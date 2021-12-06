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Моуриньо — основной кандидат на пост главного тренера «Эвертона»

сегодня, 00:40

«Эвертон» в ближайшее время может сменить наставника команды. Результаты, которые демонстрирует Рафаэль Бенитес, не устраивают руководство клуба. По слухам, испанца в ближайшее время собираются уволить. Основным кандидатом на пост нового главного тренера называется Жозе Моуриньо, который сейчас тренирует «Рому».

У португальца действующий контракт с «волками» до 2024 года. Однако в Италии у тренера тоже дела идут не лучшим образом – лишь на 8-й позиции находятся римляне.

Отмечается, что «Эвертон» уже связался с Моуриньо касательно потенциального возвращения в АПЛ.

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Все комментарии
h8you
h8you
сегодня в 08:50
неужели после всех провалов его еще будут куда-то приглашать?
ДСА
ДСА
сегодня в 08:01
Похоже Моур сбежит из Ромы.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:49
В Эвертон так в Эвертон один чёрт скоро вылетит.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 07:24
Тот случай, когда уж лучше Сульшера взять, чем Моура.
beefs
beefs
сегодня в 07:05
Моур потерял свою привлекательность..
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:56
Маур покатился по наклонной.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:52
Кого ещё в АПЛ не угробил Моур? Эвертон? Тогда он идёт к вам!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:36
Авторитет Жозе настолько силен, что несмотря на провал за провалом на него всегда находятся новые желающие.
112910415
112910415
сегодня в 06:13
ну нет, пускай Рому вытаскивает !
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:33
Чет у Маура период провальный. Начал вроде бодро в Роме
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:53
Неужели это правда?
pjw7u7am7enu
pjw7u7am7enu
сегодня в 04:23
Рому слил, можно дальше двигать
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 02:37, ред.
Интересно, какими умозаключениями руководствуется Эвертон, собираясь пригласить Моуриньо?
Или это очередной жёлтый вброс?
Судя по тому, что новость взята с аргентинского футбольного сайта скорее второе
zim289
zim289 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:32
Мойес хоть что-то выигрывал за всю карьеру?
Cat01
Cat01
сегодня в 00:56
Пошёл менять команды
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:47, ред.
Здрасьте!... какое там будет по счету пришествие Жозе в АПЛ?
протон
протон
сегодня в 00:45
С Жозе у Эвертона не больше перспектив,чем с Бенитесом...Берите Мойеса!Хотя зачем ему Эвертон,там отличная банда собралась в Вест-Хэме...уж в 5-ке точно будут!
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