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Черчесов может возглавить бельгийский «Антверпен»

вчера, 08:39

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Антверпен».

По информации источника, бельгийский клуб рассматривает кандидатуру 58-летнего специалиста, который летом покинул сборную России.

Утверждается, что руководство «Антверпена» готово предложить Черчесову контракт, но пока не может уволить нынешнего тренера Бриана Приске.

«Антверпен» готов предложить Черчесову, который, по слухам, интересен одной из европейских сборных, контракт с зарплатой 1,2 млн евро в год, так как является одним из самых богатых клубов чемпионата Бельгии.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:57
да нет, одумаются !
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:21
Антверпен захотел в ФНЛ?
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 14:06
Может быть стоит Черчесову перезагрузить свой тренерский "талант", попробовав себя в качестве главного тренера команды ФНЛ или ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана?...
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 14:06
Правильно, может хоть так поможет российскому футболу, а то Бельгия впереди нас
pele1981
pele1981
вчера в 13:45
Соккер, перестаньте уже пиарить это недоразумение! Никому не интересна судьба этого 77!
kasyak7
kasyak7
вчера в 13:10
Удачи усатому
протон
протон
вчера в 12:30
Во-первых не контракт, а трудовой договор. Во-вторых не чемпионат Бельгии, а чемпионат клубов страны, одержавший победу над Россией 3:0
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:26
Жалко клуб!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:16
Признанна шуткой месяца, - "Черчесов может возглавить бельгийский «Антверпен» " !!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:10
Антверпен - город грехов, самое место для усатого
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:09
Знаковый город для "Спартака" 🤔
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 11:52
Черкасов,Черкесов,Черчесов...может возглавить,но скорее обезглавить.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 11:45, ред.
Антверпен красивый город и богатый..Видимо он Стасику приглянулся ещё в 1993 когда со Спартаком туда приезжал и их судейка слил...теперь Стас отомстит
makkie
makkie ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 11:44
Поди поработай в сборной России - старше Симоняна будешь выглядеть )))
1bear
1bear
вчера в 11:36
Антверпен даже не жалко -получат пусть то ,что заслужили
berda2003
berda2003
вчера в 11:32
да не возьмут чабана - найдутся умные люди, подскажут бельгийцам...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 11:28, ред.
Вы серьёзно? Да кому сдался этот чабан...))
faneng
faneng
вчера в 11:04
Бедный Антверпен....
9a6gvcmpc72u
9a6gvcmpc72u
вчера в 11:04
Почему бы и нет...
beefs
beefs
вчера в 10:59
наконец пристроили, держись, дружок...
Храневец
Храневец
вчера в 10:58
А почему не в Аланию?
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:40
    YVG
    YVG
    вчера в 10:36
    Просто не повезет Антверпену.
    khnxfjf4w5vx
    khnxfjf4w5vx
    вчера в 10:33
    Это происки врагов Антверпена
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 10:32
    Чабан сам себе организовал имидж, в Бельгии о нём даже не знают.
    True Story
    True Story
    вчера в 10:30
    В принципе Антверпен примерно на том же уровне что и сборная РФ
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 10:27
    Ему 58????а выглядит старше семина
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 10:18
    Лишь бы не в Спартак!)
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    вчера в 10:15
    где они так согрешили?
    kust07
    kust07
    вчера в 10:09
    Интересная новость, любопытно посмотреть на его работу.
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