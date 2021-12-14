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«Барселона» уступила «Бока Хуниорс» в матче за Кубок Марадоны

14 декабря 2021, 22:34

Аргентинский «Бока Хуниорс» стал обладателям Кубка Марадоны, обыграв в серии пенальти каталонскую «Барселону» (1:1 в основное время, 4:2 по пенальти).

Первый гол в матче забила «Барселона» усилиями молодого Феррана Хутгла. 22-летний полузащитник отличился во втором тайме на 50-й минуте. 19-летний нападающий «Бока Хуниорс» Эзекель Себалльос сравнял счёт на 77-й минуте матча. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы, победив со счётом 4:2.

Товарищеский матч между «Барселоной» и «Бока Хуниорс» был организован в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, защищавшем цвета обоих клубов.

Игра прошла в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
16 декабря 2021 в 10:06
Странно почему не с Наполи, в Наполи Марадона провёл значительно большую часть своей карьеры...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 декабря 2021 в 17:36
если честно,то вообще смешно лицезреть,как Барса хочет хоть какой то липовый трофей заполучить. В отличии от их Легенды-беженце,у них это вообще не получается.
Следующий разыгрываемый трофей будет Кубок Радужного Побережья.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ DEIVID_777 (раскрыть)
15 декабря 2021 в 17:31
Барса лишена всякой логики. За это и отгребли. Если уже Хуниорс не могут обыграть, то на что они надеются на Лигу Конференции?
galem72
galem72
15 декабря 2021 в 12:02
Коут хоть как-то смог себя проявить. В таком замесе отличился лишь ассистом. Реально потерянный футболист для большого футбола.
DEIVID_777
DEIVID_777
15 декабря 2021 в 09:15
Логичнее было, что бы разыгрывали Наполи и Бока.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 декабря 2021 в 07:26
Не весть какой значимый кубок, но всё-таки опять уступили...
112910415
112910415
15 декабря 2021 в 06:00
нет команды - нет результата
ДАША Д
ДАША Д
15 декабря 2021 в 05:44
Даже такой кубок взять не смогли.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 декабря 2021 в 00:02
Барселона пока не есть команда.
sash71
sash71
14 декабря 2021 в 23:59, ред.
Барсе сейчас пока не до таких матчей
barcamilan
barcamilan
14 декабря 2021 в 23:33
даже тут продули
Ironigor
Ironigor
14 декабря 2021 в 23:30
Всё было предсказуемо.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
14 декабря 2021 в 23:27
Вечная память Диего Марадона!
ABir
ABir
14 декабря 2021 в 23:19
Нынешней Барселоне Бока не по зубам
eleven LC
eleven LC
14 декабря 2021 в 23:12
Диего Армандо был бы доволен!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Romeo 777 (раскрыть)
14 декабря 2021 в 23:08, ред.
Голы:
1:0 – 50 Жуджла, 1:1 – 77 Себальос.
Барселона – Нето, Лангле (Мингеса, 46), Эрик Гарсия (Мармоль, 61), Бальде, Пуч, Альваро Санс (Матеус Перейра, 60), Дани Алвес, Коутиньо (Жайме, 60), Дест (Комас, 61), Жуджла, Демир (Ахомаш, 46).

Бока Хуниорс – Росси, Адвинкула (Самбрано, 62), Рохо, Искьердос, Фабра, Рамирес (Молинас, 46), Кардона (Себальос, 46), Кампусано (Варела, 62), Альмендра (Гонсалес, 61), Вилья (Павон, 62), Васкес (Сальвио, 62).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.
Предупреждения:
Искьердос (56), Матеус Перейра (69).
4RT
4RT
14 декабря 2021 в 23:06
Аргентинская команда выиграла кубок Марадоны. Всё логично.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Romeo 777 (раскрыть)
14 декабря 2021 в 23:04
Во главе с Дани Алвес 😀
Bensurr
Bensurr
14 декабря 2021 в 22:48
Во смехота и Кубок Марадонны про76и
Romeo 777
Romeo 777
14 декабря 2021 в 22:46
Походу чисто молодняк бегал у Барселоны
25процентный клоун
25процентный клоун
14 декабря 2021 в 22:39
с Победой великую команду
протон
протон
14 декабря 2021 в 22:39
На классе
У Барселоны нет команды
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