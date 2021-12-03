Гвардиола может возглавить «Нью-Йорк Сити» после ухода из «Ман Сити»

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вчера, 13:07

Главный тренер «Манчестер Сити» может перебраться в МЛС после окончания контракта с «горожанами», сообщает 90min.

По информации источника, уже разрабатываются планы, согласно которым Гвардиола в конечном итоге переедет в Нью-Йорк и останется в футбольной группе «Сити», возглавив дочерний клуб «Ман Сити» — «Нью-Йорк Сити».

Гвардиола провел год в Нью-Йорке в творческом отпуске после ухода из «Барселоны» в 2012 году, прежде чем начать свою работу в мюнхенской «Баварии».