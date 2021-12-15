Кокорин на афише матча Кубка Италии. Он может выйти в старте «Фиорентины»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал на афишу поединка 1/16 финала Кубка Италии с «Беневенто».
⚜️ MATCHDAY ⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 15, 2021
🆚 Benevento
🏆 Coppa Italia
⏰ 21:00 CET
🏟 Stadio Artemio Franchi
Powered by SYNLAB Italia #ForzaViola 💜 #Fiorentina #ACFFiorentina #FiorentinaBenevento #CoppaItalia pic.twitter.com/xOLe0wDmbK
Встреча пройдет сегодня, 15 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Российский нападающий может впервые оказаться на поле в стартовом составе «фиалок».
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января текущего года. Напомним, действующее соглашение российского игрока с «фиалками» рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне Александр сыграл в 4 матчах Серии А, в общей сложности провел на поле около 30 минут.
Напомним, итальянские СМИ сообщали о вероятном уходе Кокорина из «Фиорентины» в зимнее трансферное окно.
Я буду плакать)
Я буду плакать)
Ну хоть что-то уже сделай в Италии, 63!!!
Не позорь Россию!!!
Ну хоть что-то уже сделай в Италии, 63!!!
Не позорь Россию!!!
В ворота года два уже попасть не может. Хоть на афишу попал!
Все на Никольскую!!!
В ворота года два уже попасть не может. Хоть на афишу попал!
Все на Никольскую!!!
Кокорин - лицо Фиорентины ! С такой мордой минимум в ЛЧ фиалку попадут, так что Саню беречь надо и ни в коем случае ему нельзя на поле, чтоб не повредить это самое дорогое лицо Италии.
Кокорин - лицо Фиорентины ! С такой мордой минимум в ЛЧ фиалку попадут, так что Саню беречь надо и ни в коем случае ему нельзя на поле, чтоб не повредить это самое дорогое лицо Италии.