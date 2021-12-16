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«Фиорентина» обыграла «Беневенто», Кокорин впервые вышел в основном составе

сегодня, 00:58
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)2 : 1Логотип футбольный клуб БеневентоБеневентоМатч завершен

В рамках второго раунда Кубка Италии «Фиорентина» дома обыграла «Беневенто» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Никола Миленкович (19’) и Риккардо Соттил (47’), за гостей забивал Габриэле Мончини (52’).

Любопытно, что российский форвард «фиалок» Александр Кокорин впервые попал в стартовый состав итальянской команды. Впрочем, Кокорин не смог отметиться результативными действиями и был заменен на 76-й минуте на Душана Влаховича.

Следующим соперником «Фиорентины» станет «Сассуоло». Поединок состоится 19 декабря во Флоренции в рамках 18-го тура Серии А.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 07:15
Поздравляем Александра с ...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:13
Талант покусанный Аршавиным. И ставший полировщиком лавок
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:11
Скорее всего это был прощальный матч Кокорина в составе Фиорентины....
жаль, собственно ручно зарыл свой талант....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:37
Только счастливчикам, пришедшим на стадион, наконец то выпала честь лицезреть игру Александра Кокорина вживую:
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:19
Ну теперь Кокорин поставит на ущи всю Италию !
shlomo
shlomo
сегодня в 06:06
Вот он генератор всех побед...:)
Alesha_Ugansky
Alesha_Ugansky
сегодня в 05:05
Прогресс очевиден
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:32, ред.
Саня забыл как в основе выходить
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 03:04
так делают когда хотят кого-то продать.
Землянин
Землянин
сегодня в 02:56
Вот и результаты сразу пошли, всего то надо было Сашу ставить в стартовый состав 😂
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 02:19
1 удар в створ ворот,1 ключевая передача 16 пасов из них 14 точных и 4 единоборства и только 1 выйграное как тут думать если нападающии только 17 раз за 76 минут трогал мяч)))
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 01:57
Миранчук вышел и забил, выводы конечно делать рано
Но все таки это о чем то говорит. И шансы , пусть и минимальные, остаться и заиграть в Аталанта у него есть
Этот же кусок непонятного коричневого вещества уже давно должен не позориться , собрать манатки и обратно в Россию , играть за какую нибудь команду из второй половины турнирной таблицы РПЛ
Рубин, Н.Новгород, Спартак, Арсенал
Я вижу для Кокорина только такой выход
Мишима
Мишима
сегодня в 01:54, ред.
Последний шанс прос**л, ждём зимнюю паузу чтоб увидеть его в другом клубе
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:53
Предпродажная подготовка !
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:46
Алексашка
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:21
Историческое событие сезона !!!)
протон
протон
сегодня в 01:05
ОНО ЖИВОЕ! ЖИВОЕ!
Ну определенно ведь может играть, и не так уж плохо смотрелся, периодически явно должны давать шанс. Но вот что точно, много ленится, ноль агрессивности, пассивный прессинг
Как же Сашка хорош был.Думаю теперь можно и скатов покормить.
Artemon9
Artemon9
сегодня в 01:02
76 минут !!!! Это больше чем за год. Ну это прогресс. В зимнее трансферное окно агент может его трудоустроить в псж
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