«Фиорентина» обыграла «Беневенто», Кокорин впервые вышел в основном составе

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сегодня, 00:58

В рамках второго раунда Кубка Италии «Фиорентина» дома обыграла «Беневенто» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Никола Миленкович (19’) и Риккардо Соттил (47’), за гостей забивал Габриэле Мончини (52’).

Любопытно, что российский форвард «фиалок» Александр Кокорин впервые попал в стартовый состав итальянской команды. Впрочем, Кокорин не смог отметиться результативными действиями и был заменен на 76-й минуте на Душана Влаховича.

Следующим соперником «Фиорентины» станет «Сассуоло». Поединок состоится 19 декабря во Флоренции в рамках 18-го тура Серии А.