Фати и Педри не сыграют против «Баварии»

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».
Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Депай, Демир, Нето, Коутиньо, Ленгле, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Альба, Мингеса, Гарсия, Умтити, Пенья, Нико, Гави, Бальде, Ахомаш.
Вне состава: Фати, Брейтуэйт, Агуэро, Педри и Серхио Роберто.
«Барселона» сыграет с «Баварией» в Мюнхене в среду, 8 декабря. Начало – в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что матч «Бавария» — «Барселона» пройдёт при пустых трибунах.
В Баварии же нет Роналду , который в не нужном матче надо 5 голов забить .
Против дубля у Барселоны есть шансы на победу . Только атака хромает
В Баварии же нет Роналду , который в не нужном матче надо 5 голов забить .
Против дубля у Барселоны есть шансы на победу . Только атака хромает