ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Игрокам ЦСКА сообщили об отмене матча с «Арсеналом»

вчера, 14:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Матч между ЦСКА и тульским «Арсеналом» будет отменён из-за погодных условий.

«Игрокам ЦСКА сообщили, что матч не состоится. На 99% решение об отмене принято, если ситуацию не решат переиграть в последний момент», — сообщает источник.

Согласно сведениям разных гидрометеорологических источников, дневная температура воздуха в Москве 11 декабря может составить от -15 до -18 градусов.

По регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов. Решение об отмене или проведении игры принимает делегат матча.

Матч ЦСКА — «Арсенал» запланирован на субботу, 11 декабря. Начало — в 16:30 мск.

Все новости
Прощание с Гамулой состоится 10 декабря в Ростове-на-Дону
08 декабря
ОфициальноМатч «Ростов» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память о Гамуле
08 декабря Комментарии12
Талалаев: «Могли заканчивать матч со „Спартаком“ вничью»
04 декабря Комментарии5
«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
28 ноября
ОфициальноМатчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
26 ноября
Сарри не явился на пресс-конференцию после победы над «Локомотивом»
26 ноября Комментарии16
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:28
Вот и я о том же. Гинер. У Фурса с Мутко мозгов не хватило бы и яиц, чтобы пойти на это.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 23:56
Гинер, Фурсенко,Мутко они были инициатороми
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:28
Логичнее было бы перенести на понедельник....там и потеплее будет....но если решат на следующий год....то уж лучше на апрель месяц.
pomor45
pomor45
вчера в 19:06
Помнится ЦСКА уже прибегал к помощи арены Питера. Почему бы не повторить?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 18:38
А, кто затеял перенос системы? Кто был инициатором перехода? Кто любитель менять регламенты, делая вид заботы о росфутболе, а по сути под себя?).
gentlewolf
gentlewolf ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 18:37
Прилетали бакланы, только откуда - не ясно. Клуб в первак выпихнули, и планы были дальше "продвигать", в ноль. А Арену новым Мегаспортом сделать, без клубной принадлежности.
Сорвалось. Но крыша пропала. И Петровский парк склевали.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:36
Технарь Орешкину,за необеспечение надлежащей температуры,и все дела.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 18:30
А может питерские бакланы прилетали?
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:02
Динамовский стадион изначально шел в проекте с крышей.
Но когда решили что к ЧМ18 не успевают, сократили вместимость и убрали крышу.
bsww
bsww ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 17:56
туда же в тему вопрос, почему к ЧМ 2018 построили ТОЛЬКО ОДИН КРЫТЫЙ стадион. Хотя скандинавы (шведы) построили за 250 000 000 евро крытый стадион на 50 000 зрителей в 2016 году
Альфи
Альфи
вчера в 17:54
Пусть в Краснодар приедут играть у нас +15
Геннадий Ларионов
Геннадий Ларионов
вчера в 17:45
по всем прогноза завтра не ниже -12 градусов днем,откуда они взяли 15-18
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 17:44
Жестокое Наказание игроков.
Главный судья
Главный судья
вчера в 17:16
В чем проблема на понедельник перенести там норм температура будет....зачем на апрель?
lotsman
lotsman
вчера в 17:14
По информации «СЭ», игру перенесут из-за позиции правоохранительных органов.
Дело в том, что на «ВЭБ Арене» пока нельзя проводить матчи в связи с несоответствием нормам безопасности.
-------------------------------------------------------------------
Так кто обманывает?
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:12
Перенесут на понедельник. На вскр нельзя, усиления полицейского не хватит.
протон
протон
вчера в 16:51
ну и кто там до сих пор не понял, что нужно возвращать весна-осень? мне предельно ясно, что футбол сегодня не для зрителя сделан, ведь так приятно идти сидеть на трибуну в ноябре, а вот летом в хорошую погоду нужно 1.5 месячные перерывы делать, чтоб буратины наши могли по мальдивам проехаться отдохнуть
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:46
И так всегда
berda2003
berda2003
вчера в 16:26
вот выгнать в трусах (а можно и без) этих рфсовских 56ов, составлявших календарь, сейчас на улицу - пусть побегали бы...
надо вообще не иметь могзов, чтобы игру динамо - зенит 12 декабря проводить в москве, вроде при -7...-9 гр. играть приятно и безопасно, чем при -15гр.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:26
Толя привет . А как же твой посыл вчера без шансов Спартаку с легией...???....)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 16:23
А какие проблемы. В Москве с понедельника оттепель, от 0 до -3. Перенести с субботы на понедельник и вся проблема.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 16:16
Ты предъявляешь слишком глубокие умственные требования к чиновникам РПЛ. Даже Василий Иванович академиев не кончал. Откуда Прядкин мог знать, что декабрь - это зима.? Он же в школе давно учился, а сейчас пишут о потеплении климата. Но ситуацию можно было исправить месяц назад во время перерыва. Уже тогда прогноз был известен и перетасовать календарь можно было легко, поменяв местами туры. Но это слишком высокая материя. А хорошо бы с составитеоей такого календаря неустойку взыскать за отмены игр.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:16
Составители календаря в середине декабря надеялись на "Бабье лето"?!?
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:16
Никаких переносов, как есть так и играть.⚽☝️
Шапки перчатки, подштанники и вперёд.🧤🧣🧦
Что будет народ в понедельник обсуждать? 😠🤔
Futurista
Futurista
вчера в 16:06, ред.
Технарь коням....не обеспечили условия для проведения матча на своем стадионе)...
календарь...регламент☝...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 16:05
Когда перейдут уже на весну-осень? Всё хотят как у англичан,но у нас не будет так
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:52
Когда переигровка ?
В январе , когда потеплеет в манеже ?
Все равно зрителей не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:39
Обычное дело для зимы с градусниками вокруг поля бродить. Тогда как в Питере крытый стадион пустует...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:38
Очень жаль.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 15:33, ред.
у чиновников в рфс и рпл теперь появилась ещё одна беда, даже если они научатся делать календарь на высшем уровне ( в этом сезоне кстати притензий в разы меньше по календарю чем в предыдущих сезонах) в декабре им нужно ознакамливаться с трансляциями кубка мира по биатлону и не только, теперь и лыжи в одну калитку вынесут по рейтенгу важнейший матч рпл динамо - зенит. не умеют наши продавать свой продукт от слова совсем! игра если состоится то в дичайший дубак, да ещё матч тв в это время будет показывать эстафету в биатлоне ( что смотрим мы все кстати, любители спорта, футбола и Малахова) так что в следующем году нужно внимательнее назначать начало матча центральной игры в туре, а возможно и во всём чемпионате
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100