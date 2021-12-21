«Реал» готов платить Модричу 8 млн евро в год

Руководство «Реала» готово продлить контракт с хавбеком команды Лукой Модричем.
На данный момент футболист получает 10,5 млн евро в год, но мадридцы не готовы платить такую сумму хорвату в дальнейшем.
«Сливочные» предложат полузащитнику соглашение (до лета 2023 года) с зарплатой в 8 млн евро в год.
Системообразующий игрок
Ветеран отдавший много лет клубу
Прекрасная форма,не смотря на возраст.... нужно бы сохранить оклад как минимум...
Но есть и логика Переса:
Зарплатная ведомость
Новый затратный стадион
Желательное усиление состава,тоже не босяками...
Очень надеюсь что Модрич согласится,хотя очень сложно получать меньше чем прежде и быть довольным.
Системообразующий игрок
Ветеран отдавший много лет клубу
Прекрасная форма,не смотря на возраст.... нужно бы сохранить оклад как минимум...
Но есть и логика Переса:
Зарплатная ведомость
Новый затратный стадион
Желательное усиление состава,тоже не босяками...
Очень надеюсь что Модрич согласится,хотя очень сложно получать меньше чем прежде и быть довольным.