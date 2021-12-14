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Лидеры «Спартака» не поддержали Виторию в разговоре с руководством клуба

вчера, 09:12

Наставник «Спартака» Руй Витория в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Утверждается, что руководство клуба советовалось с игроками по вопросу увольнения португальского специалиста. Лидеры команды не поддержали тренера и дали понять, что в случае его ухода «ничего страшного не произойдет».

Если верить слухам, то новым рулевым «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:47
Только что по "Матч-ТВ" показали интервью Г.Джикии, который подтвердил факт собрания в команде и опроверг информацию о том, что кто-то выступил против португальского тренера. Так и сказал: " На собрании речь шла только о проблемах команды, на личности никто не переходил ". Вот так, друзья-товарищи, нас дурят официальные лица "Спартака".
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:24
Лидеры Спартака ждут Глушакова, баня не топлена уже сколько времени... А кто следующий тренер, им без разницы.
vovan32
vovan32
вчера в 19:30
Смысла нет в замене тренера... Уже всем понятно, что дело не в тренере. Только руководство упорно не хочет принять это. Стыдно видимо или скорее всего гордость и бабки
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сочный сочень (раскрыть)
вчера в 18:16, ред.
Это уже как анекдот!
Пришла Зарема к Федуну и молвит нечеловеческим голосом, не хочу быть эскортницей простой, а хочу быть "Владычицей свиной"! Так весь российский футбольный мир и узнал о Зареме!
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 18:00, ред.
При прочтении этой статьи возникает два вопроса:
Кто эти лидеры спартака?
И кто именно это руководство спартака?
А то грешным делом складывается ощущение, что куколд Федун позвал Зареме негретенка Промеса для утех.
А тот во время совокупления шепнул ей на ушко , что Виторию надо уволнять
Сочный сочень
Сочный сочень ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:56, ред.
Со свинной владычицы просто порвал живот
Урыл и закопал
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:20
А они должны были? Лидеры Спартака это обычные наемники, не более.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:15
Им тренер деспот нужен а не добрый дядюшка АУ из португалии. Нужен наш русский. Юран или Горлукович которые бы куесосили бы их не переставая и давали по шапке молодым щеглам. Какого черта Тиль лучший в Голландии играет там? Чем он хуже Литвинова и Умярова? Вопросов тут много. Что в команде делают Ещенко Лом Мелкадзе Литвинов? Игнатов только на замену годится. Нет ума в селекции выходите на бразильский рынок ибо кроме Роши все бразилы были как минимум не хуже наших дарований. Ну и физуху надо подтягивать конкретно.
lotsman
lotsman
вчера в 15:58
Может оно и к лучшему.
valt134
valt134
вчера в 15:41
Это и есть «спартаковский ДУХ» стучать в кабинетах на тренера? Да тут не ДУХОМ, а душком попахивает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:40
Краснодар тоже колбасит и показывает результат, когда соперник принимает открытый футбол. По ЦСКа у меня по некоторым результатам, судейским решениям есть сомнения, что они сейчас на том месте, где находятся, пока.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:27
Благодарю за инфу).
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:15
А руководство команды это кто? Владычица свиная Зарема?
Если кто-нибудь хоть слово в защиту сказал бы, то сгнил сразу же в дубле!
Это из той серии "Мы тут посоветовались и Я решил..."
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:15, ред.
Не верю я этой информации. Хоть убейте, не верю. Специальный вброс руководством клуба, чтобы болельщики поверили, что инициатива идёт от рядовых, а не генерала. Спроса с последнего в этом случае ни-ка-ко-го, именно этого он и добивается, иначе болельщики сгнобят его с белого света. Пораскиньте мозгами, и тогда вы согласитесь со мной. И последнее: жалею, что до наших дней не дожили сказочники Якоб и Вильгельм Гримм. Владелец "Спартака" был бы первым претендентом на героя - людоеда одной из их сказок.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:56
Почему то думалось, что, как раз лидеры должны были быть на стороне тренера, так как общественность и болельщики дружно поддерживали Виторию, требуя оставить его на посту главного тренера. Но оказывается и внутри команды было не так всё гладко. Печально всё это узнавать, так как именно от лидеров команды зависит её игра и результат. Но, похоже, эти "лидеры" не особо то хотели "умирать" на поле в чемпионате РПЛ ибо Витория по-видимому им чем-то не угодил. И только в Еврокубках они старались и бились на все 100%, отсюда и первое место в группе. Ну а в РПЛ такая удручающая картина и постыдное 9-е место, получается, занято из-за этих самых "лидеров". Мутная история - опять ОПГ, только теперь ОПГ "Таинственные лидеры".
pomor45
pomor45 ответ karnager (раскрыть)
вчера в 14:48
То понос, то золотуха.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:38
Проглотили
karnager
karnager
вчера в 14:37, ред.
вот , что значит лидеры Спартака - в СМИ поддерживают , а в овальных кабинетах доносы устраивают, сплетни плетут. Гореф-бутболеры безмозглые
kolpino08
kolpino08
вчера в 14:32
даешь новый рекорд в истории Спартака - 3 главных тренера за сезон!))
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 14:13
    Сп62
    Сп62 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 13:36
    Каррера начал продавать и сам поплыл.
    Сп62
    Сп62 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 13:34
    А вот в ЦСКА, Краснодаре изменилось.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 13:22
    слухи - основа всех новостей на сайте...
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 12:42
    Если это действительно так,то теперь всё встало на свои места и теперь результатам в РПЛ- шапито есть логическое обьяснение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Таких игроков надо продавать и не смотреть на их имена!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 12:35
    В Спартаке нет лидеров, есть переоцененные игроки.
    navoi73
    navoi73
    вчера в 12:29
    Кто эти иудушки , фамилии пожалуйста ...
    beefs
    beefs
    вчера в 12:28
    один другого краше...
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 12:25
    Это сериал, который мы смотрим сезон за сезоном. Несмешной.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 12:24
    Список лидеров предъявите пожалуйста.
    Главный судья
    Главный судья ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 11:58
    свои уже разобраны в клубах...так что спартаку или из собственной молодежи подключать игроков или африка)) так как из европы никто из молодых не пойдет в средняк рпл...
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