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Витория отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака»

вчера, 16:49

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых.

«Главный тренер Руй Витория покидает наш клуб. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению.

Португалец навсегда останется в истории „Спартака“ как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу „Спартаку“», — говорится в заявлении клуба.

Витория работал в «Спартаке» с 21 мая 2021 года. Вместе с тренером клуб покидают его ассистенты: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Ранее сообщалось, что «Спартак» представит нового главного тренера 17 декабря.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:26
Руй Витория назвал работу в "Спартаке" сложнейшей в карьере
"Сегодня завершился мой путь в "Спартаке". Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики "Спартака" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала", - написал 51-летний Витория Теперь у них (руководства клуба) есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира. Отдельно хочу сказать о невероятных болельщиках "Спартака", которые всегда стояли за меня и всегда проявляли любовь ко мне. Они действительно заслуживают счастья", - подчеркнул Витория.
zooveterinar
zooveterinar ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 00:55
Как-то Федуня хочет,даеще из вектором новым!!! Ладно всем болельщика Спартака сочувствую искренее,ладно,у нас в Ростове там понятно ,в зоне вылета находимся!! А здесь в европу еще с первого места!!!
Capral
Capral
сегодня в 00:10
Тренер, играющий в стихийный футбол- безидейный тренер.
Capral
Capral ответ steelhead (раскрыть)
сегодня в 00:08
И при Тедеску, особой игры не было. Играли быстрей, больше двигались, но мысли в игре не было. И второе место, тоже не без доли везения. И Тедеску и Руй- тренеры очень приземлённые. Я, вообще, после Бескова, никого не воспринемаю. А эти, все- шабашники, халтурщики....
steelhead
steelhead ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:00
    Capral
    Capral
    вчера в 23:08
    Для тех, кто совсем не понимает футбол и молится на Руя, скажу только одно: где, был бы сейчас Руй вместе со Спартаком, забей, Легия пенальти.....
    mr.bra
    mr.bra
    вчера в 23:02
    я вообще думал что это фут клуб а не человек. мне так пофиг
    Capral
    Capral
    вчера в 23:01
    Адекватный человек, скажите пожалуйста- сколько вам лет?
    протон
    протон
    вчера в 23:00
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ВСЁ УВАЖАЕМЫЙ РУЙ ВИТОРИЯ
    Жаль что уходишь Руй.. ты достоин лучшего !!!!! Эмери, Тедеско, Руй ушли , а уходить должен был один человек ...... Грустно ....хорошую тебе команду и много трофеев!.
    спасибо тебе огромное за всё то что ты сделал, за этот период ты полюбился многим болельщикам, да были те кто считает что проблемы в игре из за тебя, но мы, адекватные люди и знаем откуда рыба гнеёт.(((( Грустно, что тебе пришлось уйти, но рад за то что покинул этот цирк под управлением «одной мудрой женщины» Желаю что бы в будущем был хороший клуб с адекватным руководством.
    Теперь по приходу Аноли, надо будет посадить Селихова на лавку, и начать выпускать связку максименко-кутепов-рассказов…всех звёзд недооценённых Руем!
    Capral
    Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 22:58
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 22:48
      Осимхен сейчас стоит больше ста миллионов евро, Кулибали не продали из-за резкого падения цен на трансферном рынке из-за ковида, а так за защитника сборной Сенегала предлагали 90 млн евро и руководство наполи всё равно не продавали Кулибали...200 мультов стоят два ведущих игрока из Неаполя!!! в Спартаке сейчас никто и чирик не стоит, так что не стоит уменьшать заслуги футболистов красно - белых, группа была именно смерти так как это была лига европы, а не чемпионов
      Capral
      Capral
      вчера в 22:23, ред.
      Какая группа смерти? Посмотрите, чего стоит сейчас, весь клубный итальянский футбол. Даже сборная этой страны не пробилась на прямую на ЧМ, а её чемпионство на недавнем ЧЕ, многими оценивается весьма скептически. Лестер? А что, это топ клуб Англии, или никакущая Легия- это группа смерти??? Группа смерти- не проигрывает убитому Спартаку.
      Absinthe2
      Absinthe2
      вчера в 22:23
      Идиотизм во всей своей красе! Зарема продолжает гнуть свою линию, а Рую удачи! За это короткое время в Спартаке, он показал себя в Европе и, уверен, без проблем найдёт себе хороший клуб
      протон
      протон
      вчера в 22:18
      Самый лучший из всех возможных "уходов" тренера, на пике славы и максимальной любви болельщиков всей страны.
      Руй вывел Спартак с первого места в группе "смерти"...
      Чего лет за 10 или более никому из всех работающих в России тренеров не удавалось....
      Руй ушел ГЕРОЕМ! А теперь пускай другие доказывают, а Руй уже и себе и всем доказал!
