октября с Баварией дома, тогда Миранчук забил и сравнял счёт на 70 минуте, а гости всё-таки выиграли 1-2, Горецка 13 минуте и Киммих на 79 минуте забили за Баварию. Но Локомотиву нужно играть так, чтобы другие стадионы помнили их ещё через год и высвечивали фамилии игроков на своих стадионах 🏟 путая с игроками из состава приезжих гостей. Удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:37
Спасибо хоть Левандовски в запасе оставили.
1bear
1bear
вчера в 23:28
а тренер то Фаттих Терим - ему наверное понравилось )))))))
Рефери
Рефери ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:17
+
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:13
РЖД-Арена
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:10
Ай яй яй, ну ну ну , так нельзя !!!)
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:59
Ничего страшного.....хорошо что играть будет не Бавария.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:55
Нвказать компьютерного гения...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:55
Это бывает, ничего страшного не произошло.
beefs
beefs
вчера в 22:53
ну что тут такого, перепутали...
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