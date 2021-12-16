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Лепсая: «Работа Витории в „Спартаке“ вызывает уважение»

вчера, 16:30

Бывший гендиректор «Балтики» и футбольный функционер Тимур Лепсая прокомментировал увольнение Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

В своей карьере он не сталкивался с тем, с чем столкнулся со «Спартаком». С первого же дня он столкнулся с полным непринятием со стороны руководства клуба. Человек, который его привел, был уволен через три недели. Он от клуба не получал никакой поддержки. На самом деле, работа Руя вызывает уважение. Он как большой профессионал от А до Я выполнял ее. Не стреляйте в пианиста — он играет как умеет. Все что он мог дать «Спартаку» — он дал и еще чуть-чуть больше.

Я абсолютно точно ему верю, что это был самый сложный этап в его карьере. Уверен, что в «Бенфике» такого не бывает.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 18:04
Две победы над Наполи дорогого стоят
протон
протон
вчера в 18:03
Лидерские качества, интеллект и коммуникабельность
drug01
drug01
вчера в 17:36
Разные мнения это хорошо
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:01, ред.
Сколько веревочке (леньки с заремкой ) не виться , а конец все равно прийдет. И чем скорее эти антидеятели уйдут , тем лучше будет для Спартака. Скорее хочеться , что бы это случилось
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:52
Рую Путин Героя Росси выпишет.
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
вчера в 16:47
Этот поступок очередной позор Спартака. Федун купи Зареме другую игрушку.
shlomo
shlomo
вчера в 16:46
Полностью согласен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:41
Федунам с Заремой на это наплевать...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:38
Руй запомнит спартак на всю оставшуюся жизнь.
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