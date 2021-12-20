Агент Тикнизяна: «Наир настроен на то, чтобы играть за сборную Россию»

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал информацию о том, что его клиенту поступило предложение выступать за сборную Армении.
Армянская федерация давно интересуется Наиром. Они проводили встречи, общались. Но сейчас Тикнизян не рассматривает для себя такую возможность. Он настроен на то, чтобы играть за Россию.
Вот уж как болельщик ЦСКА, нисколько не расстроился когда его продали в локомотив.
Это как Кокорин в Фиорентине.
Вот уж как болельщик ЦСКА, нисколько не расстроился когда его продали в локомотив.
Это как Кокорин в Фиорентине.