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Клопп сообщил, что будет ротировать состав «Ливерпуля» на матч с «Миланом»

сегодня, 00:03
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом».

Нам придется ротировать состав, это понятно. Мы обязаны сделать это, вот главная мысль. Это обычная история. Нужны перестановки, свежие игроки для более высокой игровой энергетики. В этом вся соль.

Успеха можно добиваться только с фантастическим составом. Мы уже долгое время хорошо знаем друг друга. Знаем свои роли, и наш футбол стал более искушенным по сравнению с прошлым. У парней превосходные взаимоотношения. У нас хороший состав.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:51
Ориги и Минамино пусть играют.ну и второй состав+академка. Болею за Милан,хочу что бы Диего уложили на матрас.
Диванные войска
Диванные войска
сегодня в 11:00
Хорошие были шансы на победу и выход из группы. Милан играет отлично, а Ливер вышел бы вторым составом. Но есть одно большое НО...

Жиру О. (Мышечная травма)
Калабриа Д. (Травма икры)
Кастильехо С. (Травма бедра)
Кьер С. (Травма колена)
Леау Р. (Мышечная травма)
Пеллегри П. (Мышечная травма)
Пиццари А. (Травма колена)
Ребич А. (Травма)
Тео Эрнандес (простыл)
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ hf7923cpyt3j (раскрыть)
сегодня в 08:27
АХАХАХАХАХА

Конечно Милану везёт. Попали в группу смерти, с прекрасным судейством, что аж арбитра отстранили после матча с Атлетико, который что хотел, то и выдумывал в пользу матрасов. И целая куча травм, главная потеря Кьер, который выбыл до конца сезона. Всем бы так везло.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 07:43
Думаю, даже вторым составом обыграют Милан
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:20
Похоже Милан сможет победить.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 07:20
«Ливерпуль» играет на СанСиро, вопрос с выходом решен, и им в принципе победа не важна, как если бы они играли дома перед болельщиками.
Плюс у красных очень тесный календарь и сейчас борьба в АПЛ нешуточная. Там каждое очко на вес золота. Следующий матч они играют с Джеррардом и его «Астон Виллой», которые накануне посадили на мягкое место «Лестер».
Рисковать своим смертельным трезубцем ради ничего не значащего матча Клопп вряд ли будет. Скорее всего, в атаке будет только один из его трезубца, а остальные два места займет молодежь.
Ну, и Клопп уж больно не любит Симеоне, поэтому может и подкинуть тому головной боли. Плюс отличная возможность потренировать в большом матче второй, а то и третий состав, чтобы посмотреть кадры на будущее.
«Милану» эта победа нужна как воздух, еще и надо будет молиться, чтобы «Атлетико» выиграл у «Порту» с таким же или меньшим счетом. Сложно будет, но матч ожидаю традиционно интересный, как в старые добрые.
В принципе первый матч тоже был бомбой, но у «Милана» кадровые потери колоссальные.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:06
Это предсказуемо.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:37
Это вполне логично. Ливер уже решил задачу в группе.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:59
Это его право
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:55
Тренер знает что делает.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:23
Ну и правильно...скоро каникулы будут...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:16
Вопрос выхода из группы решён, Клопп может себе позволить выпустить на поле хоть третий состав а Милану надо собраться и достойно сыграть с таким Ливерпулем.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:36
Юрген Клопп понимает что в группе Лиги Чемпионов УЕФА вопросы решены в пользу Ливерпуля, поэтому нужно подготовить основных игроков к играм - Boxing Day в Англии самая ужасная и трудная часть сезона. Которую нужно пройти достойно и набрать как можно больше очков, а для этого игроки должны быть готовы к большим нагрузкам. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:18
Юрген ещё тот лис . Хотя эта игра ничего и не решает.
Посмотрим что он придумал , но игра хуже точно не будет.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:33
дать игровую практику игрокам запаса, лидерам дать отдых, главное, чтобы без травм!
Милану нужна победа, тем интереснее будет матч
Cat01
Cat01
сегодня в 00:29
Тренер опытный и вероятно темнит
hf7923cpyt3j
hf7923cpyt3j
сегодня в 00:11
Милану везет, в очередной раз.
kust07
kust07
сегодня в 00:08
Игру сдать собрался
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