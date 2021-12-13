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Черчесов – основной кандидат на пост главного тренера «Ференцвароша»

вчера, 20:16

Появилась информация об очередном клубе, якобы заинтересованном в приглашении бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Журналист и инсайдер Иван Карпов сообщает, что 58-летний специалист – основной кандидат на пост главного тренера «Ференцвароша».

Сегодня, 13 декабря, венгерский клуб объявил об уходе тренера Петера Штегера.

«Ференцварош» идет на втором месте в чемпионате Венгрии (32 очка в 15 матчах), имея в игру в запасе.

Ранее появлялась информация о возможном назначении Черчесова в стан чемпионов Турции.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:18
По-моему, выбор очевиден. Нынешнее 2 место в Венгрии всяко лучше 18-го в Польше, да и есть шанс на вершину забраться. ))
vova505
vova505
сегодня в 10:31
Да задолбали уже... :)
Отправьте его куда-нибудь подальше отсюда
Чтобы не слышать о нём больше :)
karnager
karnager
сегодня в 08:56
Агент Черчесова кушать хочет
Сочный сочень
Сочный сочень ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 05:13
Или в Бешикташ?
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 05:11
На самом деле Саламыч сейчас абсолютно никому не нужен, особенно ведущим клубам своих чемпионатов
Да и сборным тоже. Ещё не выветрились вонь , от того, как он обделался со сборной России на Евро и в Лиге Наций.
Но конечно этот хапуга и его агенты боятся , что если пройдёт годик-полтора, то о великом полевом командире все забудут
Поэтому постоянно совершают абсолютно желтушные вбросы, якобы чабана зовут в известный клуб/сборную
Уверен на 100% заграницу Саламыча точно не позовут, ни сейчас , ни позже. Разве что в Казахстан.
А в России максимум в Спартак или другой клуб из второй части турнирной таблицы
протон
протон
сегодня в 01:08
Во-первых, я вас приветствую.
Во-вторых, не основной, а приоритетный.
В-третьих, не кандидат, а претендент.
В-четвёртых, не тренер, полевой командир.
А в-пятых, не «Ференцварош», а любой сильный клуб Восточной Европы
Польшу, Венгрию, Бешикташ и Ференцварош. Сложновато будет тренировать 4 команды
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 22:15
Как же усатого агенты пытаются пристроить...
ABir
ABir
вчера в 22:15
Венгров мы ещё не тренировали
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:49
Ну если учесть что Ференцварош это Венгерский топ клуб, то вполне возможно, что у Станислава Черчесова все может сложиться весьма удачно, учитывая уровень чемпионата....так что это вполне его уровень, видь когда то у него все сложилось в чемпионате Польши, а это примерно один и тот же уровень
Tostao
Tostao
вчера в 21:34
Там его шуток точно не поймут. Как и не поймут авторитарного стиля - всех недовольных в дубль.
Хотя вот у ляхов получилось.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:27
Вездессущий СС...Нарасхват!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:15
Усача ждут в горах, там должность главного чабана освободилась.
drug01
drug01
вчера в 21:12
Каждый день новые приглашения
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
вчера в 21:11
Мож в Магадан ?
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:09
Правильно не чего сидеть
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:05
Журналист и инсайдер Иван Карпов сообщает, что 58-летний специалист – основной кандидат на пост главного тренера «Ференцвароша».
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
вчера в 20:58
particular
particular
вчера в 20:57, ред.
В списки различные Стас попадает, но со свистком шастать вдоль бровки уже может и не сложиться... Абы куда не пойдёт, а другие, абы кого брать не станут...
Остаётся функционерить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:48
Недалеко домой в Австрию ездить будет...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:47
Уж засунте его куда - нибудь !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:41
Что только Усач не возглавлял с момента отставки в России! ТОлько тарный комбинат остался,да склад списанных огнетушителей.
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:37
Или сборная Польши))))???
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 20:30
черчесов уже все клубы и сборные европы обошел и нигде не берут... да заберите его в спартак. рыбу разводить...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:21
Сравнить с Ребровым, то он не потянет
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:20
Так Легия или всё же Ференцварош
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