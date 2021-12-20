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Агент Тикнизяна: «Наир настроен на то, чтобы играть за сборную Россию»

вчера, 14:19

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал информацию о том, что его клиенту поступило предложение выступать за сборную Армении.

Армянская федерация давно интересуется Наиром. Они проводили встречи, общались. Но сейчас Тикнизян не рассматривает для себя такую возможность. Он настроен на то, чтобы играть за Россию.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:24
Пусть уходит, в России уйма таких таланов
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:52
Слабоват пока для сборной Наир. В Локо то косячит, какая ему сборная.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:43
В той сборной вообще ловить нечего, только время и силы тратить.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:15
Будет пахать, может и пробьётся, особенно после ляпа Кудряшова.
Cat01
Cat01
вчера в 15:14
Если его вызовут
OLLS
OLLS
вчера в 15:14, ред.
Как сказал там Федун - Россия типа лилипут в футболе, или, что то типа того, если игроки уровня Тикнизяна (по крайней мере нынешнего Тикнизяна), будут играть в сборной, то как называется уровень ниже лилипутии, подскажите пожалуйста.
Вот уж как болельщик ЦСКА, нисколько не расстроился когда его продали в локомотив.
Это как Кокорин в Фиорентине.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:59
Надо его заиграть чтобы армяне угомонились. Может пригодиться сборной России.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:50
Наир родился и вырос в России и он в первую очередь будет думать о нашей сборной но может получиться так, что его никогда пригласят в сборную из за огромной конкуренции на его позиции вот тогда он может пожалеть, а так удачи парню.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:28
Настроение за Россию она может что-то выиграть.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:27
Ему выбирать.
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