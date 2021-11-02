Маршрут Дзюбы, надежды Черчесова и несостоявшийся кальян для Кокорина. Лучшие шутки октября

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02 ноября 2021, 20:26

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Эй, вы чего такие серьезные?

11 место. «Ростов» вырвал у «Локомотива» победу, решающий гол на 89-й минуте забил воспитанник «Локо» Дмитрий Полоз. Ice van Reed не оставил этот факт без внимания:

ГООООООООООООООООООЛ! Дима Полоз передаёт привет ЛОКО!!!

10 место. Поль Погба сменил имидж, а Jeck Denielse моментально разобрался, откуда растут ноги у стилиста:

Его цирюльник раньше работал уборщиком...

9 место. Андрей Аршавин отреагировал на эмоциональные претензии Артема Дзюбы, обращенные к Сергею Семаку, после рекордного гола в чемпионатах России: «Надеюсь, разберутся, кто и где должен находиться». Федор Паршунин продолжил мысль:

Неизвестно, где Дзюба должен находиться, но вся страна знает, куда он должен идти.

8 место. Одиозный Дмитрий Селюк заявил, что давно бы уволил Руя Виторию, если бы был президентом «Спартака». Leha-ha50 перешел от увольнений к назначениям:

При Селюке руководство выглядело бы так:

7 место. Г. Поттер опровергнул слухи о том, что он может возглавить «Ньюкасл». В комментарии набежали фанаты квиддича.

Максим Горелов: Сколько ошибок в слове «Хогвартс»…

memphis: Деньгиус-Шейхус!

Ironigor: Поттер опровергнул слухи о том, что он может возглавить «Ньюкасл»!

6 место. Когда все уже смирились, что Мбаппе перейдет в «Реал», мама Килиана внезапно заявила: «Мы ведем переговоры с ПСЖ . В понедельник вечером у меня в гостях был Леонардо». Впрочем, wtnqrzhj3bpn не уверен, что визит спортивного директора имеет отношение к будущему Мбаппе:

А папа в курсе, что к маме Донателло вечером приходил Леонардо? 😳

5 место. Дмитрий Тарасов решил приостановить карьеру и с апломбом об этом объявил, а particular подметил очевидный факт:

Карьера уже давно остановилась сама по себе :))

4 место. «Ньюкасл» объявил об отставке Стива Брюса, и Бубнин уверяет, что это взбодрило другого опытного тренера:

Станислав Саламович с замиранием сердца стал реагировать на каждый звонок.

3 место. «Аталанта» собирается продать Алексея Миранчука и даже нашла россиянину замену в лице Жереми Бога из «Сассуоло». протон красиво отыграл ситуацию:

Диалог Миранчука с Гасперини: - Я не играю, выставьте меня на трансфер зимой!

- Да, ради Бога.

2 место. «Фиорентине» предстоял матч с «Кальяри», и Кокорин даже на секундочку заинтересовался участием в этой игре. Пересказывает LOpp:

- Кальян? Переспросил оживлённо Кокорин.

- Кальяри.

- Без меня.

1 место. Самир Насри шокировал публику своим лишним весом, а Duda Gigolaev Osetin оставил двусмысленное послание футболисту. То ли оценка текущей формы, то ли совет для похудения: