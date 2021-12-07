Клопп сообщил, что будет ротировать состав «Ливерпуля» на матч с «Миланом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом».
Нам придется ротировать состав, это понятно. Мы обязаны сделать это, вот главная мысль. Это обычная история. Нужны перестановки, свежие игроки для более высокой игровой энергетики. В этом вся соль.
Успеха можно добиваться только с фантастическим составом. Мы уже долгое время хорошо знаем друг друга. Знаем свои роли, и наш футбол стал более искушенным по сравнению с прошлым. У парней превосходные взаимоотношения. У нас хороший состав.
Жиру О. (Мышечная травма)
Калабриа Д. (Травма икры)
Кастильехо С. (Травма бедра)
Кьер С. (Травма колена)
Леау Р. (Мышечная травма)
Пеллегри П. (Мышечная травма)
Пиццари А. (Травма колена)
Ребич А. (Травма)
Тео Эрнандес (простыл)
Жиру О. (Мышечная травма)
Калабриа Д. (Травма икры)
Кастильехо С. (Травма бедра)
Кьер С. (Травма колена)
Леау Р. (Мышечная травма)
Пеллегри П. (Мышечная травма)
Пиццари А. (Травма колена)
Ребич А. (Травма)
Тео Эрнандес (простыл)
Конечно Милану везёт. Попали в группу смерти, с прекрасным судейством, что аж арбитра отстранили после матча с Атлетико, который что хотел, то и выдумывал в пользу матрасов. И целая куча травм, главная потеря Кьер, который выбыл до конца сезона. Всем бы так везло.
Конечно Милану везёт. Попали в группу смерти, с прекрасным судейством, что аж арбитра отстранили после матча с Атлетико, который что хотел, то и выдумывал в пользу матрасов. И целая куча травм, главная потеря Кьер, который выбыл до конца сезона. Всем бы так везло.
Плюс у красных очень тесный календарь и сейчас борьба в АПЛ нешуточная. Там каждое очко на вес золота. Следующий матч они играют с Джеррардом и его «Астон Виллой», которые накануне посадили на мягкое место «Лестер».
Рисковать своим смертельным трезубцем ради ничего не значащего матча Клопп вряд ли будет. Скорее всего, в атаке будет только один из его трезубца, а остальные два места займет молодежь.
Ну, и Клопп уж больно не любит Симеоне, поэтому может и подкинуть тому головной боли. Плюс отличная возможность потренировать в большом матче второй, а то и третий состав, чтобы посмотреть кадры на будущее.
«Милану» эта победа нужна как воздух, еще и надо будет молиться, чтобы «Атлетико» выиграл у «Порту» с таким же или меньшим счетом. Сложно будет, но матч ожидаю традиционно интересный, как в старые добрые.
В принципе первый матч тоже был бомбой, но у «Милана» кадровые потери колоссальные.
Плюс у красных очень тесный календарь и сейчас борьба в АПЛ нешуточная. Там каждое очко на вес золота. Следующий матч они играют с Джеррардом и его «Астон Виллой», которые накануне посадили на мягкое место «Лестер».
Рисковать своим смертельным трезубцем ради ничего не значащего матча Клопп вряд ли будет. Скорее всего, в атаке будет только один из его трезубца, а остальные два места займет молодежь.
Ну, и Клопп уж больно не любит Симеоне, поэтому может и подкинуть тому головной боли. Плюс отличная возможность потренировать в большом матче второй, а то и третий состав, чтобы посмотреть кадры на будущее.
«Милану» эта победа нужна как воздух, еще и надо будет молиться, чтобы «Атлетико» выиграл у «Порту» с таким же или меньшим счетом. Сложно будет, но матч ожидаю традиционно интересный, как в старые добрые.
В принципе первый матч тоже был бомбой, но у «Милана» кадровые потери колоссальные.
Посмотрим что он придумал , но игра хуже точно не будет.
Посмотрим что он придумал , но игра хуже точно не будет.
Милану нужна победа, тем интереснее будет матч
Милану нужна победа, тем интереснее будет матч