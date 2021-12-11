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«Реал» может заменить Каземиро на Ндиди

вчера, 12:25

«Реал» Мадрид, как сообщается, ищет замену для 29-летнего полузащитника команды Каземиро. В качестве одного из вариантов клуб рассматривает 24-летнего игрока «Лестера» Вилфрида Ндиди.

В текущем сезоне Каземиро сыграл за «сливочных» во всех матчах команды в Ла Лиге, кроме поединка с «Мальоркой» (15 игр в 16 турах), и всех играх в Лиге чемпионов (6 игр в 6 турах).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:27
Ндиди конечно хорош в отборе, но вот в продвижении мяча вперед слабоват(хотя со своей прямой обязаностью он справляется отлично). На мой взгляд, лучшей заменой для Каземиро может стать молодой французский опорник из Монако - Тчуамени. Он и в отборе хорошо играет, и пробежаться с мячем может, и пульнуть издали (удар у него неплохой) ,и пас отдать....и ему всего лишь 22 года!
shur
shur
вчера в 14:50
...опять утки полетели на новогоднюю ёлку, на хр-на нам ди-ди-ди !!! Каземиро
не хуже Кросса с Лукой , где надо ёб-ит, где надо подставится, где надо ударит,
хитрущий, тонко чувствующий игру соперника , сливочный на все 100%!!!
David Young
David Young
вчера в 13:40
Сомневаюсь что это будет иметь место.
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 13:38
Да с чего это вдруг! С потолка новость
протон
протон
вчера в 12:46
У них разница 4 года,пока Каземиро закончит(где нить в 33-34 мб,хз в общем)Ндинди уже самому 30 будет
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:46
В отборе Ндиди будет посильнее Каземиро но вот в понимании игры не уверен!
Сантус
Сантус
вчера в 12:32
Только в качестве подмены,Казюльскому нужно и отдыхать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:28
Ну а что,можно попробовать!
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