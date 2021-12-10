Гризманн – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Это непривычно видеть»

Нападающий мадридского «Атлетико» прокомментировал выбывание «Барселоны» из Лиги чемпионов:

Это непривычно видеть. «Барселона» всегда была в Лиге чемпионов, она пробивалась в плей-офф турнира много лет подряд. Но в последнее время многое поменялось. Лионель Месси ушёл, он играл важную роль в клубе. Куман ушёл, сменился тренер.

Нужно иметь терпение и доверять тем, кто сейчас работает в Каталонии.