Клопп высказался об участии игроков «Ливерпуля» в Кубке африканских наций

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что выезды и на Кубок африканских наций в следующем месяце не приведут к тому, что клуб будет пытаться оформить краткосрочные замены.

Я доволен командой, и у нас все еще есть варианты. Мы знали, что трое пройдут квалификацию и будут там, и мы знали, что по крайней мере двое из них пройдут довольно далеко на турнире.

Можете ли вы быть готовы к чему-то подобному должным образом, идеально? Как заменить Садио, Мо, Кейта? Это сложно в каждой ситуации.