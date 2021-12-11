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«Эвертон» вступает в борьбу за Вейналдума

вчера, 15:30

Английский «Эвертон» заинтересован в подписании Джорджиньо Вейналдума из «Пари Сен-Жермен». Игрок хочет покинуть стан парижан, поскольку несчастлив во Франции. Такие слухи вызвали интерес к футболисту со стороны ряда команд. Среди них оказался и «Эвертон».

«Ириски» хотят подписать голландца уже в январе. Действующий контракт Вейналдума с ПСЖ истекает летом 2024 года. Его рыночная стоимость равняется 30 млн евро.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 22:25
тут же дело не в том что взять и принять,а надо ещё заплатить ПСЖ.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:01
играл постоянно в основе, был основным и важным игроком центра поля...
Зачем надо было уезжать в Париж?!?
думаю, что он и рад вернуться в Ливерпуль, но Юрген его обратно не примет. имхо
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:12
Вэлкам ту Клопп тим эген! Думаю, никто из болельщиков не будет в обиде, если Веня вернется - все таки не предавал команду, как тот же Коутиньо например, а хорошие хавбэки всегда в цене
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:35
и зачем было уходить из Ливерпуля? За последнее время,только один был счастлив от ухода и это Суарес, остальные просто померкли и поблекли и сдулись. Урок остальным красным звёздам,что уйдя не факт что будут счастливы,спросите у Коута и Вени.
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:15, ред.
Меська начал селекционную работу в ПСЖ!Чтобы оставить Паредеса ,нужно убрать Вейналдума-быстро ты начал осваиваться ГНОМ!
Cat01
Cat01
вчера в 15:31
Желаем удачи
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