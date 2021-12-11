Президент «Наполи»: «Чеферин находится в руках владельцев ПСЖ»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал главу УЕФА Александера Чеферина.
Лига Европы отнимает очень много сил, но не приносит достойную компенсацию. Обогащаются только правящие структуры.
Мы создали Ассоциацию европейских клубов, но она стала заложницей катарцев, а президент УЕФА Чеферин находится в руках владельцев ПСЖ.
Убыток Барсы прошлогоднего сезона полмиллиарда. Где наказание? Сверхрасходы ПСЖ вряд ли покрываются пустыми трибунами. Где наказание?
Убыток Барсы прошлогоднего сезона полмиллиарда. Где наказание? Сверхрасходы ПСЖ вряд ли покрываются пустыми трибунами. Где наказание?