Главный тренер «Спартака» Руй Витория не намерен покидать свою должность.
«К утру среды Паоло Ваноли все еще не объявлен в качестве главного тренера „Спартака“, так как этот пост на данный момент де-юре занимает Руй Витория.
Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении», — сообщает источник.
Ранее сообщалось, что презентация Ваноли в «Спартаке» запланирована на 17 декабря.
Каррера ушел, так и не обнародовав имена 33, которые сливали матчи и тренера. Рую надо исправить эту ошибку.
Обязательно надо обнародовать - кто эти ...идеры Спартака.
И какова роль в организации вредительской работы в клубе неких имяреков, собирательно обозначить которых можно классическим польским словом "курва".
Лично мне очень подозрительны в плане вышеозвученного сии персоналии: Пупс, Соболь, Ларссон и особенно - лавочный сиделец с погонялом Ещ. За каки таки заслуги этот сиделец жиреет на скамейке? Понятно, что на поле этот сиделец не выходил. Но на скамейке проявлял весьма бурную активность. Этого Ещща бы за жабры, да прощщупать хорошенько. На предмет.
Каррера ушел, так и не обнародовав имена 33, которые сливали матчи и тренера. Рую надо исправить эту ошибку.
Обязательно надо обнародовать - кто эти ...идеры Спартака.
И какова роль в организации вредительской работы в клубе неких имяреков, собирательно обозначить которых можно классическим польским словом "курва".
Лично мне очень подозрительны в плане вышеозвученного сии персоналии: Пупс, Соболь, Ларссон и особенно - лавочный сиделец с погонялом Ещ. За каки таки заслуги этот сиделец жиреет на скамейке? Понятно, что на поле этот сиделец не выходил. Но на скамейке проявлял весьма бурную активность. Этого Ещща бы за жабры, да прощщупать хорошенько. На предмет.