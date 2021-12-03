Агент Николича: «Предложений по Марко из России пока нет»

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вчера, 14:58

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» , рассказал, что пока интереса к его клиенту из России нет.

Марко все еще отдыхает. Предложения есть, но мы пока не решили, куда и когда переходить. Есть ли предложения из России? Пока нет. Возможно, это из-за того, что до перерыва осталось еще два тура. А может быть, и не будет интереса из России, кто знает.

Напомним, Николич работал в «Локомотиве» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Не так давно появлялась информация о причине увольнения Николича.