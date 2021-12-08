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Матч «Ростов» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память о Гамуле

вчера, 11:05
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал11.12.2021 в 19:00 Не начался

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщает, что матч 18-го тура чемпионата между «Ростовом» и «Уралом» начнётся с минуты молчания в память об Игоре Гамуле.

Бывший игрок и тренер «Ростова» скончался 8 декабря в возрасте 61 года.

Игорь Васильевич провёл карьеру футболиста в «Заре», ростовском СКА, «Ростсельмаше», «Атоммаше», «Кристалле» и «Таврии». В качестве главного тренера работал в России с «Черноморцем» и «Ростовом». Также в клубе из Ростова-на-Дону тренировал молодёжную команду и работал селекционером.

Российская Премьер-Лига искреннее соболезнует родным, близким и коллегам Игоря Васильевича. В память об Игоре Гамуле матч 18-го тура РПЛ «Ростов» – «Урал» начнётся с минуты молчания.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:30
Надо бы все матчи тура начать с минуты молчания об Игоре. Ну ведь он это заслужил.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:58
Весь тур надо начинать с минуты молчания, искренне жаль Игоря Васильевича.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:00
А что случилось,корона?!
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:47
Царствие небесное! Ростовский футбол скорбит!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:25
Олицетворение юмора и хорошего настроения, генератор позитивных эмоций, вечно молодой и дарящий позитивные эмоции и автор экспромтов типа "попили пивка, погоняли мячик", очень жаль и очень внезапно:
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 11:21
Весёлый был мужик. Очень жаль.
161регион
161регион
вчера в 11:15
Царствие небесное тебе Игорь Васильевич, земля пухом.... Замечательный был игрок, тренер и человек... Сплошной позитив.... Вечная память тебе...
drug01
drug01
вчера в 11:14
Это был прекрасный футболист и главное человек! Светлая память...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:10
Могли бы все начать...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:07
Очень важно.
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