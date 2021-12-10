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Гризманн – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Это непривычно видеть»

вчера, 21:56

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал выбывание «Барселоны» из Лиги чемпионов:

Это непривычно видеть. «Барселона» всегда была в Лиге чемпионов, она пробивалась в плей-офф турнира много лет подряд. Но в последнее время многое поменялось. Лионель Месси ушёл, он играл важную роль в клубе. Куман ушёл, сменился тренер.

Нужно иметь терпение и доверять тем, кто сейчас работает в Каталонии.

«Барселона» не вышла в плей-офф ЛЧ впервые за 21 год. Последний раз им не удалось попасть в эту стадию турнира в сезоне-2000/2001. Тогда клуб занял третье место в группе с «Миланом», «Лидсом» и «Бешикташем».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 10:08
Когда Роналду ушёл, Реал все равно в ПО выходил. Как Месси ушёл, бардак начался. Что это за топ клуб, который зависит от одного игрока?! Теперь, или Барса выходит из кризиса в ближайшее время, или повторяет путь Милана.
112910415
112910415
сегодня в 08:32
они вернутся, однозначно !
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 05:44
Зато Лига Европы засияет новыми красками с приходом такого великого клуба как Барселона ))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 02:35
...и это говорит ч0рт, который получил известность в Атлетико, снискал никчЁмность в Барсе, сейчас, опять, выступает заАтлкетико и 0пять клонит туда же?.. Кастрировать, вот вердикт!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:24
да уж,это не превычно.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:10
Гризманн о 8-2 : это норма
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:07, ред.
Тренер ноунейм всё решил.
Лига конференции нуждается в грандах
1bear
1bear
вчера в 23:52
скоро все привыкнут,особенно на следующий сезон,когда Барса и в группу ЛЧ не попадёт
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:20
Вопрос времени.Убежден скоро опять начнуть громить всех подряд.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 23:19
Теперь уже Барселону видеть будет вообще за чудо.
pomor45
pomor45
вчера в 23:11
Между первой и второй перерывчик небольшой.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:07
Все когда-то в первый раз!!!
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:57
Да, непривычно видеть. Думаю, через 3-4 года.
olba
olba
вчера в 22:50
Определяющие слова, Месси ушёл!
Cat01
Cat01
вчера в 22:32
Надо привыкать
Elliada
Elliada
вчера в 22:26
Спасибо бывшему руководству. Хотя, нынешние на те же грабли наступают
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:23
Сильная "Барселона" вернется. Вопрос только - когда.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:18
Такое тоже бывает
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
вчера в 22:10
Там сейчас много чего не привычно видеть
kust07
kust07
вчера в 22:09
Времена меняются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:58
Совпало с уходом Месси...
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