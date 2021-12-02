Кавазашвили — о возвращении Вагнера Лава: «Он „сдохнет“ через 2-3 игры».

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном возвращении в ЦСКА нападающего Вагнера Лава.
Есть, конечно, индивидуумы, которые могут играть до 35-36 лет. Вот сейчас ЦСКА ждет бриллианта с косичками, 37 лет ему. Все восхваляют этот поступок, думают, что он будет бегать, как молодой. Да он «сдохнет» через две-три игры, и они в итоге будут за голову браться – деньги-то платить надо.
Очень странно слышать от бывших футболиста такие выводы. Скорее всего Кавазашвили и никогда не смотрел и не следил за игрой Вагнера в Кайрате, а то бы точно такого не говорил. Тем более что пока ещё и не идёт никакой информации и конкретики по этому поводу. А если говорить о самом Вагнере, то он вполне мог бы не только отыграть год-два за ЦСКА, так он мог ещё и стать хорошим стимулом и наглядным пособием для роста молодёжи ЦСКА. Есть на что смотреть и есть чему учиться. Играя за Кайрат он точно не ходил пешком, как это делают в чемпионате России, а успевал оттягиваться назад и помогать своим защитникам. Да и со скоростью и дриблингом у него ещё всё в полном порядке. Так что если руководство клуба пойдёт на этот шаг, я думаю это будет правильный ход. Ну а пока будем делать посмотреть что из этого получится. В любом случае пожелаю только Удачи Вагнер Лаву ! Он много пользы принёс ЦСКА и кубок УЕФА тоже !
Всем Добра !!!
Очень странно слышать от бывших футболиста такие выводы. Скорее всего Кавазашвили и никогда не смотрел и не следил за игрой Вагнера в Кайрате, а то бы точно такого не говорил. Тем более что пока ещё и не идёт никакой информации и конкретики по этому поводу. А если говорить о самом Вагнере, то он вполне мог бы не только отыграть год-два за ЦСКА, так он мог ещё и стать хорошим стимулом и наглядным пособием для роста молодёжи ЦСКА. Есть на что смотреть и есть чему учиться. Играя за Кайрат он точно не ходил пешком, как это делают в чемпионате России, а успевал оттягиваться назад и помогать своим защитникам. Да и со скоростью и дриблингом у него ещё всё в полном порядке. Так что если руководство клуба пойдёт на этот шаг, я думаю это будет правильный ход. Ну а пока будем делать посмотреть что из этого получится. В любом случае пожелаю только Удачи Вагнер Лаву ! Он много пользы принёс ЦСКА и кубок УЕФА тоже !
Всем Добра !!!