Гвардиола может возглавить «Нью-Йорк Сити» после ухода из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может перебраться в МЛС после окончания контракта с «горожанами», сообщает 90min.
По информации источника, уже разрабатываются планы, согласно которым Гвардиола в конечном итоге переедет в Нью-Йорк и останется в футбольной группе «Сити», возглавив дочерний клуб «Ман Сити» — «Нью-Йорк Сити».
Гвардиола провел год в Нью-Йорке в творческом отпуске после ухода из «Барселоны» в 2012 году, прежде чем начать свою работу в мюнхенской «Баварии».
Контракт Гвардиолы с «Ман Сити» истекает летом 2023 года. Недавно Хосеп установил рекорд АПЛ.