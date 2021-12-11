«Реал» может заменить Каземиро на Ндиди

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вчера, 12:25

«Реал» Мадрид, как сообщается, ищет замену для 29-летнего полузащитника команды Каземиро. В качестве одного из вариантов клуб рассматривает 24-летнего игрока «Лестера» .

В текущем сезоне Каземиро сыграл за «сливочных» во всех матчах команды в Ла Лиге, кроме поединка с «Мальоркой» (15 игр в 16 турах), и всех играх в Лиге чемпионов (6 игр в 6 турах).