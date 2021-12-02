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Кавазашвили — о возвращении Вагнера Лава: «Он „сдохнет“ через 2-3 игры»

вчера, 15:07

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном возвращении в ЦСКА нападающего Вагнера Лава.

Есть, конечно, индивидуумы, которые могут играть до 35-36 лет. Вот сейчас ЦСКА ждет бриллианта с косичками, 37 лет ему. Все восхваляют этот поступок, думают, что он будет бегать, как молодой. Да он «сдохнет» через две-три игры, и они в итоге будут за голову браться – деньги-то платить надо.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 22:02
Это не важно, главное, на нем заработать бабла.
112910415
112910415
вчера в 19:08
десяток матчей легко отбегает !
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:57
этот старикашка хоть знает о ком идет речь? они , настоящие . да и бывшие спартаковцы, просто боятся этого легионера... об одном упоминании о Лаве, у них коленки трясутся. таких как джикия, расказов. жиго Вагнер как кегли обведет...
баск
баск
вчера в 18:55
Анзорчик, конечно, маразматик знатный и заслуженный, но в данном случае резон в его потоке сознания может и есть..

Не слежу за Лавом пристально, но мы играли товарняк с Кайратом на зимних сборах. Игра была в целом ярковыраженной товарняцкой, т.е. медленной и вальяжной, Лав отыграл час, из них был активен не более половины, остальное время ходил пешком и видно было, что устал.
И- повторюсь- это было почти год назад..
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:09, ред.
Кавазашвили — о возвращении Вагнера Лава: «Он „сдохнет“ через 2-3 игры».
Очень странно слышать от бывших футболиста такие выводы. Скорее всего Кавазашвили и никогда не смотрел и не следил за игрой Вагнера в Кайрате, а то бы точно такого не говорил. Тем более что пока ещё и не идёт никакой информации и конкретики по этому поводу. А если говорить о самом Вагнере, то он вполне мог бы не только отыграть год-два за ЦСКА, так он мог ещё и стать хорошим стимулом и наглядным пособием для роста молодёжи ЦСКА. Есть на что смотреть и есть чему учиться. Играя за Кайрат он точно не ходил пешком, как это делают в чемпионате России, а успевал оттягиваться назад и помогать своим защитникам. Да и со скоростью и дриблингом у него ещё всё в полном порядке. Так что если руководство клуба пойдёт на этот шаг, я думаю это будет правильный ход. Ну а пока будем делать посмотреть что из этого получится. В любом случае пожелаю только Удачи Вагнер Лаву ! Он много пользы принёс ЦСКА и кубок УЕФА тоже !
Всем Добра !!!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:30
Кавазашвили глупости говорит. Никто не будет подписывать Лава на два-три года, максимум до лета. Главное, чтобы его хватило на 10-15 игр, больше и не нужно, а в том, что хватит на такое количество, просто уверен.И никто не предложит ему бешенные миллионы, ваня умны парень и прекрасно понимает сколько стоят его услуги именно сейчас и увидит перспективу дальнейшего сотрудничества.
протон
протон
вчера в 17:20
Эпатажной личности как Квазашвили не следует публично делать такой взброс в информационное поле.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:55
Это оптимистичный сценарий, до конца первой игры не дотянет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:36
Анзор вспомнил как Ваня отгружал СпаМу, боится.
что Ваня опять
будет СпаМу отгружать)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:18
Это РПЛ....зачем ему бегать то ???
Дзюба чего Усейн Болт что ли ???
А забивает по 10 голов в 8-ми матчах...
cbnn84qu9fv7
cbnn84qu9fv7
вчера в 15:55
Да Вагнер даже в таком возрасте будет круче Зэболотного и Чалова.
Futurista
Futurista ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 15:51
Ибра - терминатор...штучный экзэмпляр)...
drug01
drug01
вчера в 15:49
Ибрагимович пример...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:49, ред.
Такое ощущение, что Вагнер в АПЛ собирается, а не в наше царство низкой интенсивности под названием РПЛ. Может и не на весь матч, но на тайм - полтора Вагнера точно должно хватить.
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:47
Надо было в прошлом сезоне и брать)...теперь в таком возрасте каждый год за три)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:38
На один тайм в матче его хватит с лихвой!,он Кайрат тащил весь прошлый сезон,а мог нам помогать,еслиб мы его взяли и сейчас, я уверен,былибы в тройке лидеров, минимум!
Futurista
Futurista
вчера в 15:25
Вагнер конечно был крутой футболист, но 37 лет это уже серьезный возраст для футболиста...тем более для нападающего...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:23
Довольно давно анзорик уже в маразме. Это сказывается спартакрвское прошлое, остался бы в Торпедо этого не случилось бы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:20
На 30-45 мин потянет Вагнер. Команда создаёт моменты, завершения нет, реализации..
Дело хозяйское.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:10
Зачем таким маразматикам дают право публино пу...ать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:08
Лишь бы ты не здох,тупица!
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