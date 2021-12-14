«Барселона» уступила «Бока Хуниорс» в матче за Кубок Марадоны

Аргентинский «Бока Хуниорс» стал обладателям Кубка Марадоны, обыграв в серии пенальти каталонскую «Барселону» (1:1 в основное время, 4:2 по пенальти).
Первый гол в матче забила «Барселона» усилиями молодого Феррана Хутгла. 22-летний полузащитник отличился во втором тайме на 50-й минуте. 19-летний нападающий «Бока Хуниорс» Эзекель Себалльос сравнял счёт на 77-й минуте матча. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы, победив со счётом 4:2.
Товарищеский матч между «Барселоной» и «Бока Хуниорс» был организован в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, защищавшем цвета обоих клубов.
Игра прошла в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд.
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Следующий разыгрываемый трофей будет Кубок Радужного Побережья.
1:0 – 50 Жуджла, 1:1 – 77 Себальос.
Барселона – Нето, Лангле (Мингеса, 46), Эрик Гарсия (Мармоль, 61), Бальде, Пуч, Альваро Санс (Матеус Перейра, 60), Дани Алвес, Коутиньо (Жайме, 60), Дест (Комас, 61), Жуджла, Демир (Ахомаш, 46).
Бока Хуниорс – Росси, Адвинкула (Самбрано, 62), Рохо, Искьердос, Фабра, Рамирес (Молинас, 46), Кардона (Себальос, 46), Кампусано (Варела, 62), Альмендра (Гонсалес, 61), Вилья (Павон, 62), Васкес (Сальвио, 62).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.
Предупреждения:
Искьердос (56), Матеус Перейра (69).
1:0 – 50 Жуджла, 1:1 – 77 Себальос.
Барселона – Нето, Лангле (Мингеса, 46), Эрик Гарсия (Мармоль, 61), Бальде, Пуч, Альваро Санс (Матеус Перейра, 60), Дани Алвес, Коутиньо (Жайме, 60), Дест (Комас, 61), Жуджла, Демир (Ахомаш, 46).
Бока Хуниорс – Росси, Адвинкула (Самбрано, 62), Рохо, Искьердос, Фабра, Рамирес (Молинас, 46), Кардона (Себальос, 46), Кампусано (Варела, 62), Альмендра (Гонсалес, 61), Вилья (Павон, 62), Васкес (Сальвио, 62).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.
Предупреждения:
Искьердос (56), Матеус Перейра (69).
У Барселоны нет команды
У Барселоны нет команды