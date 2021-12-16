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Петржела: «Витории надо поставить памятник»

вчера, 12:28

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал увольнение Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

Увольнение Руя Витории — большая ошибка руководства «Спартака». По российским меркам, это специалист очень высокого уровня. После зимней паузы его работа начала бы давать плоды, «Спартак» бы поднялся в топ-3 РПЛ.

Нельзя выставлять на улицу человека, который занял первое место в Лиге Европы. С таким отношениям к своим тренерам, «Спартак» еще лет 10 не сможет стать чемпионом.

Витории вообще надо поставить памятник. Работать в таких условиях не сможет ни один нормальный тренер.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:20, ред.
Ну если памятник ставить за 9- ое место в РПЛ и за то что Селихов отразивший пенальти затащил чудом спартак в плей офф ЛЕ...то о чем можно вообще говорить.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:02, ред.
Вопрос на мой взгляд далеко не однозначный. Первое место в очень сложной группе Лиге Европы (пусть и в упорной борьбе) несомненно даже скромно говорить, что достойный, скорее впечатляющий результат. Много очков в чемпионате России было потеряно и клуб идет на крайне низким для него девятом месте. Порядка десятка очков потеряно из-за неважной в игре в обороне. Главными источниками ошибок в защите стали Максименко и Рассказов. Все очень объяснимо, кроме одного - почему Руй упорно ставил этих людей в состав, хотя видно было, что они не тащат? А если бы он сразу убрал Рассказова и заменил Максименко на Селихова, то не пришлось пить бы сердечные капли в последнем матче группового этапа Лиги Европы против "Легии". То есть Витория как тренер совершил тоже ряд грубых ошибок у руля "Спартака". Но тем не менее, шанс Рую хотя бы до конца сезона надо было дать:
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 13:15
+100500
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:09
С памятником будет проблема в Москве, а вот переулок или тупик назвать в честь тренера фк " СПАРТАК " Руя Витории, было бы Здорово !!!
Mangur
Mangur
вчера в 13:08
Тут я с Петержелой согласен
Cat01
Cat01
вчера в 13:02
Где его поставить
???
Comentarios
Comentarios ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:50
Зареме
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:48
Ещё лет сорок не будет таких побед как над Наполи.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:41
В кое то веки согласен с паном
протон
протон
вчера в 12:39
Ну как тут не согласится ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:36
Лучше поставить памятник федуну.
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