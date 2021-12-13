Ваноли и его ассистент Донадель прилетят в Москву в среду

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вчера, 19:05

, который с большой долей вероятности станет новым главным тренером «Спартака», прибудет в Москву из Вероны вечером 15 декабря.

По информации источника, специалист проведет в России четыре-пять дней, а затем вернется в Италию. Вместе с Ваноли прилетит его первый ассистент в «Спартаке» Марко Донадель.

Донадель в прошлом сезоне работал в молодежном секторе «Фиорентины», а затем временно трудился в штабе первой команды.

Ранее появлялась информация о дате презентации Ваноли.