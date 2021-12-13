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Ваноли и его ассистент Донадель прилетят в Москву в среду

вчера, 19:05

Паоло Ваноли, который с большой долей вероятности станет новым главным тренером «Спартака», прибудет в Москву из Вероны вечером 15 декабря.

По информации источника, специалист проведет в России четыре-пять дней, а затем вернется в Италию. Вместе с Ваноли прилетит его первый ассистент в «Спартаке» Марко Донадель.

Донадель в прошлом сезоне работал в молодежном секторе «Фиорентины», а затем временно трудился в штабе первой команды.

Ранее появлялась информация о дате презентации Ваноли.

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Все комментарии
Дед Мазая
Дед Мазая
сегодня в 11:26
Предполагаю, что и улетят в этом же составе в декабре 2022-го года...
Predator94
Predator94
сегодня в 07:52
Если ваноли вылетит в 1/8 в тапок кину, а если пройдет хотя бы эту стадию - норм
112910415
112910415
сегодня в 07:49
вот радость-то (
Сочный сочень
Сочный сочень ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 05:34
Конечно. Когда у кого то из этой большой ассистентской семьи появляется шанс подоить Федуна
Он сразу собирает с собой всю братву, там и ассистент и ассистент ассисента, и зам ассистента
Нефтедоллары лукойла льются рекой. Почему бы и нет
А потом, выдоят как следует, получают ещё и неустойку. Возвращаются на родину и другим рассказывают. Как можно быть никем в футбольном мире но при этом зашибать миллионы у руля спартака
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:58
У асистента конте есть еще асистент?)))
ABir
ABir
вчера в 22:13
Надо было сегодня в Сочи прилетать на игру, все бы и увидел
альсато
альсато
вчера в 22:13
Вот интересно, сможет ли РА-ВАНОЛИ продержаться дольше ...УЯ?
1bear
1bear
вчера в 21:14
...а может Руя оставят ?,а то скоро снова посмеёмся сквозь слёзы
YVG
YVG
вчера в 21:09
В среду прилетят, в пятницу улетят.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:42
Мощщщщный десант крупных футбольных специалистов! Надеюсь,они очень дорогие???
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:39
Судьба Руя решена вне зависимости от результата сегодняшней игры в Сочи. Думаю, и Руй и команда об этом знают и Спартак не будет особо рвать жилы, а всеми мыслями будет уже на пляжах.
beefs
beefs
вчера в 20:03
чехарда в Спартаке продолжается, а как же 100-летие, с чем отмечать...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:00
Думаю , что и Ваноли долго не продержится. Традиции надо соблюдать.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:59
Ваноли прилетит в среду. Ваноли прилетел в Москву. Ваноли позавтракал. Ваноли сходил в сортир. Ваноли улетел.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:57
Какой бардак в этом клубе или после первого гола сочинцев позвонили и сказали прилетай.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:57
...унаси готовенького , кто на новенького....)
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:45
Надолго ли Ваноли в Спартаке?
санек002
санек002 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:45
похоже сегодня его последний день !футбола спартака в чр как не было так и нет!
particular
particular
вчера в 19:43
Прилетят... Пролетят? Или станут у истоков новой эры развития клуба :)
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:20
Руй ещё в команде
протон
протон
вчера в 19:15
Не дадут Рую поработать.
Лучше расскажите, кто весной после Ваноли тренировать приедет.. Есть уже кто на примете, по любому..
Капец... очень жаль. Долго ещё этот бардак будет в Спартаке происходить((??
Бедный Руй вывод команду в 1/8 и за место него будет тренировать другой. как сказать на готовое спасибо.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:07
Ну и хорошо.
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