«Боруссия» хочет подписать брата Беллингхэма, чтобы сохранить Джуда в клубе

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вчера, 10:45

«Боруссия Дортмунд» намерена подписать контракт с вингером «Бирмингем Сити» , чтобы помочь убедить его старшего брата Джуда остаться в клубе, утверждает Football Insider.

«Дортмунд» ведет переговоры с 18-летним Джудом о новом контракте на фоне интереса клубов АПЛ .

Контракт Джуда действует до лета 2025 года, однако «Дортмунд», как сообщается, хочет подписать новое соглашение с улучшенными условиями, а трансфер 16-летнего брата Джуда может добавить желания игроку остаться в клубе.