Черчесов может возглавить бельгийский «Антверпен»

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вчера, 08:39

Бывший главный тренер сборной России может возглавить «Антверпен».

По информации источника, бельгийский клуб рассматривает кандидатуру 58-летнего специалиста, который летом покинул сборную России.

Утверждается, что руководство «Антверпена» готово предложить Черчесову контракт, но пока не может уволить нынешнего тренера Бриана Приске.

«Антверпен» готов предложить Черчесову, который, по слухам, интересен одной из европейских сборных, контракт с зарплатой 1,2 млн евро в год, так как является одним из самых богатых клубов чемпионата Бельгии.