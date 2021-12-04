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Талалаев: «Могли заканчивать матч со „Спартаком“ вничью»

вчера, 20:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:2).

Создание моментов зависит от соперника, «Спартак» сегодня тщательно оборонялся. Чтобы реализовывать моменты, нужно индивидуальное мастерство, нам немного его не хватает в атаке. В матче с равными соперниками это не так сказывается, а с классными командами это особенно заметно.

Нам не хватает терпения, мы учимся это делать. У нас есть черта, связанная с агрессивностью и амбициями побеждать — мы ищем простые решения для того, чтобы угрожать сопернику и при этом пропускаем контратаки соперника, которые заканчиваются голами. Мячи Лисаковича и Промеса — наши ошибки. Могли заканчивать вничью. Мы все замены сделали для того, чтобы постараться забить второй гол. Ошиблись — будем работать.

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Все комментарии
stachel
stachel ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 22:02
Талалаев играл на победу! Все замены при 1:1 он сделал в атаку. После матча он это признал, хотел бы сохранить ничью, выпустил бы защитников и засушил игру.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:22
Ну в следующий раз обязательно победите! 😜
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:11
А я рад за "Спартак". Ни в одном матче этого сезона футболисты не валяли на поле дурака и полностью отдавались игре. Что-то не получалось, но это второй вопрос. Не хочется говорить банальностей, но... терпение и труд всё перетрут. У меня много друзей, которые болеют за команду. Рад и за них.
Cat01
Cat01
вчера в 20:38
Сами упустили ничью
протон
протон
вчера в 20:38
Справедливость восторжествовала
Zak11
Zak11
вчера в 20:31
Талалаев играл на ничью имея численное множество? Хм, удивительно даже. У Ахмата не было остроты, атак было много но всё бестолку. Спартаку это знакомо, мы болели этим в начале сезона, и осенью тоже. А теперь появились голы, полумоменты даже реализовываем. Это значит, что команда над этим работала упорно и в принципе начала добиваться результата. Всё справедливо сегодня.
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