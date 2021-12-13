Черчесов – основной кандидат на пост главного тренера «Ференцвароша»

Появилась информация об очередном клубе, якобы заинтересованном в приглашении бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Журналист и инсайдер Иван Карпов сообщает, что 58-летний специалист – основной кандидат на пост главного тренера «Ференцвароша».
Сегодня, 13 декабря, венгерский клуб объявил об уходе тренера Петера Штегера.
«Ференцварош» идет на втором месте в чемпионате Венгрии (32 очка в 15 матчах), имея в игру в запасе.
Ранее появлялась информация о возможном назначении Черчесова в стан чемпионов Турции.
Отправьте его куда-нибудь подальше отсюда
Чтобы не слышать о нём больше :)
Отправьте его куда-нибудь подальше отсюда
Чтобы не слышать о нём больше :)
Да и сборным тоже. Ещё не выветрились вонь , от того, как он обделался со сборной России на Евро и в Лиге Наций.
Но конечно этот хапуга и его агенты боятся , что если пройдёт годик-полтора, то о великом полевом командире все забудут
Поэтому постоянно совершают абсолютно желтушные вбросы, якобы чабана зовут в известный клуб/сборную
Уверен на 100% заграницу Саламыча точно не позовут, ни сейчас , ни позже. Разве что в Казахстан.
А в России максимум в Спартак или другой клуб из второй части турнирной таблицы
Да и сборным тоже. Ещё не выветрились вонь , от того, как он обделался со сборной России на Евро и в Лиге Наций.
Но конечно этот хапуга и его агенты боятся , что если пройдёт годик-полтора, то о великом полевом командире все забудут
Поэтому постоянно совершают абсолютно желтушные вбросы, якобы чабана зовут в известный клуб/сборную
Уверен на 100% заграницу Саламыча точно не позовут, ни сейчас , ни позже. Разве что в Казахстан.
А в России максимум в Спартак или другой клуб из второй части турнирной таблицы
Во-вторых, не основной, а приоритетный.
В-третьих, не кандидат, а претендент.
В-четвёртых, не тренер, полевой командир.
А в-пятых, не «Ференцварош», а любой сильный клуб Восточной Европы
Польшу, Венгрию, Бешикташ и Ференцварош. Сложновато будет тренировать 4 команды
Во-вторых, не основной, а приоритетный.
В-третьих, не кандидат, а претендент.
В-четвёртых, не тренер, полевой командир.
А в-пятых, не «Ференцварош», а любой сильный клуб Восточной Европы
Польшу, Венгрию, Бешикташ и Ференцварош. Сложновато будет тренировать 4 команды
Хотя вот у ляхов получилось.
Хотя вот у ляхов получилось.
Остаётся функционерить...
Остаётся функционерить...