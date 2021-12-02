Червиченко: «У Кутепова завышенная самооценка»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова защитника , который заявил, что может покинуть московский клуб.

При мне в «Спартаке» игроков не доводили до такого, чтобы они в интервью говорили о готовности уйти в ЦСКА или «Зенит». Все вопросы решались тихо через руководство. В случае с Кутеповым, я вижу, что у него завышенная самооценка. Но не менее важно, что «Спартак» в этом году подвергается дикой травле. Критиковать можно, но в каких-то эпизодах это перерастает в нечто нехорошее.

Уже много кто написал, что арбитр Кукуян раздавал карточки налево-направо непонятно за что. Под это попал Коля Рассказов. Теперь он негодяй номер один. При этом я не думаю, что он настолько плох, как все про него говорят. Это всё результат травли, которую сложно выдержать.

Кутепов тоже ошибается, но его даже не ставят в состав. Отсюда желание покинуть клуб. Но не могу его называть жертвой ситуации. Ещё не понимаю, зачем об этом рассуждать. Надо приходить к руководству и спрашивать на таком уровне о своём положении в клубе.

Есть люди двух категорий. Умные и более изворотливые, как Дзюба и Погребняк, уходят в другие команды, показывают лучшие качества и становятся топ-футболистами. А есть такие, как Джано, Гулиев, которые мечутся долгое время вокруг «Спартака» и ничего у них в итоге не получается. Кутепов и Рассказов могут сейчас показать, какая сторона им ближе. Я считаю, что им надо уходить из «Спартака».