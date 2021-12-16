Петржела: «Витории надо поставить памятник»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал увольнение Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

Увольнение Руя Витории — большая ошибка руководства «Спартака». По российским меркам, это специалист очень высокого уровня. После зимней паузы его работа начала бы давать плоды, «Спартак» бы поднялся в топ-3 РПЛ .

Нельзя выставлять на улицу человека, который занял первое место в Лиге Европы. С таким отношениям к своим тренерам, «Спартак» еще лет 10 не сможет стать чемпионом.

Витории вообще надо поставить памятник. Работать в таких условиях не сможет ни один нормальный тренер.