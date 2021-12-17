«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»

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сегодня, 00:52

В 17-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Ньюкасл» со счетом 3:1.

Счет в матче на 7-й минуте открыл полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви. Восстановил равновесие в игре Диого Жота на 21-й минуте. Спустя 4 минуты Мохамед Салах отличился точным ударом и вывел свою команду вперед. Трент Александер-Арнольд на 87-й минуте поставил окончательную точку в игре — 3:1.

«Ливерпуль» набрал 40 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ , «Ньюкасл» идет 19-м с 10 баллами.

В следующем туре «Ливерпуль» приедет в гости к «Тоттенхэму», а «Ньюкасл» примет дома «Манчестер Сити».