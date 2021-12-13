Черчесов – основной кандидат на пост главного тренера «Ференцвароша»

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вчера, 20:16

Появилась информация об очередном клубе, якобы заинтересованном в приглашении бывшего главного тренера сборной России .

Журналист и инсайдер Иван Карпов сообщает, что 58-летний специалист – основной кандидат на пост главного тренера «Ференцвароша».

Сегодня, 13 декабря, венгерский клуб объявил об уходе тренера Петера Штегера.

«Ференцварош» идет на втором месте в чемпионате Венгрии (32 очка в 15 матчах), имея в игру в запасе.

Ранее появлялась информация о возможном назначении Черчесова в стан чемпионов Турции.