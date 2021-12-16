Аршавин: «Отставка Витории меня не удивляет»

Бывший игрок сборной России прокомментировал увольнение Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

Мне кажется, что сегодня произошло то, что было известно уже практически, когда он только подписывал контракт. Его отставка не удивляет. Удивило бы больше, если «Спартак» оставил двух тренеров — Виторию на Лигу Европы, а Ваноли взял бы для чемпионата. Вот это было бы новое изобретение.

В целом, думаю, Витории было трудно работать в этой обстановке, которая была вокруг клуба.

Устраивает ли меня такой слабый «Спартак»? Когда они приезжают и «Зенит» закатывает их 7:1, то меня устраивает. Для чемпионата России, конечно, лучше, чтобы «Спартак» был сильнее.