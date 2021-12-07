Клопп сообщил, что будет ротировать состав «Ливерпуля» на матч с «Миланом»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мыслями перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом».

Нам придется ротировать состав, это понятно. Мы обязаны сделать это, вот главная мысль. Это обычная история. Нужны перестановки, свежие игроки для более высокой игровой энергетики. В этом вся соль.

Успеха можно добиваться только с фантастическим составом. Мы уже долгое время хорошо знаем друг друга. Знаем свои роли, и наш футбол стал более искушенным по сравнению с прошлым. У парней превосходные взаимоотношения. У нас хороший состав.