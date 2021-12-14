Лидеры «Спартака» не поддержали Виторию в разговоре с руководством клуба

Наставник «Спартака» Руй Витория в ближайшее время может быть отправлен в отставку.
Утверждается, что руководство клуба советовалось с игроками по вопросу увольнения португальского специалиста. Лидеры команды не поддержали тренера и дали понять, что в случае его ухода «ничего страшного не произойдет».
Если верить слухам, то новым рулевым «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.
Когда Паоло находился у руля сборной Италии до 18 и до 19 лет, то он использовал схему 4-4-2 и ставил акцент на игру в обороне.
Будущий тренер «Спартака» – загадка. Паоло Ваноли учился у Сакки и Конте, тренировал Бареллу и Локателли, но всегда был в тени.
Когда Паоло находился у руля сборной Италии до 18 и до 19 лет, то он использовал схему 4-4-2 и ставил акцент на игру в обороне.
Будущий тренер «Спартака» – загадка. Паоло Ваноли учился у Сакки и Конте, тренировал Бареллу и Локателли, но всегда был в тени.
По первому тайму была такая мысль, добавили в скорости лишь в конце первого, но по второму не скажешь, что кто-то сливал матч.
Вполне возможно, что кто-то в команде недоволен Руем. Вполне допускаю. Скамеечники, друзья скамеечников в запасе.. Спартак проходил такое с Каррерой.
Дзюба вообще к Семаку обращался как к собаке женского рода, типа *ука! Только замени!
Рабочее, нормальное состояние).
Смысл менять тренера сейчас?! Что изменилось, что убирали Карреру? И других после него тренеров?
Что изменилось в Химках? В Рубине? В Ростове? В Локо?
Пусть работает полный сезон хотя бы португалец.
А Ваноли и Ко учит могучий русский язык). Стопудово пригодится.
По первому тайму была такая мысль, добавили в скорости лишь в конце первого, но по второму не скажешь, что кто-то сливал матч.
Вполне возможно, что кто-то в команде недоволен Руем. Вполне допускаю. Скамеечники, друзья скамеечников в запасе.. Спартак проходил такое с Каррерой.
Дзюба вообще к Семаку обращался как к собаке женского рода, типа *ука! Только замени!
Рабочее, нормальное состояние).
Смысл менять тренера сейчас?! Что изменилось, что убирали Карреру? И других после него тренеров?
Что изменилось в Химках? В Рубине? В Ростове? В Локо?
Пусть работает полный сезон хотя бы португалец.
А Ваноли и Ко учит могучий русский язык). Стопудово пригодится.