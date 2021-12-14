«„Спартак“ нанёс большой удар по ПСЖ». Судьба Руя решена, зимой «Спартак» возьмут под контроль итальянцы

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сегодня, 15:09

Каттани и Ваноли на пороге.

Витория не смог уйти на мажорной ноте

После победы над «Легией» и выхода в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе фанаты «Спартака» распевали имя Руя Витории, а португалец репостил в свои социальные сети публикации, в которых ему выражали поддержку и уважение. Витория своей по-домашнему уютной фигурой жестко разделил болельщиков «Спартака» на два лагеря: одни за Руя и выступают с классическим требованием «дайте тренеру поработать», другие удручены выступлениями в РПЛ и согласны, что пришло время сказать: «Спасибо и до свидания!» И крупное поражение от «Сочи» отправило толпы сомневающихся в лагерь сторонников отставки.

Если убрать эмоциональную составляющую и поддержку Витории наперекор Федуну и Салиховой, то увидите вполне будничную тренерскую неудачу. 9-е место и 15 очков отставания от лидера в РПЛ — это ужасно, ведь в прошлом сезоне Тедеско был вторым, имея в своем распоряжении почти тех же футболистов (ушел Крал, добавился Кофрие). Доменико использовал подходящую схему, шел наперекор кадровым проблемам, например, ставил Зобнина на правый фланг, а не ждал ошибок Рассказова.

После тренера, который каждой деталью пытался оказать позитивное влияние на результат, пришел куда более поверхностный Витория, который изначально неправильно оценил уровень футболистов и выбрал проигрышный способ коммуникации с командой. «Спартак» развалился не потому, что Руй — никчемный тренер, но и не потому, что плохие владельцы вставляли ему палки в колеса. Игровой спад стал следствием отказа от тонких настроек, надстроек и заплаток Тедеско, которые позволяли «Спартаку» держать форму. И взамен им Витория ничего не предложил.

Руй не справился с работой в «Спартаке»

Главный козырь сторонников Витории — первое место в Лиге Европы, разбивается очень легко: этот успех зиждется на хрупком фундаменте из сэйвов Селихова. Судьба «красно-белых» сводится к двум пенальти, которые Александр героически отбил в матчах с «Лестером» и «Легией». Пропусти он от Варди или Пекхарта — и «Спартак» уже третий в турнирной таблице, проиграй обе дуэли — четвертый.

В 6 матчах Лиги Европы команда Руя Витории выглядела предпочтительнее соперника только в московском матче с «Легией», который был проигран в концовке. Даже «Наполи», играя в меньшинстве час против «Спартака», создал больше моментов. Слишком много фарта и вратарского героизма в этом результате, чтобы возвышать первое место в ЛЕ над провалом на внутренней арене.

Витория не справился с работой в «Спартаке», это нужно признать и двигаться дальше. Португалец оказался не готов к «низовому форматированию» команды, которым въедливо занимался Тедеско изо дня в день, он не был внимателен к деталям, как и в тот день, когда «следил» за игрой будущих подопечных на Евро-2020, глядя на скриншот в ноутбуке.

Нравится вам это или нет, тренерскую работу в «Спартаке» нельзя рассматривать отдельно от внутреннего и внешнего давления, а также от стиля управления Федуна и его госпожи. Такова специфика работы в этом клубе. Каррера в свое время смог очаровать владетельную чету, Тедеско выгреб, оставшись в одиночестве после ухода пригласившего его Цорна, Витория, оказавшись в похожей ситуации после расставания с Поповым, не смог делом опровергнуть сомнения Заремы, высказанные еще в мае.

Ваноли — смелая ставка. Обладает подходящим темпераментом, но без опыта

Скорее всего, об отставке Руя Витории объявят завтра, а на следующий день «Спартак» возглавит Паоло Ваноли, с которым договорились почти два месяца назад: на португальце поставили крест после поражения от «Зенита» 1:7, но дали ему доработать до конца года. Бывший помощник Антонио Конте — кот в мешке, и хотя итальянский темперамент нового тренера определенно пойдет на пользу команде, в профессиональных качествах Паоло в качестве самостоятельной тренерской единицы только предстоит разобраться.

Ваноли — действительно смелая ставка Заремы Салиховой, выступающей инициатором этого назначения, ведь в случае неудачи руль «Спартака» у нее наверняка заберут. Недовольство отставкой Витории за зиму угаснет в интернет-спорах, но если итальянец не даст позитивную повестку весной — злопамятные фанаты припомнят все. Ваноли идет на специфическую должность, где не раз проваливались опытные тренеры, а голодные новички вроде Карпина и Карреры добивались успехов. Пройдет пару месяцев прежде чем начнем узнавать, из какого теста сделан Паоло.

«Спартак» нанес большой удар по ПСЖ ». Но это не точно

Ваноли не единственный итальянец, который появится в «Спартаке» зимой. Спустя полгода вакантную должность спортивного директора займет иностранец. Трехлетний контракт для Луки Каттани уже готов, а одно из французских изданий описало уход ведущего скаута ПСЖ в московский клуб заголовком:

Московский «Спартак» наносит большой удар по «Пари Сен-Жермен».

Каттани работал на позиции главного скаута ПСЖ с 2018 года, на позиции спортивного директора он работал в «Палермо» и «Новаре», а с Ваноли близко знаком по работе в «Челси», где Паоло был ассистентом Антонио Конте в тренерском штабе, а Каттани отвечал за поиск молодых футболистов.

Однажды, еще работая в «Палермо», он нашел в Аргентине Пауло Дибалу, и это остается его визитной карточкой по сей день. Спортивный инсайдер Никола Шира сообщает, что Лука Каттани согласовал трехлетний контракт со «Спартаком», а посредником в этой сделке выступал Франко Камоцци.