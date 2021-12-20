Агент Тикнизяна: «Наир настроен на то, чтобы играть за сборную Россию»

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» , прокомментировал информацию о том, что его клиенту поступило предложение выступать за сборную Армении.

Армянская федерация давно интересуется Наиром. Они проводили встречи, общались. Но сейчас Тикнизян не рассматривает для себя такую возможность. Он настроен на то, чтобы играть за Россию.