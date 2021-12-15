Главным тренером «Велеса» станет Денис Бушуев

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вчера, 10:45

Новым главным тренером «Велеса» будет . Трудовое соглашение с 38-летним специалистом будет заключено на этой неделе. Предварительная договоренность уже достигнута.

Воспитанник «Зенита» большую часть игровой карьеры провел в командах низших дивизионов Германии. В 23 года он начал свою тренерскую карьеру. Бушуев в разных должностях работал в «Мюнхене 1860», где проделал путь от тренера академии до ассистента в главной команде. В 2016 году он в качестве и.о. возглавлял основу мюнхенцев и спас их от вылета из второй Бундеслиги, одержав на финише три победы подряд и подняв с последней позиции.

В 2018 году Бушуев входил в штаб Александра Кержакова в юношеской сборной России, а с мая прошлого года по апрель 2021-го был наставником «Ленинградца».