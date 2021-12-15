Кокорин на афише матча Кубка Италии. Он может выйти в старте «Фиорентины»

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вчера, 13:37

Форвард «Фиорентины» попал на афишу поединка 1/16 финала Кубка Италии с «Беневенто».

Встреча пройдет сегодня, 15 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Российский нападающий может впервые оказаться на поле в стартовом составе «фиалок».

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января текущего года. Напомним, действующее соглашение российского игрока с «фиалками» рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне Александр сыграл в 4 матчах Серии А, в общей сложности провел на поле около 30 минут.