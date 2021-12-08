Отец девушки Вернера вошёл в тренерский штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 15:42

Саша Ленсе, отец девушки нападающего «Челси» , вошёл в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» принял решение пригласить Ленсе на должность спортивного психолога. Рангник работал вместе с Ленсе в «Лейпциге».

По данным СМИ , таким образом Рангник не только усилил свой тренерский штаб, но и попытается убедить Вернера перейти в «Манчестер Юнайтед». Немецкий специалист лично заинтересован в трансфере Тимо. Именно Рангник купил Вернера из «Штутгарта» в «Лейпциг» в 2016 году.

Вернер состоит в отношениях с Паулой Ленсе, дочкой Саши Ленсе, уже четыре года.