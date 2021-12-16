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«На хрен нам такой тренер не нужен». Кавазашвили — о Ваноли в «Спартаке»

вчера, 13:44

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили критически отозвался о будущем главном тренере «красно-белых» Паоло Ваноли после отставки Руя Витории.

Ваноли никогда не работал старшим тренером в каком-нибудь клубе. Не могу понять тренеров-иностранцев, которые соглашаются приехать в Россию. Как им не стыдно ехать в Москву, абсолютно не зная, что это за команда. Они услышали поверхностно, что есть бренд международный – «Спартак». Они не смотрят игры, может, только таблицу перед приездом. Они приезжают без стыда и совести, приезжают на место российских тренеров, которые обязаны работать со «Спартаком» просто потому, что они приносили славу этому клубу и могут понимать футболистов, потому что они вышли из этого круга. А получается, что наших затыкают, приглашая иностранцев.

Но что они могут принести, если не знают ни одного футболиста? Они понятия не имеют, как играет тот же Соболев. Вопросов очень много. Я понимаю, что иностранцы приезжают на большие деньги, как в Китае одно время приглашали тренеров, чтобы поднять рейтинги. У нас, приезжая за большими деньгами, они ничего не знают. Пусть Ваноли за последние три года посмотрит, сколько тренеров сменилось. Приехал немец, ушел, получил компенсацию. Пришел Витория, проработал около года, выплатили компенсацию. Неужели Ваноли не может понять, что работать в Италии и в России – разные ниши? В любой европейской стране футболиста, который находится в клубе или которого покупают, обучать играть в футбол не надо. Они и так обучены. В европейских клубах тренерам работать легче, они там наизусть знают всех футболистов разных стран и ведущих клубов – их физическое, техническое и нравственное состояние, потому что о них много рассказывают. Наш российский футбол не может похвастаться тем, что наши ребята играют в Европе. Извините меня, Головин в «Монако» то играет, то нет, Кокорин приехал, посмешил всю Италию и так и не заиграл, Миранчук в Италии – то же самое.

Спрашивается: как может иностранный тренер приехать и как может сказать любой болельщик, что это выход для «Спартака»? Я, как профессионал, если бы это был Советский Союз, сказал, что на хрен нам такой тренер не нужен. За те деньги, которые он будет получать в «Спартаке», лучше бы Федун набрал двух-трёх тренеров, которые ранее играли в «Спартаке», и направлял их на три месяца в Европу на стажировку. И пусть они после возвращения соревнуются, кто из них лучше будет тренировать команду. Тогда бы я понимал, что Федун думает о клубе и благосостоянии футболистов. Такое ощущение, что Федун вкладывает не свои деньги, а деньги, привлеченные на стороне. Не хочу в этом разбираться. Но то, что он руководит единолично со своей женой Заремой и никто не вмешивается и не поправляет – это факт. Вот и думайте, что дальше делать.

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альсато
альсато
сегодня в 06:04
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!...БРАВО АНЗОР!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 23:25, ред.
что-то старейшина проснулся наконец, столько событиев вокруг, а он спит
Aris
Aris
вчера в 18:43
Пора бы понять, пока в руководстве клуба не появится настоящий хозяин, все это будет продолжаться до бесконечности!
112910415
112910415
вчера в 17:47
у ветерана одно сплошное раздражение ...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:46
Стыдно??? Слово "стыд"(как и понятие) есть только в русском языке и обиходе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:04
Соглашусь с тем что за деньги можно действительно было направить в условные Аяксы-Бенфики-Порту условных Аленичевых-Титовых-Тихоновых......
Пару лет и были бы специалисты неплохого уровня...
При условии что им это интересно конечно...

Но коль приглашаешь импортный "готовый продукт" то предоставь ему хотя бы материал для воплощения своих идей...добротные трансферу нужны как никогда...

Сильный Спартак - более сильный чемпионат....
Но отдать 35 млн за Рошу-Тиля и отправить их на "курсы повышения квалификации" - смешно и не умно....

Надеюсь Ваноли в этом аспекте больше фортанёт чем Витории....
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:54
Иностранцы и понятия не имеют как играет Соболев🤣Дельфинарит он. 🤣
Cat01
Cat01
вчера в 15:23
Вот так встреча
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:59
Такое ощущение, что Спартак вывеска для....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:55
Полный пипец! Маразм в спартаке процветает с силй большей чем футбол.
memphis
memphis
вчера в 14:53
И в чем он не прав?
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 14:38
Все-таки 60+...
Capral
Capral
вчера в 14:35
А зачем столько писать? Можно двумя словами обозначить: российский футбол на самом дне, и снизу- уже не постучат.... Увы.
Futurista
Futurista ответ Tex (раскрыть)
вчера в 14:33
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:27
Ну что-же, всё очень символично. Именно в 100-летний юбилейный год происходят вот такие события. Теперь кому-то надо будет похоронить старый Спартак, и с 2023 начать строить новый. Отметим новое рождение в августе 2022, с нового сезона.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:24
Силы добра в лице Кавазашвили, восстали !!!)
Tex
Tex
вчера в 14:06
А что показывают местные тренеры? Деревенская школа от бывшиx деревенскиx игроков... Бесперспективно, как на мой взгляд.
stanichnik
stanichnik ответ Антон Гвоздь (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:06
Доброго Здоровья, Антон!
".... НЕ об манят!", это как?
ДСА
ДСА
вчера в 13:51
А его почему-то не слушают...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:47
Сказано жестко но справедливо.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:46
Дело сделано. Терпеть ток остается. Только у спартака стиль начал появляться. Опять парам папам пам
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