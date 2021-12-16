В рамках 17-го тура чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.
В составе хозяев голы забивали Габриэл Мартинелли (48’) и Эмиль Смит-Роу (87’).
«Арсенал» набрал 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вест Хэм» (28) расположился на пятой строчке.
В следующем туре «Арсенал» отправится на выезд к «Лидсу», а «Вест Хэм» сыграет с «Норвичем».
У Рамсдейла clean sheet не самый сложный 👍
У Рамсдейла clean sheet не самый сложный 👍
2 Ливерпуль 16 11 4 1 10 45:12 37
3 Челси 16 11 3 2 8 38:11 36
4 Арсенал 17 9 2 6 8 23:22 29
для себя заметка, не обращаем внимание
2 Ливерпуль 16 11 4 1 10 45:12 37
3 Челси 16 11 3 2 8 38:11 36
4 Арсенал 17 9 2 6 8 23:22 29
для себя заметка, не обращаем внимание
Даже не знаю, что в этом году будет интереснее
Борьба за чемпионство
Или битва за Лигочемпионское четвертое место
И в ней Арсенал однозначно поучаствует
В любом случае , радует , что Чемпионат Англии не только самый богатый, что там лучшие игроки и тренеры мира
Но и то, что он нереально конкурентный
Пожалуй в этом плане на данный момент с ним может потягаться разве что Серия А. Да и результативность там отличная
Но в остальном АПЛ это космос.
Как бы я хотел побывать хоть на одном матче в Англии вживую
Даже не знаю, что в этом году будет интереснее
Борьба за чемпионство
Или битва за Лигочемпионское четвертое место
И в ней Арсенал однозначно поучаствует
В любом случае , радует , что Чемпионат Англии не только самый богатый, что там лучшие игроки и тренеры мира
Но и то, что он нереально конкурентный
Пожалуй в этом плане на данный момент с ним может потягаться разве что Серия А. Да и результативность там отличная
Но в остальном АПЛ это космос.
Как бы я хотел побывать хоть на одном матче в Англии вживую