Гризманн – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Это непривычно видеть»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал выбывание «Барселоны» из Лиги чемпионов:
Это непривычно видеть. «Барселона» всегда была в Лиге чемпионов, она пробивалась в плей-офф турнира много лет подряд. Но в последнее время многое поменялось. Лионель Месси ушёл, он играл важную роль в клубе. Куман ушёл, сменился тренер.
Нужно иметь терпение и доверять тем, кто сейчас работает в Каталонии.
«Барселона» не вышла в плей-офф ЛЧ впервые за 21 год. Последний раз им не удалось попасть в эту стадию турнира в сезоне-2000/2001. Тогда клуб занял третье место в группе с «Миланом», «Лидсом» и «Бешикташем».
Лига конференции нуждается в грандах
Лига конференции нуждается в грандах