«Спартаку» не помогает «прекрасный состав». Собрались проблемные вингеры, хавбеки без паса и странные защитники

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сегодня, 16:11

У Ваноли много экстренных заданий.

Выбрать первого номера

Свинов, Максименко и Селихов – три голкипера с российскими паспортами и перспективами. Основной в последних матчах вратарь старше, чем коллеги. У Селихова были сложные травмы, но концовку года провел блестяще. На сборах будет кастинг на роль главного при Ваноли. И пока рано списывать Максименко. Говорят, молодой голкипер продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года. Его может вдохновить появление другого тренера. Витория не подписывает документы об отставке, поскольку хочет сразу всю компенсацию, как Николич. Но де-факто Ваноли уже новый наставник команды, его представят до конца недели.

Закрыть вопрос с Жиго

Если Самуэль уходит, как планировал ранее, то зимой нужен новый центральный защитник сопоставимого качества. Или же команда перестроится на четверку в обороне с парой Кофрие – Джикия, что всегда чревато последствиями. Позиции бельгийца, если к его приезду причастен будущий спортивный директор «Спартака» Каттани, являются туманными – средний игрок, хотя старается. А вот Жиго в идеале нужно сохранить. Или же выгодно продать, тут понадобятся французские связи нового менеджера, который работал на ПСЖ .

Реанимировать Ларссона

Кто может сделать разницу, с тем нужно работать в первую очередь. Состояние Джордана в первой части сезона сильно огорчало. Нет слухов, что его невеста и мать внука Хенрика Ларссона непременно хочет в Италию или Испанию. Нет информации, будто сам Джордан себя плохо вел с клубом, хотя не исключают разногласия с Виторией. Но у Ваноли будет другой подход. Может ли форвард формата шведа заиграть в структуре ученика Конте? Вспомните широкие функции Азара, не забывайте о Лаутаро. Конечно, если Ларссон не просто будет создавать моменты, а добавит ассистов и голов, то вернется весной лидером «Спартака». А если нет, то логично расстаться сразу зимой, чтобы не тянуть друг из друга нервы.

Набирать новых россиян

Лимит не отменят, хотя могут изменить. Так что Ломовицкий, Рассказов, Кутепов, Игнатов, Литвинов или Мелкадзе могут разлететься по клубам РПЛ , а вместо них Каттани должен искать ребят, которые стабильнее, сильнее и перспективнее. «Спартак» сходу отреагировал на слухи о Кирилле Боженове, который в аренде в «Химках» из «Ростова». При этом Дмитрий Зеленов не опровергал другую информацию – о подписании защитника молодежной сборной России Классена. Оборонец «Тироля» Леон воспитывался в школе «Кельна», играл за «Мюнхен 1860», у него есть немецкий паспорт, закрывает две позиции – слева в защите и ближе к атаке. Важно заполучить парня, особенно с учетом, что Каттани может считать будущее лето идеальным моментом, чтобы попрощаться с Айртоном, если Классен заиграет. Правофлангового Хлусевича, напомним, в «Спартак» уже подписали, процесс поиска молодых россиян запустили.

Найти крутого диспетчера

В принципе, все предыдущие пункты не будут иметь значения, если «Спартак» не найдет баланс в середине поля. Чемпионство держалось на Фернандо. Во всех клубах Конте были важные фигуры в центре, как у любого нормального итальянского тренера. Ваноли не смог бы столько лет работать с Антони, если бы не доверял его философии футбола. Осталось отправить Хендрикса в другую команду, чтобы появилось место для легионера, определиться с судьбой Гуса Тиля, которому нет места в схеме «3-5-2» (в «Фейеноорде» голландец успешен в модели «4-2-3-1» на позиции «десятки»), и пригласить центрального хавбека с пасом. Это может быть даже опорник, чтобы Зобнин играл выше. Но достаточно найти умные передачи в финальную треть – заработают Промес, Ларссон, Понсе и Соболев, пойдут голы. Недобор мячей при большом количестве атак и ударов фиксируем не на глаз, а с помощью статистики – «Спартак» выше «Зенита» по количеству ударов в РПЛ .

Изменить метод выхода в атаку

Паоло важно отучить «Спартак» помогать соперникам, как команда делала на днях в Сочи. Но для этого стоит проанализировать игру в схеме «3-5-2». А если вдруг, хотя это и маловероятно, выберут другую модель, то важно понимать, как выходить из обороны без длинных пасов, включений латералей и передач низом. Футболисты, способные понять просьбы, точно есть. Газзаев вот назвал состав «Спартака» «прекрасным». Слишком громко, учитывая личный кризис основного молодого голкипера, непонятные выступления бедняги Рассказова, жесткие ошибки Айртона в защите и недоработку бразильцем в атаке, проблемы Умярова и Зобнина, провал Хендрикса, вялую игру в большинстве матчей обвиненного в тяжком преступлении Промеса, потерю Понсе, растворение в промахах Ларссона и эпизодические подвиги артиста Соболева. Более четкая формулировка – состав «Спартака» можно вывести на пик формы, а у Витории сделать это не получилось.

Фанаты «красно-белых» как народ, который натерпелся, всегда ищет хорошего отчима, поскольку Федун в роли любимого отца выступает спорно, а мачеха Зарема потеряла статус любимицы. Поэтому видим жесткую реакцию на отставку Витории. Но представленный выше список задач для тренера команды на весну лишний раз подчеркивает, сколько всего не сделали. И близко не собираемся валить все на Руя, поскольку часть задач – трансферные, Попову стоило без публичных перепалок уладить разногласия внутри клуба и работать.

Но раз пробелы, незавершенные переговоры и неудачные поиски присутствуют в жизни девятой команды РПЛ , то Ваноли сразу же надо обозначить, что в его смену не будет склочных конфликтов внутри команды и клуба, зато будет планомерная работа. Паоло приходит в команду, которой играть в плей-офф Лиги Европы, важно удачно выступить в Кубке России, а в идеале отыграть семь пунктов до ЦСКА на четвертом месте. Приличных игроков хватает, лишние люди тоже есть, особенно для клуба с чемпионскими амбициями.