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Главным тренером «Велеса» станет Денис Бушуев

вчера, 10:45

Новым главным тренером «Велеса» будет Денис Бушуев. Трудовое соглашение с 38-летним специалистом будет заключено на этой неделе. Предварительная договоренность уже достигнута.

Воспитанник «Зенита» большую часть игровой карьеры провел в командах низших дивизионов Германии. В 23 года он начал свою тренерскую карьеру. Бушуев в разных должностях работал в «Мюнхене 1860», где проделал путь от тренера академии до ассистента в главной команде. В 2016 году он в качестве и.о. возглавлял основу мюнхенцев и спас их от вылета из второй Бундеслиги, одержав на финише три победы подряд и подняв с последней позиции.

В 2018 году Бушуев входил в штаб Александра Кержакова в юношеской сборной России, а с мая прошлого года по апрель 2021-го был наставником «Ленинградца».

«Велес» занимает 10-ю строчку в ФНЛ. В ноябре пост главного тренера команды покинул Артем Куликов.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:53
Посмотрим на него теперь в Велесе . Удачи.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:53
Удачи в работе.
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