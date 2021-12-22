Бербатов считает, что Кавани стоит перейти в «Барселону»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» считает, что должен присоединиться к «Барселоне» после того, как Криштиану Роналду перешел в МЮ .

Несмотря на хороший прошлый сезон, Кавани играл недостаточно. Когда кто-то вроде Роналду приходит в клуб, он оказывается в центре внимания, он играет в каждой игре, в мире футбола это происходит.

Если у Кавани есть шанс покинуть клуб, если поступит предложение от «Барселоны», то, конечно, он подумает о том, чтобы воспользоваться им, чтобы больше играть в футбол, и если он получит больше игрового времени в Ла Лиге, тогда я поддержу его и скажу: «Иди туда и играй, это звучит как отличная сделка, большие деньги».