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Отец девушки Вернера вошёл в тренерский штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 15:42

Саша Ленсе, отец девушки нападающего «Челси» Тимо Вернера, вошёл в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник принял решение пригласить Ленсе на должность спортивного психолога. Рангник работал вместе с Ленсе в «Лейпциге».

По данным СМИ, таким образом Рангник не только усилил свой тренерский штаб, но и попытается убедить Вернера перейти в «Манчестер Юнайтед». Немецкий специалист лично заинтересован в трансфере Тимо. Именно Рангник купил Вернера из «Штутгарта» в «Лейпциг» в 2016 году.

Вернер состоит в отношениях с Паулой Ленсе, дочкой Саши Ленсе, уже четыре года.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 20:33
Можно ещё кота Салаха пристроить тренером вратарей. Научит как "мышей" ловить 😁
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:06
Мир тесен, но это все равно необычно.
протон
протон
вчера в 16:49
один физрук ушёл другой пришёл , как тут без психолога
Я бы сказал огромное спасибо этому психологу как болельщик МЮ, если он научит депутата играть в футбол и холодильник завяжет хватать за руку соперников
1bear
1bear
вчера в 16:44
немцы захватили МЮ
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:08
Думаю, в Челси не будут против продажи нашего снайпера)
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:04
Засланный казачок)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:45
Дойчен консолидейшен....

Надеюсь сосед сестры девушки отца двоюродного брата Вернера тоже найдёт своё место в команде Рангника....
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