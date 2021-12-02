Кавазашвили — о возвращении Вагнера Лава: «Он „сдохнет“ через 2-3 игры».

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном возвращении в ЦСКА нападающего .

Есть, конечно, индивидуумы, которые могут играть до 35-36 лет. Вот сейчас ЦСКА ждет бриллианта с косичками, 37 лет ему. Все восхваляют этот поступок, думают, что он будет бегать, как молодой. Да он «сдохнет» через две-три игры, и они в итоге будут за голову браться – деньги-то платить надо.