«Фиорентина» обыграла «Беневенто», Кокорин впервые вышел в основном составе

В рамках второго раунда Кубка Италии «Фиорентина» дома обыграла «Беневенто» со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Никола Миленкович (19’) и Риккардо Соттил (47’), за гостей забивал Габриэле Мончини (52’).
Любопытно, что российский форвард «фиалок» Александр Кокорин впервые попал в стартовый состав итальянской команды. Впрочем, Кокорин не смог отметиться результативными действиями и был заменен на 76-й минуте на Душана Влаховича.
Следующим соперником «Фиорентины» станет «Сассуоло». Поединок состоится 19 декабря во Флоренции в рамках 18-го тура Серии А.
жаль, собственно ручно зарыл свой талант....
жаль, собственно ручно зарыл свой талант....
Но все таки это о чем то говорит. И шансы , пусть и минимальные, остаться и заиграть в Аталанта у него есть
Этот же кусок непонятного коричневого вещества уже давно должен не позориться , собрать манатки и обратно в Россию , играть за какую нибудь команду из второй половины турнирной таблицы РПЛ
Рубин, Н.Новгород, Спартак, Арсенал
Я вижу для Кокорина только такой выход
Но все таки это о чем то говорит. И шансы , пусть и минимальные, остаться и заиграть в Аталанта у него есть
Этот же кусок непонятного коричневого вещества уже давно должен не позориться , собрать манатки и обратно в Россию , играть за какую нибудь команду из второй половины турнирной таблицы РПЛ
Рубин, Н.Новгород, Спартак, Арсенал
Я вижу для Кокорина только такой выход
Ну определенно ведь может играть, и не так уж плохо смотрелся, периодически явно должны давать шанс. Но вот что точно, много ленится, ноль агрессивности, пассивный прессинг
Как же Сашка хорош был.Думаю теперь можно и скатов покормить.
Ну определенно ведь может играть, и не так уж плохо смотрелся, периодически явно должны давать шанс. Но вот что точно, много ленится, ноль агрессивности, пассивный прессинг
Как же Сашка хорош был.Думаю теперь можно и скатов покормить.