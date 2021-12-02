«Спартак» — об акции фанатов: «Мы уважаем их позицию»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение фанатов москвичей покинуть домашний стадион на 19-й минуте матча с «Ахматом».

Болельщики «Спартака» — лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперед и дома и на выезде.

Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов — раз они выбрали такую форму протеста, нам остается сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона «Открытие Банк Арена» готовы к этому.