Талалаев: «Могли заканчивать матч со „Спартаком“ вничью»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:2).

Создание моментов зависит от соперника, «Спартак» сегодня тщательно оборонялся. Чтобы реализовывать моменты, нужно индивидуальное мастерство, нам немного его не хватает в атаке. В матче с равными соперниками это не так сказывается, а с классными командами это особенно заметно.

Нам не хватает терпения, мы учимся это делать. У нас есть черта, связанная с агрессивностью и амбициями побеждать — мы ищем простые решения для того, чтобы угрожать сопернику и при этом пропускаем контратаки соперника, которые заканчиваются голами. Мячи Лисаковича и Промеса — наши ошибки. Могли заканчивать вничью. Мы все замены сделали для того, чтобы постараться забить второй гол. Ошиблись — будем работать.