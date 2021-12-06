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Фати и Педри не сыграют против «Баварии»

вчера, 23:43
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Депай, Демир, Нето, Коутиньо, Ленгле, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Альба, Мингеса, Гарсия, Умтити, Пенья, Нико, Гави, Бальде, Ахомаш.

Вне состава: Фати, Брейтуэйт, Агуэро, Педри и Серхио Роберто.

«Барселона» сыграет с «Баварией» в Мюнхене в среду, 8 декабря. Начало – в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч «Бавария» — «Барселона» пройдёт при пустых трибунах.

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Все комментарии
3ton
3ton ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 12:23
Мда )) ну бывает 🤣🤣
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 11:51
"Бавария" выйдет в самом боевом составе, потому что это матч с... "Барселоной". Будут играть все лидеры, мотивация запредельная - это просто надо понимать. Рассуждения об её отсутствии не имеют под собой никаких оснований. По поводу состава на игру: любой "скамеечник" мюнхенцев ничем не уступает тем, кто выйдет с первых минут, поэтому определить, где основной состав, а где запасной - дело бесперспективное.
3ton
3ton
сегодня в 10:48
У Баварии нет мотивации на матч и явно после Дортмунда дадут лидерам отдохнуть .Получать травмы на ровном месте никто не хочет .
В Баварии же нет Роналду , который в не нужном матче надо 5 голов забить .
Против дубля у Барселоны есть шансы на победу . Только атака хромает
112910415
112910415
сегодня в 09:30
нет шансов, да почти и не было
ДСА
ДСА
сегодня в 07:19
Шансы Барселоны стремительно тают.
амурец
амурец
сегодня в 07:12
если Бавария будет играть с неохотой, то Барселона справится и без Фати с Педри, но если игра со стороны Баварии будет серьёзной то помочь Барселоне никто не сможет
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:06
Шансов у Барсы почти нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:27
Ничего хорошего Барселоне не стоит ожидать
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:02
Тяжело будет Барсе.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:02
Потеря для Барсы!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:01
Мне уже становится боязно за Барсу .
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:58
Сложно будет Барсе в Мюнхене и даже без болельщиков Бавария явный фаворит
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:45
Да и хрен с ними.
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