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Кокорин на афише матча Кубка Италии. Он может выйти в старте «Фиорентины»

вчера, 13:37
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)2 : 1Логотип футбольный клуб БеневентоБеневентоМатч завершен

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал на афишу поединка 1/16 финала Кубка Италии с «Беневенто».

Встреча пройдет сегодня, 15 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Российский нападающий может впервые оказаться на поле в стартовом составе «фиалок».

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января текущего года. Напомним, действующее соглашение российского игрока с «фиалками» рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне Александр сыграл в 4 матчах Серии А, в общей сложности провел на поле около 30 минут.

Напомним, итальянские СМИ сообщали о вероятном уходе Кокорина из «Фиорентины» в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 23:15
Легенда российского футбола.
mr.bra
mr.bra
вчера в 23:06
сук он популярней чем месси
tsk116
tsk116
вчера в 20:43, ред.
Беневенто в ужасе
Марат Алиев 1
Марат Алиев 1
вчера в 20:25
Иногда бывает психологический надлом, если кто-то помнит Филимонов
Марат Алиев 1
Марат Алиев 1
вчера в 20:23
Саша норма парень не надо травить
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:17
Перевод текста на русский :Они позорят нашу школу и славят Родину трудом.
PhanTheit
PhanTheit
вчера в 18:05
Коко гол прекрасен
Duke2123
Duke2123
вчера в 18:02
Смешно будет, если он на афишу попал, а состав даже в запас не попадёт))))

Я буду плакать)
Duke2123
Duke2123
вчера в 18:01
Саша!
Ну хоть что-то уже сделай в Италии, 63!!!
Не позорь Россию!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:58
Может, во Флоренции 15 декабря какой-нибудь праздник "аналог 1 апреля" или типа того? Если не шутка, удачи Александру
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 17:27
В Википедии в раздел достижения это можно смело добавить
санек002
санек002 ответ Максим Горелов (раскрыть)
вчера в 17:20
макс хоть куда то,да попал!
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 16:18
Час икс для Александра. А прикиньте вот он в старте в кои-то веки и вдруг двушку или трешку забьет. И что тогда делать? Я-то над ним смеялся всё время! Надо подстраховаться на всякий случай. В общем Кокорин может восстать из пепла как птица феникс. Некогда считавшийся большим талантом россйский игрок, рекомендованный лично Капелло, ещё не сказал своего последнего слова)
1bear
1bear
вчера в 16:18
было бы интересно,если Кокорин выйдет в старте и сделает дубль или хет-трик
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:12
Вся Италия гудит, все на ушах, сам Сашка Кокорин возможно сыграет. Во Флоренции готовят карнавал по такому случаю.
pele1981
pele1981
вчера в 15:42
Только не это!!! Я деньги на победу Фиорентины поставил))))
протон
протон
вчера в 15:40
Вот это прорыв!! Не многие наши игроки могут похвастаться таким успехом))
В ворота года два уже попасть не может. Хоть на афишу попал!
Все на Никольскую!!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:55
Задрали вы уже своим Кокошей! Тошнит!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:54
Ничего себе! Наконец то Кокорин попал. Да еще и сразу в старт. Интересно будет на него посмотреть. Сможет ли он хоть что то показать против команды из Серии Б или уже совсем растерял свое мастерство.
Futurista
Futurista
вчера в 14:51, ред.
Может он афиши расклеивал, повернулся тут его папарацци и сфоткали...
МапС
МапС
вчера в 14:48
Фиалки по-ходу надеются поднять ценник.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:46
Он может выйти в старте «Фиорентины» !!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:40
Все ясно !
Кокорин - лицо Фиорентины ! С такой мордой минимум в ЛЧ фиалку попадут, так что Саню беречь надо и ни в коем случае ему нельзя на поле, чтоб не повредить это самое дорогое лицо Италии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:36
Вот это новость!!! Суперновость будет тогда когда он вдруг выйдет на поле, он наверное уже и забыл как бутсы зашнуровывать.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 14:32
Для Коко очередной шанс попасть в лазарет и получать з/п. Делаю ставку - Коко получит "травму" и будет дальше доить Фиорентину.
youtomee
youtomee
вчера в 14:31
итальянские фаны фиалок наверное до сих пор ломают голову, кто это на афише.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 14:31
Думаешь аж 3 лавки отполирует?
санек002
санек002
вчера в 14:25
выйдет и сделает хет-трик
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:24
Они так соперника успокаивают. А потом обманут.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 14:17
Сегодня мы увидем мастер класс по палеровке лавок от Сашки
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