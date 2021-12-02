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Мостовой: «Кутепов мог спокойно выходить вместо Рассказова»

вчера, 16:20

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова защитника Ильи Кутепова, который заявил, что может покинуть московский клуб.

Илья Кутепов после чемпионата мира сыграл 10-15 минут. Прошло три года уже, сидеть на замене в «Спартаке» нелогично, лучше уйти, конечно. Многие вообще забыли про Кутепова, хотя в последних матчах он спокойно мог выходить вместо Рассказова. Не понимаю, почему не выпускали.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:21
У Кокорина обстоятельства...(не будем об этом)
А что мешает Кутепову блистать...феерить и куражиться в РПЛ..
Futurista
Futurista
вчера в 20:19
"Многие вообще забыли про Кутепова"...
Если бы Руй ничего не сказал, то и не вспомнили бы...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:17
Кокорину не смешно...
112910415
112910415
вчера в 19:10
однозначно мог бы
ДСА
ДСА
вчера в 18:14
Не хуже был бы точно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:39
Его надо или продать,или пусть идёт в аренду!
makkie
makkie
вчера в 17:36
Куда выходить, на позицию правого ЦЗ, где нужна скорость?
Мостовой наверное матчи не смотрит.
протон
протон
вчера в 17:19
Кутепова пора продавать, пока возраст подходящий. Он привозит больше молодёжи. Да ещё прилизанный-неприятно. Зарплата у него хорошая за полировку скамейки. Разгрузить ведомость. Купите достойного игрока вместо этого деревянного.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:51
Кутепов создан для ФНЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:31, ред.
В самом "карьерном" возрасте...с 25-ти до 28-ми лет отыграть за 3 года 14 минут......
Это даже не смешно....

Страшно представить сколько стоит минута игрового времени если у него после ЧМ нехилый оклад... 2,3 млн....евро....(по данным Black Mirror )
shlomo
shlomo
вчера в 16:27
Ну теперь можно любые расклады делать..
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:27
Вполне что и возможно.
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