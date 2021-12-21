«Реал» готов платить Модричу 8 млн евро в год

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вчера, 18:30

Руководство «Реала» готово продлить контракт с хавбеком команды .

На данный момент футболист получает 10,5 млн евро в год, но мадридцы не готовы платить такую сумму хорвату в дальнейшем.

«Сливочные» предложат полузащитнику соглашение (до лета 2023 года) с зарплатой в 8 млн евро в год.