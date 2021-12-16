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Аршавин: «Отставка Витории меня не удивляет»

вчера, 09:33

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал увольнение Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

Мне кажется, что сегодня произошло то, что было известно уже практически, когда он только подписывал контракт. Его отставка не удивляет. Удивило бы больше, если «Спартак» оставил двух тренеров — Виторию на Лигу Европы, а Ваноли взял бы для чемпионата. Вот это было бы новое изобретение.

В целом, думаю, Витории было трудно работать в этой обстановке, которая была вокруг клуба.

Устраивает ли меня такой слабый «Спартак»? Когда они приезжают и «Зенит» закатывает их 7:1, то меня устраивает. Для чемпионата России, конечно, лучше, чтобы «Спартак» был сильнее.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:22
Вот и подкол от Шавы!
4RT
4RT
вчера в 11:06
Когда Семака выпрут он тоже так скажет
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:11
А так все хорошо начиналось в товарищеских матчах... Сплошные разгромные победы.
shlomo
shlomo
вчера в 09:38
К сожалению...но это никого не удивляет
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