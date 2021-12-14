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«Спартак» уже нашёл переводчика для Ваноли

14 декабря 2021, 16:42

Руководство «Спартака» готовится к приходу нового тренера Паоло Ваноли.

Утверждается, что клуб уже нанял переводчика для итальянца. Им станет Владимир Иринчеев, который помогал Виктору Ганчаренко во время стажировки в «Роме».

Если верить слухам, то презентация Ваноли состоится 17 декабря.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
14 декабря 2021 в 19:34
лучше бы нашли человека для Салиховой. Очевидно Федун не справляется раз она везде своё макало суёт.
112910415
112910415
14 декабря 2021 в 19:22
и это огромный успех
makkie
makkie
14 декабря 2021 в 18:56
Текучка кадров сумасшедшая.
До чего Зарема довела клуб - никто её не устраивает, всех гонит через пару месяцев и новых набирает. Устроила из клуба прачечную!
протон
протон
14 декабря 2021 в 18:53
но блин, вы сначала с нынешним официально расстаньтесь, а уже потом сливайте такую инфу и прочее.
В конце концов, вы его (Руя) и сами пригласили, а по ощущениям как будто он через окно влез.
Наймите для Федуна переводчика, никто не понимает че он несет и че делает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 декабря 2021 в 18:48
Ну терь смотрим чем всё это закончится!
ub7hsuvfxaq8
ub7hsuvfxaq8
14 декабря 2021 в 18:03
Это не надолго.
Aris
Aris
14 декабря 2021 в 17:52
Очередной фокус! Скоро сборная переводчиков СМ станет чемпионом страны ........
ЮЗИК
ЮЗИК
14 декабря 2021 в 17:47
Очередной приход очередного физрука
Аксинья
Аксинья
14 декабря 2021 в 17:35
Это правильно - безработных физруков по Европе как собак нерезаных, а толкового толмача надо еще поискать))
Cat01
Cat01
14 декабря 2021 в 17:15
Полный порядок
4RT
4RT
14 декабря 2021 в 17:12
Массажисткой Федун поделится
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 декабря 2021 в 17:07
Сначала нужно тренера подписать, а потом уже переводчика...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 декабря 2021 в 16:59
Могли бы и старого, после Карреры вернуть...
ДАША Д
ДАША Д
14 декабря 2021 в 16:57
Тренера не взяли, а обслугу уже нашли.
Ironigor
Ironigor
14 декабря 2021 в 16:57
«Спартак» уже нашёл переводчика для Ваноли.
Не долго пришлось искать, - Тушинский специалист !!!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ YVG (раскрыть)
14 декабря 2021 в 16:54
Надо же, чтобы он прилетел, музей показать и про дух с кружевами а потом броситься в поиски.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 декабря 2021 в 16:54, ред.
"В руководстве Спартака затесался тайный агент, крот, оппанента по кличке "Харьковский", он же "главбух". Агент "Картофан", внедрён в сеть магазинов соратника и кореша "главбуха". Бывший помощник "картофана" по работе в Риме, заброшен в лагерь Спартака.
Радистка Кэт, готова к работе и дальнейшей подрывной деятельности Спартака"
............Рамзес--------
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 декабря 2021 в 16:53
А что так трудно найти переводчика, всё таки не язык африканских аборигенов а итальянский.
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
14 декабря 2021 в 16:52
Так вот в чем дело переводчика надо было пристроить. Федун продай Спартак. Купи Зареме другую игрушку.
YVG
YVG
14 декабря 2021 в 16:48
А замену Ваноли еще не нашли?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 декабря 2021 в 16:43
У федуна денег море...
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