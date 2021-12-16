Клопп высказался об участии игроков «Ливерпуля» в Кубке африканских наций

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что выезды Мохамеда Салаха и Садио Мане на Кубок африканских наций в следующем месяце не приведут к тому, что клуб будет пытаться оформить краткосрочные замены.
Я доволен командой, и у нас все еще есть варианты. Мы знали, что трое пройдут квалификацию и будут там, и мы знали, что по крайней мере двое из них пройдут довольно далеко на турнире.
Можете ли вы быть готовы к чему-то подобному должным образом, идеально? Как заменить Садио, Мо, Кейта? Это сложно в каждой ситуации.
Также недавно Клопп прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лично на мой взгляд француз выглядит вариантом получше чем Диас из Порту.
Лично на мой взгляд француз выглядит вариантом получше чем Диас из Порту.