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Червиченко: «У Кутепова завышенная самооценка»

вчера, 16:08

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова защитника Ильи Кутепова, который заявил, что может покинуть московский клуб.

При мне в «Спартаке» игроков не доводили до такого, чтобы они в интервью говорили о готовности уйти в ЦСКА или «Зенит». Все вопросы решались тихо через руководство. В случае с Кутеповым, я вижу, что у него завышенная самооценка. Но не менее важно, что «Спартак» в этом году подвергается дикой травле. Критиковать можно, но в каких-то эпизодах это перерастает в нечто нехорошее.

Уже много кто написал, что арбитр Кукуян раздавал карточки налево-направо непонятно за что. Под это попал Коля Рассказов. Теперь он негодяй номер один. При этом я не думаю, что он настолько плох, как все про него говорят. Это всё результат травли, которую сложно выдержать.

Кутепов тоже ошибается, но его даже не ставят в состав. Отсюда желание покинуть клуб. Но не могу его называть жертвой ситуации. Ещё не понимаю, зачем об этом рассуждать. Надо приходить к руководству и спрашивать на таком уровне о своём положении в клубе.

Есть люди двух категорий. Умные и более изворотливые, как Дзюба и Погребняк, уходят в другие команды, показывают лучшие качества и становятся топ-футболистами. А есть такие, как Джано, Гулиев, которые мечутся долгое время вокруг «Спартака» и ничего у них в итоге не получается. Кутепов и Рассказов могут сейчас показать, какая сторона им ближе. Я считаю, что им надо уходить из «Спартака».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:21
не настолько плох Кутепов, чтоб безвылазно жить на скамейке !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:03, ред.
И только Руй понимает, что единственный шанс притормозить "Зенит" в чемпионате РПЛ - это отправить туда Кутепова.
makkie
makkie
вчера в 17:41
Но не менее важно, что «Спартак» в этом году подвергается дикой травле. Критиковать можно, но в каких-то эпизодах это перерастает в нечто нехорошее.
______________________________

Сдаётся мне, что в этой травле торчат башкирские ушки г-жи Салиховой.

Летом она устроила диверсию в тг-канале, затем последовали увольнения персонала и выпады в сторону Витории. К счастью, вся эта вакханалия прекратилась и Зарема удалила тг-канал (не без "влияния" Попова). Но от этого скрытые методы выдавливания Витории не закончились. Только сейчас это происходит внутри клуба, через персонал и футболистов. Достаточно посмотреть на игру Ларссона - и многое станет понятно.
Так что все эти инфо-вбросы перед матчами Спартака отнюдь не на пустом месте. Есть стойкое ощущение, что это спланированная акция, дабы подготовить почву под почти состоявшееся увольнение Руя Витории.
Oliver S
Oliver S
вчера в 17:31
Гулиева обычный бесталанный игрок и не его вина, что в него поверили и купили в Спартак. Джано же тут не к месту упомянут, во-первых, он тоже ходил в аренду, во-вторых, всю карьеру ему испортили травмы, так что червь пальцем в небо ткнул, впрочем как обычно, аналитик из него нулевой.
По Кутепову - он кончился как футболист после того, как сбавил к себе требования (читай, нового жирного контракта), отдайте его уже хоть куда-нибудь, а на его место можно купить (или взять из академии) толкового игрока.
adekvat
adekvat
вчера в 17:27
Кому он нужен если только в Урал или Химки.
kust07
kust07
вчера в 17:11
Кутепову просто не везёт в плане построения карьеры.А так игрок неплохой.Его стремление играть без разницы за какой клуб понять можно, всё-таки век футболиста короток
66yn52wqy7px
66yn52wqy7px
вчера в 17:05
Не твоё червячье дело
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:59
Тут стоит согласиться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:39
Дзюба уходил в Зенит...на повышение оклада...и за титулами...
Кто сейчас возьмёт Кутепова с повышением оклада ???
shlomo
shlomo
вчера в 16:28
У каждого свое мнение
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