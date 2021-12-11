ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2021/2022

Президент «Наполи»: «Чеферин находится в руках владельцев ПСЖ»

вчера, 15:07

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал главу УЕФА Александера Чеферина.

Лига Европы отнимает очень много сил, но не приносит достойную компенсацию. Обогащаются только правящие структуры.

Мы создали Ассоциацию европейских клубов, но она стала заложницей катарцев, а президент УЕФА Чеферин находится в руках владельцев ПСЖ.

Все новости
Пьяный игрок «Вальядолида» попал в аварию, в которой пострадало 2 человека
08 декабря ВидеоКомментарии5
Мората повздорил с Аллегри после замены в матче с «Дженоа»
06 декабря Комментарии10
Мурзагулов: «„Спартак“ заслуживает к себе уважения»
05 декабря Комментарии7
Глава «Уфы» — Соболеву после удаления: «Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец»
05 декабря Комментарии45
«У меня 750 голов, у тебя лишь 150». Роналду писал Кассано, требуя уважения
05 декабря Комментарии29
Беллингхэм — о матче с «Баварией»: «У судьи ранее был договорной матч»
05 декабря Комментарии16
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:21
в Наполи любят сильно высказаться )
dzvinka
dzvinka ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:04
нужен перераздел бабок в рамках действующей системы, без всяких суперлиг, и попутная ликвидация Ювентуса, Барселоны и Реала.
juvenale
juvenale ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:45, ред.
давай тогда шейх купит Наполи и вольет туда 3 млрд и начнут в лч играть хаха
juvenale
juvenale
вчера в 17:45
де лаурентис хоть и клоун,но тут все верно сказал.Поэтому и нужна суперлига
Баобаб
Баобаб
вчера в 16:45
Вот здесь согласен со старым рабовладельцем.
протон
протон
вчера в 16:15
Ну тут я имел в виду арабских денег в кошельках, но в коем случае не хотел задеть арабов.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:59
Ну уж если со Спартаком в ничью сыграть не могут, то нечего пенять на ПСЖ.
barcamilan
barcamilan
вчера в 15:55
не звезди, выиграй ЛЕ, попади в ЛЧ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:50
Серьёзное обвинение.
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:40
Удобно так отвечать, когда твой любимый клуб находится во владении шейхов. А как скажи Наполи и другим клубам играть лучше, когда любого более менее хорошего футболиста сразу перекупают денежные мешки, предлагая им заоблачные зарплаты. Вот если бы Чеферин не был таким продажным, и следил бы за соблюдением финансового фейр-плей, ввел бы лимит на зарплаты и лимит на суммы трансферов, тогда бы может можно было бы говорить: "играйте лучше". А так современном футболе сам футбол остался на втором плане, и стал больше способом обогащения для одних и дорогой игрушкой для других.
протон
протон
вчера в 15:21, ред.
Всё так. УЕФА под властью арабских мешков и кредитных пузырей.
Убыток Барсы прошлогоднего сезона полмиллиарда. Где наказание? Сверхрасходы ПСЖ вряд ли покрываются пустыми трибунами. Где наказание?
Elliada
Elliada
вчера в 15:08
Не устраивает, играйте лучше. В ЛЧ платят больше
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100