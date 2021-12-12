Экс-тренера академии «Барселоны» заподозрили в насилии над воспитанниками

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вчера, 13:48

Бывшего тренера и координатора детских команд академии каталонцев Альберта Бенайжеса заподозрили в сексуальном насилии над воспитанниками.

Мужчина работал в клубе с 1992 по 2011 год. Свидетелями против Бенайжеса выступили 60 человек. Отмечается, что от действий специалиста страдали как мальчики, так и девочки.

Якобы Бенайжес заходил в душевые, прикасался к гениталиям футболистов и смотрел вместе с ними порнографию.

В апреле 2021 года он вернулся в академию каталонцев, но недавно был уволен, поскольку боссы клуба узнали о грядущем скандале.