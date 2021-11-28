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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

вчера, 09:54

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью композитора Александра Градского.

«Сегодня не стало народного артиста России Александра Градского. Известному певцу, автору песен и композитору было 72 года.

Градский – один из основоположников русского рока, автор музыки к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов. В последние годы выступал наставником в телевизионном шоу „Голос“, руководил театром „Градский Холл“.

Александр Борисович был преданным болельщиком „Спартака“. Выражаем соболезнования его родным и близким», – говорится в сообщении московского клуба.

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