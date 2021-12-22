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Бербатов считает, что Кавани стоит перейти в «Барселону»

вчера, 11:40

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что Эдинсон Кавани должен присоединиться к «Барселоне» после того, как Криштиану Роналду перешел в МЮ.

Несмотря на хороший прошлый сезон, Кавани играл недостаточно. Когда кто-то вроде Роналду приходит в клуб, он оказывается в центре внимания, он играет в каждой игре, в мире футбола это происходит.

Если у Кавани есть шанс покинуть клуб, если поступит предложение от «Барселоны», то, конечно, он подумает о том, чтобы воспользоваться им, чтобы больше играть в футбол, и если он получит больше игрового времени в Ла Лиге, тогда я поддержу его и скажу: «Иди туда и играй, это звучит как отличная сделка, большие деньги».

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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 13:07
Кавани не плохой вариант в сегодняшней Барселоне. Он как признанный лидер стал бы примером для тех молодых кто стремится к славе и уважению.
протон
протон
вчера в 12:33
Так-то даже такой старый Кавани сильнее чем тот же Депай
drug01
drug01
вчера в 12:04
Если возьмут его?
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 12:02
Конечно надо сваливать из МЮ. Барсе он может помочь, а в Манчестере со скамейки не вылезет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:42
Да пусть переходит, если конечно хочет.
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