Витория отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака»

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вчера, 16:49

Главный тренер «Спартака» отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых.

«Главный тренер Руй Витория покидает наш клуб. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению.

Португалец навсегда останется в истории „Спартака“ как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу „Спартаку“», — говорится в заявлении клуба.

Витория работал в «Спартаке» с 21 мая 2021 года. Вместе с тренером клуб покидают его ассистенты: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Ранее сообщалось, что «Спартак» представит нового главного тренера 17 декабря.