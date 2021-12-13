Ваноли и его ассистент Донадель прилетят в Москву в среду

Паоло Ваноли, который с большой долей вероятности станет новым главным тренером «Спартака», прибудет в Москву из Вероны вечером 15 декабря.
По информации источника, специалист проведет в России четыре-пять дней, а затем вернется в Италию. Вместе с Ваноли прилетит его первый ассистент в «Спартаке» Марко Донадель.
Донадель в прошлом сезоне работал в молодежном секторе «Фиорентины», а затем временно трудился в штабе первой команды.
Ранее появлялась информация о дате презентации Ваноли.
Он сразу собирает с собой всю братву, там и ассистент и ассистент ассисента, и зам ассистента
Нефтедоллары лукойла льются рекой. Почему бы и нет
А потом, выдоят как следует, получают ещё и неустойку. Возвращаются на родину и другим рассказывают. Как можно быть никем в футбольном мире но при этом зашибать миллионы у руля спартака
Он сразу собирает с собой всю братву, там и ассистент и ассистент ассисента, и зам ассистента
Нефтедоллары лукойла льются рекой. Почему бы и нет
А потом, выдоят как следует, получают ещё и неустойку. Возвращаются на родину и другим рассказывают. Как можно быть никем в футбольном мире но при этом зашибать миллионы у руля спартака
Лучше расскажите, кто весной после Ваноли тренировать приедет.. Есть уже кто на примете, по любому..
Капец... очень жаль. Долго ещё этот бардак будет в Спартаке происходить((??
Бедный Руй вывод команду в 1/8 и за место него будет тренировать другой. как сказать на готовое спасибо.
Лучше расскажите, кто весной после Ваноли тренировать приедет.. Есть уже кто на примете, по любому..
Капец... очень жаль. Долго ещё этот бардак будет в Спартаке происходить((??
Бедный Руй вывод команду в 1/8 и за место него будет тренировать другой. как сказать на готовое спасибо.