Лепсая: «Работа Витории в „Спартаке“ вызывает уважение»

Бывший гендиректор «Балтики» и футбольный функционер Тимур Лепсая прокомментировал увольнение Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

В своей карьере он не сталкивался с тем, с чем столкнулся со «Спартаком». С первого же дня он столкнулся с полным непринятием со стороны руководства клуба. Человек, который его привел, был уволен через три недели. Он от клуба не получал никакой поддержки. На самом деле, работа Руя вызывает уважение. Он как большой профессионал от А до Я выполнял ее. Не стреляйте в пианиста — он играет как умеет. Все что он мог дать «Спартаку» — он дал и еще чуть-чуть больше.

Я абсолютно точно ему верю, что это был самый сложный этап в его карьере. Уверен, что в «Бенфике» такого не бывает.