Витория отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых.
«Главный тренер Руй Витория покидает наш клуб. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению.
Португалец навсегда останется в истории „Спартака“ как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.
Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу „Спартаку“», — говорится в заявлении клуба.
Витория работал в «Спартаке» с 21 мая 2021 года. Вместе с тренером клуб покидают его ассистенты: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.
Ранее сообщалось, что «Спартак» представит нового главного тренера 17 декабря.
Подытожим? Виторию уволили после 5-ти месяцев работы. Это уже анекдот - требовать от тренера поставленной игры за 5 месяцев. Не покупать ему новых игроков, вносить смуту в команду, и ждать крутых результатов.
Как и с Тедеско, всё повторяется. Оба - профи, оба хотели делать европейский клуб. Обоих подставили. Правда, Тедеско сам всё понял и сбежал из этого гадюшника, и теперь тренирует не много не мало Лейпциг. Мы еще о нем услышим. А Виторию уволили просто потому что прическа и костюм не понравились нашей Хозяйке.
Как и Эмери, желаю Рую побед и нормальный клуб. Ну а мы остаемся с Заремой, Леонидом, большими профи. Недаром за 19 лет всего 1 чемпионство.
Следующий тренер получит то же, что и предыдущие. Продолжаем позориться под руководством модели плейбоя. Всем терпения. А терпеть придется еще много лет.
Подытожим? Виторию уволили после 5-ти месяцев работы. Это уже анекдот - требовать от тренера поставленной игры за 5 месяцев. Не покупать ему новых игроков, вносить смуту в команду, и ждать крутых результатов.
Как и с Тедеско, всё повторяется. Оба - профи, оба хотели делать европейский клуб. Обоих подставили. Правда, Тедеско сам всё понял и сбежал из этого гадюшника, и теперь тренирует не много не мало Лейпциг. Мы еще о нем услышим. А Виторию уволили просто потому что прическа и костюм не понравились нашей Хозяйке.
Как и Эмери, желаю Рую побед и нормальный клуб. Ну а мы остаемся с Заремой, Леонидом, большими профи. Недаром за 19 лет всего 1 чемпионство.
Следующий тренер получит то же, что и предыдущие. Продолжаем позориться под руководством модели плейбоя. Всем терпения. А терпеть придется еще много лет.
Пригласили тренера, чтобы вставлять ему палки в колёса и в итоге уволить из клуба. Спрашивается, зачем? Еще и тянули с увольнением до зимы. Хотя тут скорее плюс, поскольку Спартак вышел в 1/8 финала ЛЕ.
Рую Витории удачи и спасибо за профессионализм!
Было откровенно грустно наблюдать, как он летом обращался к руководству Спартака через СМИ. А это самое руководство отдыхало в Италии и в ус не дуло. Действительно, пусть тренер сам выкарабкивается, зачем ему усиление? Достаточно вернувшихся из аренды Рассказова, Мелкадзе, Ломовицкого и Мирзова. Клоунада!
Пригласили тренера, чтобы вставлять ему палки в колёса и в итоге уволить из клуба. Спрашивается, зачем? Еще и тянули с увольнением до зимы. Хотя тут скорее плюс, поскольку Спартак вышел в 1/8 финала ЛЕ.
Рую Витории удачи и спасибо за профессионализм!
Было откровенно грустно наблюдать, как он летом обращался к руководству Спартака через СМИ. А это самое руководство отдыхало в Италии и в ус не дуло. Действительно, пусть тренер сам выкарабкивается, зачем ему усиление? Достаточно вернувшихся из аренды Рассказова, Мелкадзе, Ломовицкого и Мирзова. Клоунада!
Ща покупки пойдут крутые. Своему фавориту ханум купит качественный живой товар. А болелы поскрипят еще, да и примут за данность.
Ща покупки пойдут крутые. Своему фавориту ханум купит качественный живой товар. А болелы поскрипят еще, да и примут за данность.