«Эвертон» вступает в борьбу за Вейналдума

1639225825

вчера, 15:30

Английский «Эвертон» заинтересован в подписании из «Пари Сен-Жермен». Игрок хочет покинуть стан парижан, поскольку несчастлив во Франции. Такие слухи вызвали интерес к футболисту со стороны ряда команд. Среди них оказался и «Эвертон».