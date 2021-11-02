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Маршрут Дзюбы, надежды Черчесова и несостоявшийся кальян для Кокорина. Лучшие шутки октября

02 ноября 2021, 20:26
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
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Эй, вы чего такие серьезные?

11 место. «Ростов» вырвал у «Локомотива» победу, решающий гол на 89-й минуте забил воспитанник «Локо» Дмитрий Полоз. Ice van Reed не оставил этот факт без внимания:

ГООООООООООООООООООЛ! Дима Полоз передаёт привет ЛОКО!!!

Маршрут Дзюбы, надежды Черчесова и несостоявшийся кальян для Кокорина. Лучшие шутки октября

10 место. Поль Погба сменил имидж, а Jeck Denielse моментально разобрался, откуда растут ноги у стилиста:

Его цирюльник раньше работал уборщиком...

Маршрут Дзюбы, надежды Черчесова и несостоявшийся кальян для Кокорина. Лучшие шутки октября

9 место. Андрей Аршавин отреагировал на эмоциональные претензии Артема Дзюбы, обращенные к Сергею Семаку, после рекордного гола в чемпионатах России: «Надеюсь, разберутся, кто и где должен находиться». Федор Паршунин продолжил мысль:

Неизвестно, где Дзюба должен находиться, но вся страна знает, куда он должен идти.

8 место. Одиозный Дмитрий Селюк заявил, что давно бы уволил Руя Виторию, если бы был президентом «Спартака». Leha-ha50 перешел от увольнений к назначениям:

При Селюке руководство выглядело бы так:

Маршрут Дзюбы, надежды Черчесова и несостоявшийся кальян для Кокорина. Лучшие шутки октября

7 место. Г. Поттер опровергнул слухи о том, что он может возглавить «Ньюкасл». В комментарии набежали фанаты квиддича.

Максим Горелов: Сколько ошибок в слове «Хогвартс»…

memphis: Деньгиус-Шейхус!

Ironigor: Поттер опровергнул слухи о том, что он может возглавить «Ньюкасл»!

Маршрут Дзюбы, надежды Черчесова и несостоявшийся кальян для Кокорина. Лучшие шутки октября

6 место. Когда все уже смирились, что Мбаппе перейдет в «Реал», мама Килиана внезапно заявила: «Мы ведем переговоры с ПСЖ. В понедельник вечером у меня в гостях был Леонардо». Впрочем, wtnqrzhj3bpn не уверен, что визит спортивного директора имеет отношение к будущему Мбаппе:

А папа в курсе, что к маме Донателло вечером приходил Леонардо? 😳

5 место. Дмитрий Тарасов решил приостановить карьеру и с апломбом об этом объявил, а particular подметил очевидный факт:

Карьера уже давно остановилась сама по себе :))

4 место. «Ньюкасл» объявил об отставке Стива Брюса, и Бубнин уверяет, что это взбодрило другого опытного тренера:

Станислав Саламович с замиранием сердца стал реагировать на каждый звонок.

3 место. «Аталанта» собирается продать Алексея Миранчука и даже нашла россиянину замену в лице Жереми Бога из «Сассуоло». протон красиво отыграл ситуацию:

Диалог Миранчука с Гасперини:

- Я не играю, выставьте меня на трансфер зимой!
- Да, ради Бога.

2 место. «Фиорентине» предстоял матч с «Кальяри», и Кокорин даже на секундочку заинтересовался участием в этой игре. Пересказывает LOpp:

- Кальян? Переспросил оживлённо Кокорин.
- Кальяри.
- Без меня.

1 место. Самир Насри шокировал публику своим лишним весом, а Duda Gigolaev Osetin оставил двусмысленное послание футболисту. То ли оценка текущей формы, то ли совет для похудения:

Насри на максималках.

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mat73
mat73
06 ноября в 19:38
Ничего смешного и реально юморного не заметил
Betman
Betman
04 ноября в 11:40
3а одно лишь 2-ое место поставлю пятёрку!
Roger Young
Roger Young
03 ноября в 13:24
5 место понравилось, остальные не очень)
112910415
112910415
03 ноября в 06:32
удачи имеются )
Правдин Семён
Правдин Семён
02 ноября в 22:50
2-е место лучшая шутка.6 и 9 хороши.
EAGinLE
EAGinLE
02 ноября в 22:29
Зимнее трансферное окно ....
Дзюба в немилости у Зенита ...
Божович в Туле ....
Дежавю или как ?
Q-J-G
Q-J-G
02 ноября в 21:47
Понравилось: Второе место: LOpp, третье место: Протон. восьмое место Leha-ha50.
sihafazatron
sihafazatron
02 ноября в 20:35, ред.
Больше всего понравилось 2-ое место!) Ну и остальные тоже неплохие шутки))
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