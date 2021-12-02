Мостовой: «Кутепов мог спокойно выходить вместо Рассказова»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова защитника Ильи Кутепова, который заявил, что может покинуть московский клуб.
Илья Кутепов после чемпионата мира сыграл 10-15 минут. Прошло три года уже, сидеть на замене в «Спартаке» нелогично, лучше уйти, конечно. Многие вообще забыли про Кутепова, хотя в последних матчах он спокойно мог выходить вместо Рассказова. Не понимаю, почему не выпускали.
А что мешает Кутепову блистать...феерить и куражиться в РПЛ..
А что мешает Кутепову блистать...феерить и куражиться в РПЛ..
Если бы Руй ничего не сказал, то и не вспомнили бы...
Если бы Руй ничего не сказал, то и не вспомнили бы...
Мостовой наверное матчи не смотрит.
Мостовой наверное матчи не смотрит.
Это даже не смешно....
Страшно представить сколько стоит минута игрового времени если у него после ЧМ нехилый оклад... 2,3 млн....евро....(по данным Black Mirror )
Это даже не смешно....
Страшно представить сколько стоит минута игрового времени если у него после ЧМ нехилый оклад... 2,3 млн....евро....(по данным Black Mirror )