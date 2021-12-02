Мостовой: «Кутепов мог спокойно выходить вместо Рассказова»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова защитника , который заявил, что может покинуть московский клуб.

Илья Кутепов после чемпионата мира сыграл 10-15 минут. Прошло три года уже, сидеть на замене в «Спартаке» нелогично, лучше уйти, конечно. Многие вообще забыли про Кутепова, хотя в последних матчах он спокойно мог выходить вместо Рассказова. Не понимаю, почему не выпускали.