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сегодня, 00:53

В рамках 17-го тура чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.

В составе хозяев голы забивали Габриэл Мартинелли (48’) и Эмиль Смит-Роу (87’).

«Арсенал» набрал 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вест Хэм» (28) расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Арсенал» отправится на выезд к «Лидсу», а «Вест Хэм» сыграет с «Норвичем».