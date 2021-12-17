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Ваноли официально стал новым главным тренером «Спартака»

вчера, 10:17

Пресс-служба «Спартака» объявила о назначении итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

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Все комментарии
trudogolik
trudogolik
вчера в 23:43
Да чужая душа-потёмки. Очень странное решение, какой-то , видимо, конвейер по отмыванию незаконно нажитого.
karnager
karnager
вчера в 22:56
Зарему потянуло на лже-Бегбедера
steel900
steel900
вчера в 21:34
Думаю к майским уже начнутся разговоры о новом тренере, надо же "держать марку".
Сп62
Сп62
вчера в 20:00
А вот бабка сказала, когда родился дед Щукарь, что непременно будет генералом. Ан, не вышло. Нужно на первых порах поддержать парня, а потом уже судить.
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:56
У нас страной рулила Раиса Максимовна и ничего, терпели.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:52
Удачи пожелаю, но присмотрюсь
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 19:08
В конце сезона уволят. К бабке не ходи.
протон
протон
вчера в 18:24
В Спартак приехал его Сиятельство Ваноли Пятнадцатый!
Предлагаю название для статьи "14 бывших Федуна".
Шапито
протон
протон
вчера в 18:23
    BreezeCOOL
    BreezeCOOL
    вчера в 16:39
    Это получается, Спартак забрал Газизова из Уфы, что бы тот договорился с Кокориным и забрал его в Спартак, что бы перепродать в Фиорентину на роль лавочника, что бы там Кокорин договорился с помощником гл тренера и рекрутировал его в Спартак. Какая-то странная многоходовочка...
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Алексей Бадайкин (раскрыть)
    вчера в 14:22
    Если весна, то скорее всего в конце апреля, после юбилея. 18 апреля 2022 года будет 100 лет клубу, а 17 Спартак принимает Рубин. Если продуют, то у Лёни с Заремой будет истерика, психанут и уволят нахрен.
    А если после сезона, то всё будет зависеть от заседания совета директоров по итогам сезона. Скорее всего в начале июня.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 14:21
    На заработки едут в Спартак, а не тренировать.
    Алексей Бадайкин
    Алексей Бадайкин ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 14:02
    Ставлю на весну. Где-нибудь в мае
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 13:44
    а зачем? есть же багаж Руя)
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah
    вчера в 13:42
    Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год
    читаешь как какой то сюрреалистический анекдот) в конце сезона 21-22 не уйдёт без компенсации - будет чудо)
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 12:59
    Интересно, если Зарема выиграла то этому тренеру купят новых игроков или нет?
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 12:46
    Очередной Ноунейм, который удобен чтобы проворачивать темные схемы с агентами. Результат на поле даже не вторичен. На него вообще всем пофиг.
    ZenCh
    ZenCh
    вчера в 12:41
    Это же Влад Сташевский
    h8you
    h8you
    вчера в 12:40
    мда очередной ноунейм,который даже в итальяснкой серии-б никому не нужен....Карера хоть Ювентусом какое-то время руководил и даже суперкубок выиграл
    berda2003
    berda2003
    вчера в 12:40
    какой-то испуганный ...
    видно Руй что-то рассказал...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 12:32, ред.
    Новые приключения Итальянцев в России...)
    Сериал продолжается . Вместо карабаса-барабаса Зарема Салихова....)
    navoi73
    navoi73
    вчера в 12:22
    Контракт подписан до конца сезона и а-ля улю...
    makkie
    makkie
    вчера в 12:20
    Добро пожаловать в Спартак!

    Но особой радости или разочарования от этого назначения нет. Новый тренер и новый тренер. Больше расстраивает, что в Спартаке по-прежнему рулит Зарема, и теперь все решения согласуются с ней. Просто потому, что она женщина Федуна. Видимо, это ключевой критерий.
    Хотя у Федуна давно в Спартаке семейный подряд - зять, брать, теперь вот мать его детей... а футбольные достижения и успехи, зачем? Главное чтобы "свои" были пристроены и не маялись без дела.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 12:15
    ой намутили картинок) аж попа морщиться от смеха
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:10
    Когда футболисты "Спартака" узнали об этом, подумали, интересно, что такого эдакого предложит нам этот специалист, что мы станем играть лучше и рванём вверх по турнирной таблице. Думаю, что сам Ваноли этого не знает.
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 11:59
    Ну всё, сейчас заживём! 😁
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 11:56
    А где опрос?
    Будет уволен весной 2022 года
    Будет уволен летом 2022 года
    Будет уволен осенью 2022 года
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 11:52
    .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 11:48
    Добро пожаловать под руководство Федуна!
    YVG
    YVG
    вчера в 11:47
    Скоро и 9-е место покажется высоким.
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