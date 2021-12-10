Игрокам ЦСКА сообщили об отмене матча с «Арсеналом»

1639136572

вчера, 14:42

Матч между ЦСКА и тульским «Арсеналом» будет отменён из-за погодных условий.

«Игрокам ЦСКА сообщили, что матч не состоится. На 99% решение об отмене принято, если ситуацию не решат переиграть в последний момент», — сообщает источник.

Согласно сведениям разных гидрометеорологических источников, дневная температура воздуха в Москве 11 декабря может составить от -15 до -18 градусов.

По регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов. Решение об отмене или проведении игры принимает делегат матча.