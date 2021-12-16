«На хрен нам такой тренер не нужен». Кавазашвили — о Ваноли в «Спартаке»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили критически отозвался о будущем главном тренере «красно-белых» после отставки Руя Витории.

Ваноли никогда не работал старшим тренером в каком-нибудь клубе. Не могу понять тренеров-иностранцев, которые соглашаются приехать в Россию. Как им не стыдно ехать в Москву, абсолютно не зная, что это за команда. Они услышали поверхностно, что есть бренд международный – «Спартак». Они не смотрят игры, может, только таблицу перед приездом. Они приезжают без стыда и совести, приезжают на место российских тренеров, которые обязаны работать со «Спартаком» просто потому, что они приносили славу этому клубу и могут понимать футболистов, потому что они вышли из этого круга. А получается, что наших затыкают, приглашая иностранцев.

Но что они могут принести, если не знают ни одного футболиста? Они понятия не имеют, как играет тот же Соболев. Вопросов очень много. Я понимаю, что иностранцы приезжают на большие деньги, как в Китае одно время приглашали тренеров, чтобы поднять рейтинги. У нас, приезжая за большими деньгами, они ничего не знают. Пусть Ваноли за последние три года посмотрит, сколько тренеров сменилось. Приехал немец, ушел, получил компенсацию. Пришел Витория, проработал около года, выплатили компенсацию. Неужели Ваноли не может понять, что работать в Италии и в России – разные ниши? В любой европейской стране футболиста, который находится в клубе или которого покупают, обучать играть в футбол не надо. Они и так обучены. В европейских клубах тренерам работать легче, они там наизусть знают всех футболистов разных стран и ведущих клубов – их физическое, техническое и нравственное состояние, потому что о них много рассказывают. Наш российский футбол не может похвастаться тем, что наши ребята играют в Европе. Извините меня, Головин в «Монако» то играет, то нет, Кокорин приехал, посмешил всю Италию и так и не заиграл, Миранчук в Италии – то же самое.

Спрашивается: как может иностранный тренер приехать и как может сказать любой болельщик, что это выход для «Спартака»? Я, как профессионал, если бы это был Советский Союз, сказал, что на хрен нам такой тренер не нужен. За те деньги, которые он будет получать в «Спартаке», лучше бы Федун набрал двух-трёх тренеров, которые ранее играли в «Спартаке», и направлял их на три месяца в Европу на стажировку. И пусть они после возвращения соревнуются, кто из них лучше будет тренировать команду. Тогда бы я понимал, что Федун думает о клубе и благосостоянии футболистов. Такое ощущение, что Федун вкладывает не свои деньги, а деньги, привлеченные на стороне. Не хочу в этом разбираться. Но то, что он руководит единолично со своей женой Заремой и никто не вмешивается и не поправляет – это факт. Вот и думайте, что дальше делать.