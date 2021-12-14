Лидеры «Спартака» не поддержали Виторию в разговоре с руководством клуба

1639462347

вчера, 09:12

Наставник «Спартака» в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Утверждается, что руководство клуба советовалось с игроками по вопросу увольнения португальского специалиста. Лидеры команды не поддержали тренера и дали понять, что в случае его ухода «ничего страшного не произойдет».

Если верить слухам, то новым рулевым «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.