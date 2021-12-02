«Спартак» — об акции фанатов: «Мы уважаем их позицию»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение фанатов москвичей покинуть домашний стадион на 19-й минуте матча с «Ахматом».
Болельщики «Спартака» — лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперед и дома и на выезде.
Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов — раз они выбрали такую форму протеста, нам остается сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона «Открытие Банк Арена» готовы к этому.
https://www.youtube.com/watch?v=MFK6GaNha7M&t=35s&ab_channel=%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%9E-%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%97-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
Показать солидарность, даже если это околофутбольные враги.
Какие аргументы? Это разговор об акции. Аргументировали вам (вас таких много) фратрия, в обращении все написано.
Показать солидарность, даже если это околофутбольные враги.
Какие аргументы? Это разговор об акции. Аргументировали вам (вас таких много) фратрия, в обращении все написано.
Но, похоже, в Правительстве и МВД серьезно взялись за введение Fan ID, поэтому в скором времени можно ждать новостей в этом направлении.
Но, похоже, в Правительстве и МВД серьезно взялись за введение Fan ID, поэтому в скором времени можно ждать новостей в этом направлении.