«Спартак» уже нашёл переводчика для Ваноли.

Руководство «Спартака» готовится к приходу нового тренера Паоло Ваноли.
Утверждается, что клуб уже нанял переводчика для итальянца. Им станет Владимир Иринчеев, который помогал Виктору Ганчаренко во время стажировки в «Роме».
Если верить слухам, то презентация Ваноли состоится 17 декабря.
До чего Зарема довела клуб - никто её не устраивает, всех гонит через пару месяцев и новых набирает. Устроила из клуба прачечную!
До чего Зарема довела клуб - никто её не устраивает, всех гонит через пару месяцев и новых набирает. Устроила из клуба прачечную!
В конце концов, вы его (Руя) и сами пригласили, а по ощущениям как будто он через окно влез.
Наймите для Федуна переводчика, никто не понимает че он несет и че делает
В конце концов, вы его (Руя) и сами пригласили, а по ощущениям как будто он через окно влез.
Наймите для Федуна переводчика, никто не понимает че он несет и че делает
Не долго пришлось искать, - Тушинский специалист !!!)
Не долго пришлось искать, - Тушинский специалист !!!)
Радистка Кэт, готова к работе и дальнейшей подрывной деятельности Спартака"
............Рамзес--------
Радистка Кэт, готова к работе и дальнейшей подрывной деятельности Спартака"
............Рамзес--------