«Эвертон» вступает в борьбу за Вейналдума

Английский «Эвертон» заинтересован в подписании Джорджиньо Вейналдума из «Пари Сен-Жермен». Игрок хочет покинуть стан парижан, поскольку несчастлив во Франции. Такие слухи вызвали интерес к футболисту со стороны ряда команд. Среди них оказался и «Эвертон».
«Ириски» хотят подписать голландца уже в январе. Действующий контракт Вейналдума с ПСЖ истекает летом 2024 года. Его рыночная стоимость равняется 30 млн евро.
Зачем надо было уезжать в Париж?!?
думаю, что он и рад вернуться в Ливерпуль, но Юрген его обратно не примет. имхо
Зачем надо было уезжать в Париж?!?
думаю, что он и рад вернуться в Ливерпуль, но Юрген его обратно не примет. имхо