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Клопп высказался об участии игроков «Ливерпуля» в Кубке африканских наций

вчера, 08:42

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что выезды Мохамеда Салаха и Садио Мане на Кубок африканских наций в следующем месяце не приведут к тому, что клуб будет пытаться оформить краткосрочные замены.

Я доволен командой, и у нас все еще есть варианты. Мы знали, что трое пройдут квалификацию и будут там, и мы знали, что по крайней мере двое из них пройдут довольно далеко на турнире.

Можете ли вы быть готовы к чему-то подобному должным образом, идеально? Как заменить Садио, Мо, Кейта? Это сложно в каждой ситуации.

Также недавно Клопп прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:53
не пойму зачем в Африке "летом" проводить Кубок Материка? Ну ладно игры на Аравийском п-ове,а если в глубине Материка? А вот если проводить"зимой",то и чемпионаты Европы не пострадают и не так жарко,кроме Аравийского п-ова.
shlifen
shlifen
вчера в 11:53
Одного не пойму, что мешает уже зимой купить Нкунку?? Лейпциг из ЛЧ вылетел, в Бундеслиге, максимум будет бороться за 4-е место (хотя скорее даже за 5-6), и за 40-50 лимонов РедБулл вполне могут отпустить француза. Тем более всё равно красным нужно было обновлять линию нападения. А группа из Фирмино, Жоты, Нкунку и Ориги - вполне себе норм, для матчей с командами не из топ-6.

Лично на мой взгляд француз выглядит вариантом получше чем Диас из Порту.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 10:26
Очень сложно.
112910415
112910415
вчера в 10:16
ковид не помешает ?
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:39
Всё будет зависеть от короны.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:31
Так вроде его же отменить хотят. Может никуда не поедут.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:06
Потеря конечно для клуба
Elliada
Elliada
вчера в 08:54
Пусть едут. Минус один претендент на чемпионство АПЛ станет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:46
Это будет серьезное ослабление клуба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:46
Удачи им в кубке!
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