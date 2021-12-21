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«Реал» готов платить Модричу 8 млн евро в год

вчера, 18:30

Руководство «Реала» готово продлить контракт с хавбеком команды Лукой Модричем.

На данный момент футболист получает 10,5 млн евро в год, но мадридцы не готовы платить такую сумму хорвату в дальнейшем.

«Сливочные» предложат полузащитнику соглашение (до лета 2023 года) с зарплатой в 8 млн евро в год.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:21
Можно и согласиться.
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 21:15
Гарет Бэйл с личкой в 33 млн+ передает привет
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:14
Это очень даже неплохо!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:39
Больше не кто не даст!
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:20
Для 36 лет, даже учитывая, что это топ игрок Модрич, 8 лямов - это очень даже неплохо!
Сантус
Сантус
вчера в 19:46
Обычная человеческая логика подразумевает:
Системообразующий игрок
Ветеран отдавший много лет клубу
Прекрасная форма,не смотря на возраст.... нужно бы сохранить оклад как минимум...
Но есть и логика Переса:
Зарплатная ведомость
Новый затратный стадион
Желательное усиление состава,тоже не босяками...
Очень надеюсь что Модрич согласится,хотя очень сложно получать меньше чем прежде и быть довольным.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:36
Надо соглашаться.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:33
Думаю согласится, и будет доигрывать в Мадриде
drug01
drug01
вчера в 19:00
Надо выбрать лучший вариант
протон
протон
вчера в 18:43
Посмотрим. У Модрича агент опытный.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:39
Для тридцати шести лет личка дай бог каждому. Учитывая, что лучшие годы Модрича прошли в "Реале" надо соглашаться особо не раздумывая.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:36
Не хило почти пенсионеру предлагают.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:35
ПСЖ предложит ему больше и заберет летом свободным агентом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:32
Модрич работяга. Он ещё пригодится точно. Удачи тебе в Реале.
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