ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»

сегодня, 00:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В 17-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Ньюкасл» со счетом 3:1.

Счет в матче на 7-й минуте открыл полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви. Восстановил равновесие в игре Диого Жота на 21-й минуте. Спустя 4 минуты Мохамед Салах отличился точным ударом и вывел свою команду вперед. Трент Александер-Арнольд на 87-й минуте поставил окончательную точку в игре — 3:1.

«Ливерпуль» набрал 40 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» идет 19-м с 10 баллами.

В следующем туре «Ливерпуль» приедет в гости к «Тоттенхэму», а «Ньюкасл» примет дома «Манчестер Сити».

Все новости
«Челси» и «Эвертон» победителя не выявили
Сегодня, 00:39 Комментарии24
«Боруссия» Д продолжает погоню за «Баварией». Итоги 16-го тура Бундеслиги
Вчера, 01:01 Комментарии8
«Фиорентина» обыграла «Беневенто», Кокорин впервые вышел в основном составе
Вчера, 00:58 Комментарии33
«Арсенал» дома обыграл «Вест Хэм»
Вчера, 00:53 Комментарии16
«Боруссия» Д разгромила «Гройтер Фюрт»
Вчера, 00:24 Комментарии9
«Барселона» уступила «Бока Хуниорс» в матче за Кубок Марадоны
14 декабря Комментарии23
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 11:26
твои слова да в ноги игрокам красных!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 09:45
тЬЯГО надо в Барсу продавать и как можно быстрее. В каждой игре привозы,а тут ещё и результативный. Неужто он не знает,что катить мяч по центру вблизи штрафной - нельзя?! Выбей в сторону или сделай вынос,ему даже никто не мешал это сделать,но техничный испанец - злейший враг обороны.Спасибо Шелви,что помог Ливерпулю в трудный момент и Майку Дину,что не остановил игру,когда столкнулись друг с другом игроки Ньюкасла.Продать Тьяго и купить Веню.
санек002
санек002 ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 09:01
пусть спартак возглавит и не будет у него такого успеха!с куклатым гуглом и ше спартак не выиграет ничего!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:30
Сложная игра получилась с аутсайдером.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:16
Возможно две команды и разыграют трафей этого сезона Манчестер Сити и Ливерпуль уж очень солидно обыгрывают своих соперников. Но а Салах молодец как всегда на высоте. Удачи
Elliada
Elliada
сегодня в 08:14
Сезон 21/22 напоминает сезон 18/19. Ливерпуль снова займет 2-ое место
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:53
Ливерпуль возьмет ЛЧ и АПЛ
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:43
Такой Ливерпуль не возможно победить.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 06:44
как я и говорил ранее, Челси откалывается от чемпионской гонки, и остаются 2 топ команды последних 5 лет. С победой, друзья. Ну а Салах - очередной гол. Кто же его остановит в этом сезоне ? Думаю никто, он просто бесподобен.
112910415
112910415
сегодня в 06:33
через год-два у Ньюкасла уже не выиграть !
particular
particular
сегодня в 06:13
Оказалось, что замыкающим нЕчего предъявить Ливеру кроме раннего гола...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:11
Неплохо Ньюкасл играл. Достоин ничьей.
протон
протон
сегодня в 03:19
Трент феноменальный игрок !
какие пасы, какие удары
гений.
смотреть Ливерпуль это просто кайф и ещё Салах а Арнольд что творит
Что за скорость была удара от Арнольда, я думаю на пару км/ч быстрее чем выстрел Де Брюйне в ворота Лидса в этом туре, оба удара хороши как ядро из пушки
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:19
с заслуженной победой на классе!
жаль, что пропустили
Тьяго надо отдать в Барсу и взамен забрать де Йонга
sash71
sash71 ответ Сочный сочень (раскрыть)
сегодня в 02:02
Всем. Уже даже по показателю победы в ЛЧ. А МС пока, что ходит в неудачниках.
Сочный сочень
Сочный сочень ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 01:48
Расскажи ка, чем это ливерпуль на данный момент лучше Манчестера Сити? Только факты пожалуйста, а не голословные утверждения
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:41
Манчестер Сити и Ливерпуль пошли в отрыв
sash71
sash71
сегодня в 01:27
Ливерпуль на сегодня лучшая команда. На крыльях успеха стремится победить во всех турнирах. Клопп это не Клопп....это Клооооопище. Поражаюсь насколько он способен настроить команду психологически и эмоционально. Практически нет команд сейчас, которые к опеределённому игровому времени не начинают испытывать кризис в игре и вот в такие моменты на арену должны выходить тренеры таланты. Клопп сделал так, что его Ливер не попал в такую ситуацию и удержал игру команды на высочайшем уровне. По игре даже когда сороки вышли вперёд у меня было ощущение, что Ливерпуль всё равно победит. По игре превосходство даже не две головы, а на целых три.
kyxy
kyxy
сегодня в 01:23
Прочитал новость и подумал что Ливерпуль выиграл 4-0, но потом вспомнил что Шелви давно ушёл из состава скаузеров
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:57
Всё в соответствие табеля о рангах...
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:56, ред.
Трент удивил в обороне не плохо отрабатывал, так и забил в конце молодец, видно Юра понадавал ему после матча с Миланом. Всех с победой.
Mangur
Mangur
сегодня в 00:55
Проиграли. Жаль
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:53
С Победой Ливерпуль.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100