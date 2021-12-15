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Витория отказывается подписывать расторжение контракта со «Спартаком»

вчера, 11:23

Главный тренер «Спартака» Руй Витория не намерен покидать свою должность.

«К утру среды Паоло Ваноли все еще не объявлен в качестве главного тренера „Спартака“, так как этот пост на данный момент де-юре занимает Руй Витория.

Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что презентация Ваноли в «Спартаке» запланирована на 17 декабря.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:11
Скорее всего, ему предложили компенсацию меньше, чем положено по договору при одностороннем отказе.
Т.к. в случае увольнения (по сути отказе от договора) достаточно выплатить неустойку, прописанную в соглашении на этот случай. Т.е. никакого соглашения о расторжении (двустороннего) не нужно.
Снова Федун хочет развести человека, как Газизова развёл, прикинувшись недееспособным, не способным читать текст бумажки, которую подписывает.
Молодец, Руй! Никаких компромиссов. Слупи с этого глупого куколда максимально положенное по контракту. Репутацию ты себе этим не испортишь: в футбольном мире все знают, какой Лёня неадекват. А мы будем помнить первое место в группе с Наполи и Лестером!
протон
протон
вчера в 21:10
У Руя есть яйца! Молодец!
Цирк продолжается. Красавчик Витория, он нравится мне все больше и больше!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:52
Ты прав,мать твою иттить-
корову надо подоить.
GrimlocK
GrimlocK
вчера в 17:43
я так понимаю его хотят уволить по обоюдке, а он хочет получить отступные в полном объеме
Sergey Ozerov
Sergey Ozerov
вчера в 16:43
Кто-то опять мутит,вот и Руйка вписали в разборы,а он дурачок согласился,конечно, это не очередной фейк.
zeni
zeni
вчера в 16:33
спартаковский Цирк продолжается...УМОРА!!
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 16:31
Этот мусор ещё и упирается?
Дедуктор
Дедуктор ответ fantazior (раскрыть)
вчера в 15:33
Договорные матчи. Totonero-1986. И показания Геретса о подозрительных матчах лиги в период его игры в Милане-1983-1984. Наказали тогда кучу команд. Но Милан (в отличие от аналогичной истории totonero-1980) не тронули. Сам читал это в прессе того времени. Но ныне в Интернете, действительно, об этом очень скудно. Указывают только Карбоне и Аллоди как единственных авторов этого скандала. Почему так отретушировали историю - затруднюсь объяснить. Ну, не программой же защиты свидетелей это объяснять. Хотя, тогда Геретс, в натуре, долго ходил в изгоях.
fantazior
fantazior ответ Дедуктор (раскрыть)
вчера в 14:55
Привет! Поясни за Геретса, пожалуйста. Интересно стало, а Гугл ничего не показывает
13 RUS
13 RUS
вчера в 14:54
Надо унизить фидуна
Дедуктор
Дедуктор
вчера в 14:51
Ванильный никогда главным тренером не был. Пусть у Руя пока побегает помощником. До конца сезона, как минимум.
А что касается сабжа, то дело ведь можно в очень резкую сторону повернуть. В том плане, что старик Салихов, со своей камарильей целенаправленно действовал на подрыв репутации Руя. Хайли-лайкли, типо. Лимонов 100 евро по суду с Салихова можно затребовать за понесенный репутационный ущерб. Большинство европейских судов, наверняка, на сторону Руя встанут.
Покопавшись в истории, легко можно найти указание на то, что Салихову привычны именно такие нечистоплотные методы. Широкова за его резковатую шутку тоже убирал не очень приличными методами. Как ни противился этим методам тогдашний бригадир Аленичев Дима.
leonid_spb58
leonid_spb58
вчера в 14:31
Пусть будет у Спартака два главных тренера!Прикольно!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:13
Раз не хочет , значит есть основания. Придется Федуну по полной раскошелиться...и это правильно.
pele1981
pele1981 ответ Дедуктор (раскрыть)
вчера в 14:03
Нет доказательств? Так будут!))) Главное - чтобы был человек, а доказательства найдутся))) А Руй молодец!
YVG
YVG
вчера в 14:02, ред.
Столько сделать для спартака и уйти ни с чем?
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 13:59
И правильно делает. Пусть Федун платит.
1bear
1bear
вчера в 13:56
Руй справедливо хочет достойные отступные
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:48
Поздно, всё уже было сделано во время подписания контракта. Просто под контрактом о подписании , лежала через копирку бумага о расторжении контракта .
Всё как по накатанной, всё под копирку !!! Знай наших , товарищ Руи !!! )))
ЧиП
ЧиП
вчера в 13:45
🙆🏻‍♂️Вот сюжетная линия! 😁
Всё через 63🤦🏻‍♂️
tpxscb26z2ey
tpxscb26z2ey
вчера в 13:37
Опять Глушаков виноват
4RT
4RT
вчера в 13:36
Накате выкуси Зарема!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 13:35
Матч тв делать нечего вот и пишут лишь бы хайпануться, не верьте слухам,ждем до вечера,но приятно что больше всего за нас переживают кони,держитесь ребята, еще будут слухи и новости
David Young
David Young ответ sv_1969 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:34, ред.
Уже добавили. Можете удалить свой комментарий.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Альфи (раскрыть)
вчера в 13:33
Как приложить спроси у Олича и у Марадашвили с Тикнизяном
David Young
David Young ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 13:30
.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 13:25
Пусть уходит вся та шушера которая присосалась к Спартаку
Рубцовский
Рубцовский ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 13:22
Это лучшая шутка))))
Сп62
Сп62
вчера в 13:18
Этот Руй похлеще Газизова будет. Но решение уже есть, лишний лимон прийдётся отстегнуть и скатерью дорога.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:16
Пока не обует Спартак на пару лямов,не уйдёт! Молодец!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:02
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