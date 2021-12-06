Моуриньо — основной кандидат на пост главного тренера «Эвертона»

1638740420

сегодня, 00:40

«Эвертон» в ближайшее время может сменить наставника команды. Результаты, которые демонстрирует , не устраивают руководство клуба. По слухам, испанца в ближайшее время собираются уволить. Основным кандидатом на пост нового главного тренера называется , который сейчас тренирует «Рому».

У португальца действующий контракт с «волками» до 2024 года. Однако в Италии у тренера тоже дела идут не лучшим образом – лишь на 8-й позиции находятся римляне.