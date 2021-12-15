Витория отказывается подписывать расторжение контракта со «Спартаком»

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вчера, 11:23

Главный тренер «Спартака» не намерен покидать свою должность.

«К утру среды Паоло Ваноли все еще не объявлен в качестве главного тренера „Спартака“, так как этот пост на данный момент де-юре занимает Руй Витория.

Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что презентация Ваноли в «Спартаке» запланирована на 17 декабря.