      Спасибо, ТРЕНЕР!!!
      Capral
      Capral ответ steelhead (раскрыть)
      вчера в 22:14
      Признаться, до появления Руя в Спартаке, я неплохо относился к Федуну. Но, после всего, что получилось в Спартаке, у меня появились большие сомнения.... А сравнивать Зобнина с Черенковым, вообще не стоит, они играли в разных по своему уровню чемпионатах, а главное- у разных ТРЕНЕРОВ!!!
      steelhead
      steelhead ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 22:09
      Умяров с Зобниным - не Хави с Иньестой, и даже не Мостовой с Черенковым, к сожалению. Все это чепуха, пиар, и просранные авансы. Нормально отношусь к КБ, не хочу увидеть их клуб на дне, но с таким руководством (менеджментом) все возможно.
      Capral
      Capral ответ steelhead (раскрыть)
      вчера в 22:01
      Спартак, в этом сезоне, никому конкуренцию уже не составит. Команда разбитая, она нуждается в новом, качественном наставнике. Спартак должен играть в свой, спартаковский футбол. А, забросы, навесы и тупая беготня- это точно не Спартак.
      steelhead
      steelhead ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:57
      Спартак с этим составом не составит конкуренцию не только Зениту, но и Динамо, Краснодару, ЦСКА, Локо, и скорее, всего также клубам пожиже. ГТ не покупал игроков, пришел на то, что было. Ок, может, пришел бабла срубить. Но! В РФ без "срубить бабла" никто в здравом разуме не приедет.
      Capral
      Capral ответ steelhead (раскрыть)
      вчера в 21:52
      Кстате, по поводу арабов. Лобановский, работал в ОАЭ, именно с арабами....
      Capral
      Capral ответ steelhead (раскрыть)
      вчера в 21:51
      А Вы вспомните, как Черевченко громил топов России пару лет назад работая в Туле, и, как, он же, буквально через пол года продолжал бороться, потеряв 90% своего состава!!! Как он, в прошлом году реанимировал мёртвые Химки, как вернул к жизни Луценко. Тоже, можно сказать про Ганчаренко, когда он работал в ЦСКА. Талантливый тренер, должен доказывать свою состоятельность с любым составом!!!
      протон
      протон
      вчера в 21:50
      Федун впервые не купил тренеру ни одного стоящего игрока , он сам должен подать в отставку -нужно срочно даа сильных защитника и двое разыгрывающих в середину !!
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 21:44
      Ожидаемо. Клоунада продолжается!
      steelhead
      steelhead ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:43
      Руй не топовый тренер, топовые арабов не тренеруют ( никаких национальных подтекстов текст не несет, просто там не топовый футбол). Для среднего тренера нужно время и игроки, на мой взгляд, не того, не другого у Руя не было, при этом он вышел в евровесну. На счет уровня игроков КБ вы заблуждаетесь, да, состав лучше чем у Рубина, но вряд ли лучше, чем в ЦСКА, а у коней сейчас состав - дно, их болелы не дадут соврать.
      Сп62
      Сп62 ответ протон (раскрыть)
      вчера в 21:33
      С такими настроениями надо болеть не за команду РПЛ, а за Баварию. Всегда будешь на коне.
      протон
      протон
      вчера в 21:28
      Интересно кого они летом позовут тренером?!)
      Руй прошел испытание Спартаком. Теперь трофеи сами будут сыпаться ему на голову. Только успей собирать!
      протон
      протон
      вчера в 21:27
      Удачи, Руй! Ты достоин больше, чем работать в этом бардаке с олигархом самодуром и его эскортницей рулевой
      Capral
      Capral ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 21:26
      Полностью согласен!!!!!!! Точно в девятку!!!!!!!
      cska59
      cska59
      вчера в 21:25
      Отмучился,бедолага.
      Сп62
      Сп62
      вчера в 21:20
      Эти же самые песни мы слышали после увольнения великого Массимо. И где он сейчас? Про Руя можно сказать однозначно - обыкновенный тренеришко, который с неплохим составом (серебряные призёры) опустил команду ниже плинтуса. Если ему не давали нужных игроков, почему он не подал в отставку, как поступают многие наши тренеры. Значит его устраивала данная ситуация и место команды в турнирной таблице, а скорее всего те финансовые положения в контракте, которые больше всего его волновали. Думаю, что он не уволился бы попади Спартак в зону вылета. Не знаю, что получится у Ваноли, но Руй чемпионат РПЛ явно провалил. Успех в ЛЕ заслуга в первую очередь как раз тех игроков, которые без всяких тактических построений, а на полной самоотдаче всех сил вырывали очки у соперников, и на которых сейчас здесь выливают море помоев. Конечно, можно купить пол состава бразильцев и болеть неизвестно за кого. С таким же успехом успехом можно болеть и за Челси (владелец то россиянин).
      1bear
      1bear
      вчера в 21:13
      думаю -Руй и сам рад,что отмучился+ хорошо заработал в России,ведь сюда иностранцы за этим и едут
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