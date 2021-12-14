«Барселона» уступила «Бока Хуниорс» в матче за Кубок Марадоны

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14 декабря 2021, 22:34

Аргентинский «Бока Хуниорс» стал обладателям Кубка Марадоны, обыграв в серии пенальти каталонскую «Барселону» (1:1 в основное время, 4:2 по пенальти).

Первый гол в матче забила «Барселона» усилиями молодого Феррана Хутгла. 22-летний полузащитник отличился во втором тайме на 50-й минуте. 19-летний нападающий «Бока Хуниорс» Эзекель Себалльос сравнял счёт на 77-й минуте матча. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы, победив со счётом 4:2.

Товарищеский матч между «Барселоной» и «Бока Хуниорс» был организован в память о легендарном аргентинском футболисте , защищавшем цвета обоих клубов.

Игра прошла в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд.