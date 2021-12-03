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Агент Николича: «Предложений по Марко из России пока нет»

вчера, 14:58

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, рассказал, что пока интереса к его клиенту из России нет.

Марко все еще отдыхает. Предложения есть, но мы пока не решили, куда и когда переходить. Есть ли предложения из России? Пока нет. Возможно, это из-за того, что до перерыва осталось еще два тура. А может быть, и не будет интереса из России, кто знает.

Напомним, Николич работал в «Локомотиве» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Не так давно появлялась информация о причине увольнения Николича.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:20
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Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:17
"Локомотив" с Гисдолем сейчас выглядит крайне неважно. Поторопились:
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 15:26
Будут ещё предложения. Трофей, а может и не один, он С Локо взял, команда при нём была стабильна, вниз не ныряла.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:24
Жди,скоро будут!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:16
Может федуну подумать пока не поздно.
beefs
beefs
вчера в 15:01
ну в принципе он ничего выдающегося и не показал...
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