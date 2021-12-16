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«Арсенал» дома обыграл «Вест Хэм»

сегодня, 00:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

В рамках 17-го тура чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.

В составе хозяев голы забивали Габриэл Мартинелли (48’) и Эмиль Смит-Роу (87’).

«Арсенал» набрал 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вест Хэм» (28) расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Арсенал» отправится на выезд к «Лидсу», а «Вест Хэм» сыграет с «Норвичем».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:11
Честно говоря я немного удивлён.
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 07:08, ред.
Приятно удивлён, всё-таки Вест Хэм это не хвост собачий, даже Ливерпуль бивал в этом сезоне.
У Рамсдейла clean sheet не самый сложный 👍
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:59
Лигочемпионское место, но за него еще придется побороться
youtomee
youtomee
сегодня в 05:01
1 Манчестер Сити 17 13 2 2 10 40:9 41
2 Ливерпуль 16 11 4 1 10 45:12 37
3 Челси 16 11 3 2 8 38:11 36
4 Арсенал 17 9 2 6 8 23:22 29

для себя заметка, не обращаем внимание
1bear
1bear
сегодня в 03:57
Вест Хэм в кризисе,что ожидаемо,не готова команда пока биться за призовое место
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 02:02
По моему в Англии уже окончательно сформировалась большая тройка и все остальные
Даже не знаю, что в этом году будет интереснее
Борьба за чемпионство
Или битва за Лигочемпионское четвертое место
И в ней Арсенал однозначно поучаствует
В любом случае , радует , что Чемпионат Англии не только самый богатый, что там лучшие игроки и тренеры мира
Но и то, что он нереально конкурентный
Пожалуй в этом плане на данный момент с ним может потягаться разве что Серия А. Да и результативность там отличная
Но в остальном АПЛ это космос.
Как бы я хотел побывать хоть на одном матче в Англии вживую
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:14
Арсенал даже побеждает. Неужели Артета всё таки сумел поставить игру?
протон
протон
сегодня в 01:06
С победой! Вчистую переиграли молотков!
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