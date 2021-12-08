Отец девушки Вернера вошёл в тренерский штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Саша Ленсе, отец девушки нападающего «Челси» Тимо Вернера, вошёл в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник принял решение пригласить Ленсе на должность спортивного психолога. Рангник работал вместе с Ленсе в «Лейпциге».
По данным СМИ, таким образом Рангник не только усилил свой тренерский штаб, но и попытается убедить Вернера перейти в «Манчестер Юнайтед». Немецкий специалист лично заинтересован в трансфере Тимо. Именно Рангник купил Вернера из «Штутгарта» в «Лейпциг» в 2016 году.
Вернер состоит в отношениях с Паулой Ленсе, дочкой Саши Ленсе, уже четыре года.
Я бы сказал огромное спасибо этому психологу как болельщик МЮ, если он научит депутата играть в футбол и холодильник завяжет хватать за руку соперников
Я бы сказал огромное спасибо этому психологу как болельщик МЮ, если он научит депутата играть в футбол и холодильник завяжет хватать за руку соперников
Надеюсь сосед сестры девушки отца двоюродного брата Вернера тоже найдёт своё место в команде Рангника....
Надеюсь сосед сестры девушки отца двоюродного брата Вернера тоже найдёт своё место в команде Рангника....