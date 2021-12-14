«Спартак» уже нашёл переводчика для Ваноли.

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14 декабря 2021, 16:42

Руководство «Спартака» готовится к приходу нового тренера .

Утверждается, что клуб уже нанял переводчика для итальянца. Им станет Владимир Иринчеев, который помогал Виктору Ганчаренко во время стажировки в «Роме».

Если верить слухам, то презентация Ваноли состоится 17 декабря.