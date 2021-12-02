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«Спартак» — об акции фанатов: «Мы уважаем их позицию»

вчера, 15:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗавтра в 17:00 Не начался

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение фанатов москвичей покинуть домашний стадион на 19-й минуте матча с «Ахматом».

Болельщики «Спартака» — лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперед и дома и на выезде.

Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов — раз они выбрали такую форму протеста, нам остается сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона «Открытие Банк Арена» готовы к этому.

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Все комментарии
Альфи
Альфи ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 12:45
А в Италии не боятся сгореть даже в таких случаях... скоро будем сидеть на трибунах смирно как на балете в театрах....
Конь 666
Конь 666 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 12:04
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ Конь 666 (раскрыть)
    сегодня в 07:16
    Спасибо , посмеялся от души. Какие массы? Подавляющее большинство нормальных болельщиков против пиро на стадионе и рады, что наконец отреагировали на этот беспредел на трибунах. Я вас не знаю, но наверняка вы молодой человек и поэтому мыслим мы в разных направлениях, в молодости я тоже был бунтарём...Удачи.
    Конь 666
    Конь 666 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    вчера в 23:55
    Чтобы люди увидели, отреагировали, поднялись массы. А не для тех, кто что-то решает.
    Показать солидарность, даже если это околофутбольные враги.
    Какие аргументы? Это разговор об акции. Аргументировали вам (вас таких много) фратрия, в обращении все написано.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ Конь 666 (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Объясни мне, нам (нас таких много) ради чего акция, цели? Только по взрослому, с аргументами.
    Конь 666
    Конь 666 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    вчера в 20:00
    Это направлено не на тех, кто принимает решение. Это для масс, хоть эти массы ничего и не меняют.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 17:35
    Мега патриотично, поддержать своих, только вряд ли это повлияет на тех, кто принимает решения, им эта акция как слону дробина, посмеются и пропустят мимо глаз и ушей...
    протон
    протон
    вчера в 17:30
    Полиция конечно неправа. Если не смогли оперативно вычислить тех, кто кидал файеры, нужно было всех отпустить, наказать стадион и сделать выводы на будущее. Но почему то никто из фанатов не осудил тех горе-болельщиков, кто это все устроил и которые тоже в значительной степени виноваты в том, что люди часами на морозе сидели
    протон
    протон
    вчера в 17:25
    Молодцы. Поддержали болельщиков
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:41
    Считаю поддержку беспредела не правильное решение, порядок нужно поддерживать везде, если не разрешено проносить на стадионы файеры и тем более их зажигать то нужно это соблюдать.хочу сказать многим не нравится такое боление за команду, на стадионах контингент разный есть дети и беременные женшины, фанатам надо к этому относиться с уважением.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 16:39
    Лишь бы не кого не задавили!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:24
    Фаны имеют право на мнение...
    makkie
    makkie
    вчера в 16:06
    Фанатская солидарность, она такая.
    Но, похоже, в Правительстве и МВД серьезно взялись за введение Fan ID, поэтому в скором времени можно ждать новостей в этом направлении.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 15:51
    Как заставить Спартак побеждать?
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 15:49
    Это не фанаты. Это 73омёты. Им не команда важна, не футбол. Их больше волнует собственное уязвленное самолюбие. Друг познается в беде. А эти и так и сяк но не друзья.
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 15:25
    Лучше всего вообще не приходить
    David Young
    David Young ответ b5jckpncw28f (раскрыть)
    вчера в 15:21
    Не обнаружили проблему. Вы просто не добавили тогда капитанскую повязку. Создать команду без капитана можно.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:14
    А куда вам деваться.
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