Матч «Ростов» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память о Гамуле

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщает, что матч 18-го тура чемпионата между «Ростовом» и «Уралом» начнётся с минуты молчания в память об .

Бывший игрок и тренер «Ростова» скончался 8 декабря в возрасте 61 года.

Игорь Васильевич провёл карьеру футболиста в «Заре», ростовском СКА , «Ростсельмаше», «Атоммаше», «Кристалле» и «Таврии». В качестве главного тренера работал в России с «Черноморцем» и «Ростовом». Также в клубе из Ростова-на-Дону тренировал молодёжную команду и работал селекционером.