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«Боруссия» хочет подписать брата Беллингхэма, чтобы сохранить Джуда в клубе

вчера, 10:45

«Боруссия Дортмунд» намерена подписать контракт с вингером «Бирмингем Сити» Джобом Беллингхэмом, чтобы помочь убедить его старшего брата Джуда остаться в клубе, утверждает Football Insider.

«Дортмунд» ведет переговоры с 18-летним Джудом о новом контракте на фоне интереса клубов АПЛ.

Контракт Джуда действует до лета 2025 года, однако «Дортмунд», как сообщается, хочет подписать новое соглашение с улучшенными условиями, а трансфер 16-летнего брата Джуда может добавить желания игроку остаться в клубе.

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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 14:40
Закрутили однако боруссийцы. Гляди так по всем родственникам пройдутся 
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:32
Похоже на настоящий подкуп.
drug01
drug01
вчера в 10:54
Это хорошо
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:54
Если нужен надо брать
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