Ваноли официально стал новым главным тренером «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» объявила о назначении итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».
Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
Официально: Паоло Ваноли – новый главный тренер «Спартака» 🇮🇹— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 17, 2021
Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год 📝
Benvenuto, Паоло! Желаем успешной работы в нашем клубе! 🔴⚪️ pic.twitter.com/maXRTQ0Jnt