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Гвардиола может возглавить «Нью-Йорк Сити» после ухода из «Ман Сити»

вчера, 13:07

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может перебраться в МЛС после окончания контракта с «горожанами», сообщает 90min.

По информации источника, уже разрабатываются планы, согласно которым Гвардиола в конечном итоге переедет в Нью-Йорк и останется в футбольной группе «Сити», возглавив дочерний клуб «Ман Сити» — «Нью-Йорк Сити».

Гвардиола провел год в Нью-Йорке в творческом отпуске после ухода из «Барселоны» в 2012 году, прежде чем начать свою работу в мюнхенской «Баварии».

Контракт Гвардиолы с «Ман Сити» истекает летом 2023 года. Недавно Хосеп установил рекорд АПЛ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:10
скорее в псж перейдёт,чем в какой то ньюйорк.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:59
И на фига это ему? Лучше сборную Испании бы возглавил.
1bear
1bear
вчера в 13:51
в МЛС Гвардиола уйдёт лет через 10 не раньше
амурец
амурец
вчера в 13:36
В принципе его уровень
Mangur
Mangur
вчера в 13:36
Я лично ждал его в Спартаке
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:16
Смешно) Думаю, если такое и произойдет, то во времена, когда Пепа маразм накроет или какой другой старческий недуг. Пепу и все остальным здоровья!)
Cat01
Cat01
вчера в 13:07
Это хорошо
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